12:57 pm, 12 Agosto 26 calendario

Mettersi in discussione è pensare

Di: Mauro Falcão

È singolare come molte idee vengano difese con assoluta convinzione, pur essendo state semplicemente recepite e replicate. Un’opinione può sembrare profondamente personale e, ciononostante, essere stata costruita sulla base di informazioni selezionate da terzi, interpretazioni altrui o conclusioni mai davvero esaminate nel dettaglio.

Forse una delle domande più importanti che ci si possa porre non è «cosa penso?», bensì «come sono arrivato a credere in ciò in cui credo?».

Viviamo in un’epoca in cui le convinzioni si formano a una velocità impressionante. Un titolo di giornale o una dichiarazione pubblica possono bastare a generare certezze. E, molto spesso, tali certezze vengono difese a spada tratta da persone che non hanno mai analizzato i dati da cui hanno avuto origine.

Il fenomeno attraversa ogni ambito della vita contemporanea: dalla politica all’istruzione, dai social media fino alla scienza. Cambiano i protagonisti e il contesto, ma il meccanismo resta il medesimo. Una verità non diventa più vera solo perché milioni di persone ripetono la stessa affermazione.

Questo errore, tuttavia, non riguarda più soltanto i non addetti ai lavori: coinvolge ormai anche gli accademici e i professionisti. Il rifiuto di approfondire si è trasformato in una sorta di patologia intellettuale contagiosa. La formazione culturale può, paradossalmente, servire a rendere più sofisticata un’idea preconcetta anziché sottoporla a vaglio critico.

Il vero esercizio della libertà intellettuale sta forse proprio nel compiere un gesto sempre più raro: mettere in dubbio persino ciò che desidereremmo con tutto il cuore fosse vero.

Oggi l’accesso alle conoscenze scientifiche e ai dati pubblici è più ampio che mai. Eppure, risulta spesso più comodo ripetere giudizi preconfezionati piuttosto che dedicare tempo a comprendere e ad analizzare. Dopotutto, il pensiero critico è la capacità di sottoporre le proprie certezze allo stesso rigore con cui valutiamo le idee altrui.

La sfida più grande non consiste nel trovare chi la pensa come noi, ma nell’ammettere che anche noi potremmo sbagliarci.

Il punto centrale di questa riflessione non è sostenere una parte o un’ideologia, bensì difendere un principio fondamentale: nessuno dovrebbe delegare ad altri il proprio pensiero. Per questo, prima di chiederci «chi ha ragione?», dovremmo chiederci: «Ho verificato di persona o ci ho semplicemente creduto?».

E consideriamo una situazione ancora più concreta: se la vita di una persona cara dipendesse da una decisione, vi affidando alla sola opinione del vostro politico preferito o cerchereste di comprendere in prima persona le migliori informazioni disponibili?

Pensare richiede fatica. Fare il tifo, no. È forse proprio per questo che la seconda opzione ha conquistato così tanti adepti.

12 Agosto 2026 ( modificato il 11 Agosto 2026 | 23:05 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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