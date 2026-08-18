El Niño da record, autunno caldo in Italia: cosa può accadere

🌐 El Niño potrebbe raggiungere nell’autunno 2026 un’intensità eccezionale, con una probabilità del 69% di superare la soglia dei +2,5°C rispetto alla media nell’area di riferimento del Pacifico. Il fenomeno potrebbe influenzare anche il clima italiano, favorendo temperature elevate e condizioni atmosferiche più persistenti, anche se gli effetti sull’Italia restano difficili da prevedere con precisione.

El Niño accelera: perché l’autunno 2026 può essere diverso

L’autunno meteorologico si avvicina con un elemento di forte attenzione sullo sfondo: El Niño si sta intensificando rapidamente e le ultime indicazioni del Climate Prediction Center del National Weather Service descrivono un’evoluzione potenzialmente eccezionale.

Nel Pacifico equatoriale orientale le anomalie della temperatura superficiale del mare hanno già superato i +2°C, mentre sotto la superficie oceanica sono state rilevate anomalie termiche ancora più impressionanti, fino a circa +10°C in profondità.

È proprio la combinazione tra oceano e atmosfera a rendere particolarmente significativo il quadro.

El Niño, infatti, non è semplicemente una fase di riscaldamento dell’acqua del Pacifico. È un fenomeno climatico complesso nel quale oceano e atmosfera interagiscono, modificando la circolazione atmosferica su vaste aree del pianeta.

Quando il fenomeno raggiunge livelli molto elevati, le conseguenze possono estendersi ben oltre il Pacifico tropicale.

E il 2026 potrebbe rappresentare un caso particolarmente importante.

La previsione: rischio di un El Niño storico

Secondo le proiezioni riportate dal Climate Prediction Center, El Niño dovrebbe continuare a rafforzarsi fino alla fine del 2026.

Il dato che più colpisce riguarda il periodo ottobre-dicembre. Per quella finestra temporale viene indicata una probabilità del 69% di un evento storico, con un’intensità superiore ai precedenti episodi osservati dal 1950 e una soglia pari o superiore a +2,5°C nell’area di riferimento.

La probabilità di un evento molto forte durante l’autunno e l’inverno dell’emisfero settentrionale viene inoltre indicata come superiore al 90%.

Sono numeri che spiegano perché l’evoluzione del Pacifico sia diventata uno degli elementi climatici più osservati in vista dei prossimi mesi.

Ma c’è un punto fondamentale da chiarire: un El Niño eccezionalmente forte non significa automaticamente che ogni area del mondo registrerà condizioni eccezionali.

Il collegamento tra il fenomeno oceanico e il clima locale è molto più complesso.

Cosa sta succedendo sotto la superficie del Pacifico

Per capire la forza dell’attuale evoluzione bisogna guardare anche a ciò che sta accadendo sotto la superficie dell’oceano.

Nel corso di luglio, l’indice relativo alla temperatura subsuperficiale dell’area equatoriale del Pacifico è aumentato sensibilmente. Il calore, quindi, non è rimasto confinato agli strati superficiali, ma si è spinto molto più in profondità.

Le anomalie hanno raggiunto valori prossimi ai +10°C nelle zone subsuperficiali più interessate.

Questo accumulo di calore rappresenta uno degli elementi che aiutano a spiegare il rafforzamento del fenomeno.

Parallelamente sono state osservate anomalie nella circolazione dei venti, con venti occidentali a bassa quota e anomalie dei venti orientali alle quote più elevate che si sono estese attraverso una parte significativa del Pacifico equatoriale.

È l’interazione di tutti questi segnali a delineare un sistema oceano-atmosfera sempre più coerente con una fase forte di El Niño.

In altre parole, non si sta osservando soltanto un oceano più caldo.

È l’intero sistema climatico del Pacifico tropicale a mostrare segnali di intensificazione.

Perché El Niño può influenzare il clima di tutto il pianeta

Il Pacifico tropicale è una delle aree più importanti del sistema climatico globale.

Un’enorme quantità di energia viene scambiata tra oceano e atmosfera e, quando la distribuzione del calore cambia in modo significativo, anche la circolazione atmosferica può modificarsi.

Questo può alterare la posizione e l’intensità di correnti a getto, aree di alta e bassa pressione e sistemi di precipitazione.

Gli effetti non sono uguali ovunque.

In alcune regioni del pianeta El Niño può favorire piogge molto intense e maggiore rischio di alluvioni. In altre può aumentare la probabilità di siccità, caldo persistente e incendi.

È proprio questa variabilità a rendere difficile trasformare un’indicazione globale in una previsione meteorologica locale.

Il segnale di El Niño può essere molto forte a livello planetario, ma il modo in cui viene tradotto dal sistema atmosferico regionale dipende da numerosi altri fattori.

El Niño e Italia: cosa può succedere davvero

La domanda più importante per chi vive in Italia è naturalmente una sola: che effetti avrà El Niño sul nostro Paese?

La risposta richiede prudenza.

L’Italia non si trova nell’area direttamente interessata dal fenomeno. Le conseguenze arrivano attraverso una serie di connessioni atmosferiche che attraversano il Pacifico e influenzano progressivamente la circolazione alle medie latitudini.

Per questo motivo, El Niño non permette da solo di prevedere il tempo che farà in Italia tra qualche mese.

Può però contribuire a modificare la probabilità di determinati scenari.

Uno degli elementi più rilevanti è la possibile maggiore persistenza degli anticicloni subtropicali, associata in generale a un aumento della temperatura media globale durante gli eventi di El Niño.

Se questo segnale dovesse combinarsi con una configurazione favorevole sull’Europa e sul Mediterraneo, l’Italia potrebbe sperimentare fasi di caldo particolarmente persistente anche durante l’autunno.

Ma non significa che l’intera stagione sarà necessariamente calda e asciutta.

La dinamica euro-atlantica potrebbe infatti produrre una successione molto più complessa di situazioni, alternando periodi caldi ad altre fasi caratterizzate da perturbazioni, piogge intense e bruschi cambiamenti di temperatura.

Il Mediterraneo resta una delle aree più delicate

L’Italia si trova in una posizione geografica particolarmente sensibile.

Il Mediterraneo è un bacino relativamente piccolo circondato da grandi masse continentali e rappresenta una delle regioni nelle quali il cambiamento climatico sta già modificando in modo significativo gli equilibri termici.

Un oceano più caldo significa inoltre una maggiore disponibilità di energia e umidità per l’atmosfera.

Questo non significa che ogni perturbazione produca automaticamente eventi estremi. Tuttavia, quando determinate configurazioni atmosferiche si combinano con temperature marine elevate, il potenziale per precipitazioni molto intense può aumentare.

Per l’Italia, quindi, il problema non è soltanto il caldo.

La stagione autunnale potrebbe presentare anche episodi caratterizzati da forti contrasti termici e precipitazioni concentrate in periodi brevi, soprattutto se la circolazione atmosferica favorirà il passaggio di perturbazioni sul Mediterraneo.

Caldo, anticicloni e temperature sopra la media

L’altro grande tema riguarda le temperature.

El Niño tende ad aumentare la temperatura media globale e può contribuire, attraverso la circolazione atmosferica, a favorire condizioni più calde in diverse aree del pianeta.

Per l’Italia questo potrebbe tradursi in periodi autunnali insolitamente miti o caldi, soprattutto nelle fasi dominate dall’alta pressione subtropicale.

Non bisogna però confondere una tendenza climatica con una previsione meteorologica.

Dire che El Niño aumenta la probabilità di determinate configurazioni non significa poter affermare oggi quale sarà la temperatura di una specifica città italiana il 15 ottobre.

Le previsioni stagionali possono individuare segnali generali, ma la variabilità atmosferica europea resta elevata.

È quindi più corretto parlare di aumento della probabilità di alcuni scenari piuttosto che di una certezza.

Il rischio di eventi estremi non riguarda soltanto l’Italia

Uno degli aspetti che rende particolarmente importante l’attuale El Niño è la sua possibile intensità globale.

Durante gli eventi molto forti, gli effetti climatici possono essere amplificati in diverse parti del mondo.

Alcune regioni possono affrontare precipitazioni eccezionali, altre periodi di siccità prolungata. In determinate aree aumenta il rischio di incendi, mentre in altre possono verificarsi condizioni atmosferiche favorevoli a eventi alluvionali.

È dunque un fenomeno che può ridisegnare temporaneamente la distribuzione delle piogge e delle temperature su scala planetaria.

Per questo i meteorologi seguono con particolare attenzione sia le temperature dell’oceano sia gli indicatori atmosferici.

Un eventuale superamento della soglia dei +2,5°C renderebbe l’episodio uno dei più intensi dell’era delle osservazioni moderne.

Che cos’è El Niño e perché si verifica

El Niño fa parte del fenomeno noto come ENSO, l’oscillazione che coinvolge l’interazione tra atmosfera e oceano nel Pacifico equatoriale.

In termini semplici, durante una fase di El Niño le acque superficiali del Pacifico centrale e orientale diventano insolitamente calde.

Per essere considerata una vera fase di El Niño, l’anomalia deve mantenersi per diversi mesi e deve essere accompagnata da modifiche coerenti nella circolazione atmosferica.

Il fenomeno tende a ripresentarsi a intervalli irregolari, generalmente ogni due-sette anni, anche se non esiste un calendario fisso.

È proprio la sua natura ciclica e irregolare a rendere difficile prevederne con largo anticipo intensità e conseguenze.

Il punto decisivo è che El Niño non è un fenomeno esclusivamente oceanico.

È un gigantesco meccanismo di interazione tra mare e atmosfera, capace di trasferire il proprio segnale a migliaia di chilometri di distanza attraverso la circolazione globale.

L’autunno 2026 sarà davvero storico?

La risposta, oggi, deve essere più prudente rispetto ai titoli più allarmistici.

I segnali disponibili indicano un El Niño in forte intensificazione e le proiezioni attribuiscono una probabilità molto elevata a un episodio di grande intensità.

Ma stabilire fin d’ora che l’autunno italiano sarà certamente storico sarebbe scientificamente scorretto.

Il comportamento dell’atmosfera europea dipenderà anche da altri fattori: la circolazione sull’Atlantico, l’evoluzione delle correnti a getto, la distribuzione delle alte e basse pressioni e le condizioni del Mediterraneo.

Il segnale di El Niño rappresenta quindi un tassello importante del puzzle, non l’intero puzzle.

Quello che appare già evidente è che i prossimi mesi meritano un’attenzione particolare.

Un segnale da monitorare nei prossimi mesi

La possibile evoluzione verso un El Niño di intensità eccezionale rende l’autunno e l’inverno 2026-27 una fase climatica particolarmente interessante.

Per l’Italia, il messaggio più importante non è quello di prepararsi necessariamente a un autunno dominato dal caldo o dalle piogge, ma quello di aspettarsi una maggiore attenzione alle configurazioni atmosferiche e agli eventuali episodi estremi.

Il Pacifico, ancora una volta, potrebbe diventare uno dei motori della circolazione atmosferica globale.

E mentre il calore continua ad accumularsi nell’oceano e gli indicatori atmosferici confermano il rafforzamento del fenomeno, la domanda resta aperta: quanto sarà intenso il picco di El Niño e, soprattutto, quanto del suo segnale riuscirà a propagarsi fino all’Europa?

La risposta arriverà nei prossimi mesi.

Ma una cosa è già chiara: l’autunno 2026 potrebbe essere molto più interessante, e potenzialmente più estremo, di quanto suggerirebbe il semplice cambio di stagione.