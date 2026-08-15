Due tornado a Chicago: le immagini della tempesta in Illinois

🌐 Tornado nell’area di Chicago, due vortici hanno colpito contemporaneamente o a brevissima distanza durante una violenta ondata di maltempo in Illinois: vento oltre i 150 km/h, alberi abbattuti, blackout e danni nelle periferie. Le immagini raccontano la forza della tempesta.

Il cielo che si oscura all’improvviso, il vento che aumenta in pochi minuti, gli alberi piegati fino a terra e poi la corsa verso un luogo sicuro. L’area metropolitana di Chicago è stata investita da una violenta ondata di maltempo, con temporali estremi, raffiche distruttive, allagamenti e diversi tornado segnalati nelle contee a sud della città.

La giornata dell’11 agosto ha lasciato una lunga scia di disagi nel Midwest americano. Le prime ricostruzioni avevano confermato almeno due tornado nell’area di Chicago, mentre le successive verifiche del National Weather Service hanno portato il bilancio a crescere ulteriormente. Le zone maggiormente interessate comprendono Monee, Crete, Orland Park, Flossmoor, Mokena e altre comunità dell’area metropolitana.

Il dato più impressionante è però quello relativo alla simultaneità delle strutture tornadiche: durante una fase particolarmente intensa della perturbazione, più circolazioni potevano svilupparsi all’interno dello stesso sistema temporalesco, rendendo estremamente difficile per chi si trovava all’aperto capire quale fosse la minaccia principale.

Le immagini e i video diffusi nelle ore successive mostrano strade trasformate in corridoi di detriti, alberi caduti sulle carreggiate, tetti danneggiati e un cielo quasi completamente oscurato dalle nubi.

Tornado a Chicago, cosa è successo nell’area metropolitana

La precisazione geografica è importante. Non è il centro di Chicago a essere stato colpito direttamente dai due tornado inizialmente confermati, ma l’ampia area metropolitana della città, in particolare i sobborghi meridionali.

Tra le località interessate figurano Monee e Crete, nella Will County, e Orland Park e Flossmoor, nella Cook County. Il secondo corridoio di danni ha interessato la fascia compresa tra la zona meridionale di Orland Park e Flossmoor. Le prime valutazioni del National Weather Service indicavano danni compatibili con tornado di intensità almeno EF-1.

È un dettaglio che aiuta a comprendere la portata dell’evento senza alimentare un equivoco frequente: parlare di “tornado a Chicago” può significare riferirsi alla vasta area urbana e suburbana della metropoli, non necessariamente ai grattacieli del Loop o al centro cittadino.

Il sistema temporalesco, tuttavia, ha investito una porzione molto ampia della regione e ha prodotto effetti anche ben oltre le aree interessate dai tornado.

Due tornado e poi un bilancio ancora più alto

La situazione è rimasta in evoluzione anche dopo il passaggio della perturbazione.

Le prime ricognizioni avevano individuato due tornado confermati: uno nella parte orientale della Will County, con un percorso tra Monee e Crete, e un altro nella zona della Cook County meridionale, tra Orland Park e Flossmoor. Entrambi presentavano caratteristiche compatibili con un’intensità EF-1 secondo le valutazioni iniziali.

Successivamente, però, le squadre incaricate delle verifiche hanno continuato a esaminare i danni.

Il bilancio del National Weather Service nell’area di propria competenza è quindi cresciuto: una comunicazione aggiornata dell’agenzia indicava almeno sette tornado nell’area di responsabilità del NWS Chicago, insieme a una raffica di 104 mph, pari a circa 167 km/h, registrata nei pressi di Monee.

Questo spiega perché nelle ore successive all’evento siano circolate cifre differenti.

Non si tratta necessariamente di contraddizioni, ma del normale processo di ricostruzione dopo un’ondata di maltempo: i tornado vengono confermati attraverso l’analisi delle traiettorie dei danni e delle caratteristiche delle strutture colpite.

Il vento ha raggiunto velocità impressionanti

Il tornado è soltanto una delle manifestazioni più pericolose di una perturbazione di questo tipo.

Nel caso dell’Illinois, le raffiche lineari hanno provocato danni estesi anche al di fuori dei percorsi dei tornado. Secondo le informazioni raccolte dal National Weather Service, nell’area di Monee sono stati misurati venti eccezionalmente forti, con una raffica arrivata a 104 mph.

Si tratta di oltre 160 chilometri orari.

Una velocità sufficiente a spezzare rami di grandi dimensioni, abbattere alberi, danneggiare coperture e rendere estremamente pericoloso viaggiare in automobile.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più insidiosi delle tempeste che hanno attraversato l’area di Chicago: anche nelle zone dove il tornado non è passato direttamente, il vento ha raggiunto livelli potenzialmente distruttivi.

Le immagini provenienti dai sobborghi mostrano infatti che una parte consistente dei danni è legata alla caduta di alberi e alla forza delle raffiche.

Il cielo diventa nero e scattano le sirene

Per molti residenti il momento più impressionante è stato quello immediatamente precedente all’arrivo della linea temporalesca.

Il cielo ha assunto tonalità scure e verdastre, la visibilità è diminuita rapidamente e in diverse comunità sono entrate in funzione le sirene di allarme tornado.

Le testimonianze raccolte online descrivono una situazione molto rapida: prima il caldo e l’aria quasi immobile, poi l’arrivo della pioggia, quindi raffiche violentissime e blackout.

In alcune zone i residenti sono stati invitati a raggiungere rifugi o locali interni, mentre il maltempo rendeva difficili gli spostamenti.

Le segnalazioni pubblicate dagli abitanti dei sobborghi raccontano di alberi caduti sulle strade, tetti danneggiati e linee elettriche abbattute. Si tratta di testimonianze dal territorio, utili per comprendere l’impatto locale ma che devono essere distinte dalle valutazioni ufficiali dei meteorologi.

Perché si possono formare più tornado nello stesso sistema

L’immagine di due tornado contemporaneamente può sembrare quasi irreale, ma dal punto di vista meteorologico non è un fenomeno impossibile.

Una stessa struttura temporalesca può infatti contenere più aree di rotazione. In particolari condizioni, due tornado distinti possono essere presenti nello stesso momento, anche se stabilire con precisione se si tratti di due vortici differenti richiede spesso l’analisi successiva dei danni e dei dati radar.

La NOAA spiega che tornado distinti possono svilupparsi contemporaneamente nelle vicinanze, anche durante l’evoluzione di una supercella. In altri casi, invece, ciò che appare come una coppia di tornado può essere costituito da più vortici secondari appartenenti alla stessa circolazione.

La distinzione è fondamentale.

Una fotografia può mostrare due colonne scure che sembrano due tornado indipendenti. Ma soltanto l’analisi meteorologica può stabilire la natura esatta delle strutture osservate.

Una tempesta capace di produrre tornado a ripetizione

Il fenomeno non è nuovo per il territorio di Chicago.

L’area metropolitana e il nord dell’Illinois sono già stati interessati da eventi nei quali più tornado si sono sviluppati contemporaneamente o in rapida successione.

Il National Weather Service aveva documentato, per esempio, un episodio particolarmente intenso nel luglio 2024 nel quale, all’interno della propria area di previsione, si verificarono periodi con almeno due tornado contemporaneamente al suolo. In alcuni momenti ne furono registrati addirittura quattro o cinque nello stesso intervallo temporale.

Questo precedente aiuta a mettere in prospettiva quanto accaduto ora.

La metropoli di Chicago non è immune dai tornado. La sua posizione geografica e la presenza di grandi aree suburbane non impediscono alle strutture temporalesche rotanti di svilupparsi.

Anzi, l’Illinois è uno degli Stati americani nei quali la stagione dei temporali severi può produrre fenomeni tornadici significativi.

Il problema dei blackout

Alle immagini dei tornado si aggiunge un’altra emergenza: quella dell’elettricità.

Gli alberi abbattuti e le raffiche hanno provocato numerosi danni alle infrastrutture, lasciando senza corrente centinaia di migliaia di utenze tra Illinois, Indiana e altre aree del Midwest. L’ondata di maltempo dell’11 agosto ha infatti avuto dimensioni regionali, con un sistema temporalesco estremamente esteso.

Per le compagnie elettriche il problema non è limitato alla sostituzione dei cavi.

Quando un albero cade su una linea, possono essere danneggiati contemporaneamente pali, trasformatori e altre componenti della rete. In presenza di centinaia di interventi, il ripristino può richiedere molto tempo.

I blackout diventano inoltre un problema secondario per la sicurezza: semafori spenti, incroci difficili da attraversare, stazioni di servizio inattive e comunicazioni più complicate possono rendere ancora più difficile la gestione dell’emergenza.

Anche la pioggia ha aggravato la situazione

La tempesta non ha portato soltanto vento e tornado.

Piogge intense e allagamenti hanno interessato diverse aree della regione, creando un’emergenza meteorologica multipla.

Questo tipo di situazione è particolarmente difficile da gestire perché i pericoli possono essere contemporanei e richiedere comportamenti opposti.

Davanti a un tornado è necessario cercare riparo all’interno di un edificio, preferibilmente in una stanza interna e lontana dalle finestre.

In caso di alluvione, invece, il pericolo può essere rappresentato dall’acqua che invade rapidamente strade, sottopassi e zone depresse.

La giornata di maltempo nell’area di Chicago ha quindi costretto le autorità a gestire più minacce nello stesso momento.

Le immagini più impressionanti arrivano dai sobborghi

Le fotografie e i filmati diffusi dopo il passaggio delle tempeste restituiscono soprattutto l’immagine di una periferia profondamente trasformata.

Alberi di grandi dimensioni sono finiti sulle carreggiate e sulle abitazioni. In alcuni quartieri sono visibili recinzioni divelte, rami sparsi ovunque e strutture danneggiate.

In altri casi, la violenza del vento ha lasciato tracce meno spettacolari ma altrettanto significative: tegole e rivestimenti strappati, pali inclinati, cartelli abbattuti e veicoli danneggiati.

È proprio attraverso questi elementi che i meteorologi ricostruiscono la traiettoria dei tornado.

Il tornado non lascia necessariamente un’impronta evidente come quella di un fiume. Il suo percorso viene ricostruito osservando la distribuzione dei danni, la direzione nella quale sono caduti gli alberi e il tipo di strutture interessate.

Perché il tornado non deve essere sottovalutato a Chicago

Per anni è rimasta diffusa l’idea che una grande città come Chicago fosse in qualche modo protetta dai tornado.

È un falso senso di sicurezza.

I grattacieli non impediscono la formazione di un tornado e la presenza del lago Michigan non costituisce una barriera naturale capace di fermare un vortice.

Il fatto che il centro cittadino venga colpito meno frequentemente rispetto alle aree rurali o suburbane non significa che il rischio sia inesistente.

Anzi, nel 2020 un tornado EF-1 aveva interessato anche parti della città di Chicago e nel 2022 due tornado erano stati confermati nella Cook County, a Streamwood e Roselle.

La differenza è soprattutto legata alla densità degli edifici e alla probabilità statistica che il percorso di un tornado attraversi una determinata area, non a una presunta immunità urbana.

Cosa fare quando arriva un allarme tornado

Le immagini spettacolari possono spingere molte persone a cercare una visuale migliore del fenomeno.

È invece una delle cose da evitare.

Quando viene emesso un tornado warning, la priorità è cercare immediatamente riparo. La soluzione più sicura è raggiungere il piano più basso disponibile e posizionarsi in una stanza interna, lontano dalle finestre.

Un seminterrato rappresenta una delle opzioni migliori quando disponibile.

Chi si trova in automobile dovrebbe evitare di fermarsi sotto ponti o cavalcavia, che non costituiscono rifugi sicuri. È inoltre importante seguire le indicazioni delle autorità locali e non mettersi in viaggio durante la fase più violenta della tempesta.

La rapidità è decisiva.

Un tornado può attraversare un’area in pochi minuti e i danni possono essere estremamente localizzati.

Una stagione di maltempo particolarmente attiva

L’episodio di Chicago si inserisce in un 2026 caratterizzato da numerosi eventi di maltempo severo nell’area del Midwest.

Il National Weather Service di Chicago ha documentato diversi episodi tornadici nel corso dell’anno. A giugno, un’importante ondata aveva prodotto decine di tornado nell’area regionale; a luglio un altro sistema aveva generato sette tornado confermati nell’area di responsabilità dell’ufficio meteorologico di Chicago.

Questo non significa automaticamente che ogni stagione futura sarà altrettanto intensa.

Significa però che la preparazione alle emergenze meteorologiche resta essenziale in una regione dove temporali violenti, raffiche estreme e tornado possono svilupparsi rapidamente.

La notte dopo la tempesta

Quando il fronte temporalesco si è allontanato, è iniziata la parte meno spettacolare ma più complessa dell’emergenza: la conta dei danni.

Squadre tecniche e meteorologi hanno iniziato a verificare le aree colpite, mentre gli operatori delle società elettriche lavoravano per ripristinare le forniture.

Nel frattempo, le autorità hanno dovuto liberare le strade dagli alberi caduti e controllare edifici e infrastrutture danneggiate.

È proprio nelle ore successive che il bilancio di un evento come questo può cambiare, perché alcune strutture tornadiche vengono confermate soltanto dopo l’analisi sul terreno.

Ed è quanto accaduto anche in questa occasione: il primo bilancio di due tornado ha lasciato progressivamente spazio a un quadro più ampio, con ulteriori vortici identificati nell’area del National Weather Service Chicago.

Un’immagine potente, ma anche un avvertimento

Le immagini dei tornado nell’area di Chicago hanno inevitabilmente conquistato l’attenzione del pubblico.

Due vortici, il cielo scurissimo, le raffiche e le strade sommerse dalla pioggia compongono una scena che sembra appartenere a un film catastrofico.

Ma dietro la spettacolarità delle immagini c’è una realtà molto concreta.

Il tornado non è soltanto un fenomeno da fotografare: è un’emergenza che può cambiare una comunità nel giro di pochi minuti.

L’episodio nell’Illinois lo dimostra ancora una volta. La tempesta ha prodotto tornado, venti oltre i 160 km/h, blackout, allagamenti e danni in numerosi sobborghi della grande area di Chicago.

E mentre le squadre continuano a ricostruire con precisione il percorso dei vortici, una cosa è già evidente: la violenza del sistema temporalesco ha trasformato una giornata d’estate in una delle più difficili dell’anno per il Midwest.

Le immagini resteranno come testimonianza della potenza della natura. Il bilancio meteorologico, invece, continuerà a essere aggiornato con le nuove ricognizioni sul terreno.