MetroZibaldone del giorno: Stretto di Hormuz, Etna e Tamberi

Stretto di Hormuz, traffico marittimo quasi fermo

Il Stretto di Hormuz è stato il principale epicentro della crisi internazionale del 14 agosto. Il traffico commerciale attraverso il passaggio strategico tra Golfo Persico e Golfo di Oman è sceso a livelli prossimi al blocco, mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a salire. Due navi degli Emirati Arabi Uniti erano state colpite nella serata precedente e nella giornata di venerdì è stato segnalato un ulteriore attacco a un mercantile. Nel frattempo Washington ha ribadito di poter mantenere a tempo indefinito la pressione navale sull’Iran.

Il dato più significativo riguarda il passaggio delle navi. Secondo le rilevazioni sul traffico marittimo, venerdì hanno attraversato lo Stretto soltanto due unità, senza evidenza di petroliere che trasportassero greggio. Prima della guerra il passaggio registrava oltre 130 navi al giorno. Il confronto rende evidente la dimensione della paralisi e spiega perché la questione abbia assunto una rilevanza immediata per energia, trasporti e inflazione mondiale.

La crisi coinvolge una delle rotte energetiche più importanti del pianeta: prima dell’attuale conflitto attraverso Hormuz transitava circa un quinto del petrolio mondiale. L’assenza di una soluzione diplomatica mantiene quindi elevato il rischio di nuove tensioni sui rifornimenti e sui prezzi dei carburanti. Il presidente statunitense Donald Trump ha sostenuto che gli americani dovranno accettare prezzi della benzina più alti finché continuerà lo scontro con Teheran. Negli Stati Uniti il prezzo medio della benzina era arrivato a circa 4,08 dollari al gallone, il 29% in più rispetto a un anno prima.

Petrolio e mercati sotto pressione

L’effetto sui mercati è stato immediato. Il Brent ha chiuso la seduta a 88,52 dollari al barile, in rialzo dell’1,67%, mentre il WTI è salito a 82,40 dollari, con un incremento dell’1,42%. Il quadro geopolitico ha pesato anche sulle Borse: Wall Street ha chiuso in ribasso, con l’S&P 500 a -0,17%, il Nasdaq a -0,28% e il Dow Jones a -0,20%. In Europa, i listini hanno interrotto una striscia positiva durata quattro settimane.

Sul fronte monetario, i dati americani hanno invece ridotto le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Le vendite al dettaglio statunitensi hanno registrato una flessione inattesa e il dollaro si è indebolito, mentre l’oro è salito dello 0,53%, sostenuto anche dalla domanda di beni rifugio. Il rendimento del Treasury decennale è arrivato al 4,688%.

L’Etna torna protagonista: Catania resta senza voli

In Italia la notizia più pesante sul piano dei trasporti è arrivata dalla Sicilia. L’attività eruttiva dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica hanno costretto a prolungare la sospensione dei voli dell’aeroporto di Catania, nel pieno del periodo di Ferragosto. Lo scalo, quinto aeroporto italiano per traffico, è rimasto al centro di una crisi che ha coinvolto migliaia di passeggeri e ha messo sotto pressione gli altri aeroporti siciliani.

La situazione è particolarmente critica perché l’attività vulcanica si protrae da giorni. Tra il 6 e il 12 agosto, più di un terzo delle circa 2.000 operazioni programmate è stato cancellato e circa 630 voli sono stati dirottati. Le conseguenze si sono propagate anche alla rete ferroviaria, al trasporto su strada e al mercato dei servizi turistici, con una forte domanda concentrata sugli aeroporti alternativi.

La cenere vulcanica costituisce un rischio diretto per l’aviazione perché può danneggiare i motori e i sistemi degli aeromobili. Per questo le decisioni sul traffico aereo sono legate alla concentrazione della nube, alla direzione dei venti e all’evoluzione dell’attività eruttiva. Il provvedimento di chiusura annunciato il 14 agosto è stato esteso fino alle ore 15 del 15 agosto, lasciando migliaia di viaggiatori in attesa durante uno dei giorni di maggiore movimento dell’estate.

Incendi, evacuazioni e caldo estremo scuotono l’Europa

L’altra grande emergenza ambientale del 14 agosto è stata la nuova ondata di incendi che ha interessato diverse aree dell’Europa meridionale e centrale. Croazia, Germania, Francia e Grecia hanno dovuto affrontare roghi alimentati da caldo intenso, siccità e condizioni atmosferiche favorevoli alla propagazione delle fiamme.

In Croazia un incendio ha raggiunto la zona turistica di Omiš, costringendo circa 1.000 persone a lasciare le proprie abitazioni e a raggiungere strutture di emergenza. A Spalato circa 36 persone sono state assistite dai servizi sanitari, 14 sono state ricoverate e sette hanno riportato ferite considerate potenzialmente letali.

La situazione è stata critica anche in Germania, dove più di 2.000 persone sono state evacuate nell’area occidentale vicina al confine con il Belgio. In Francia 525 abitanti sono stati allontanati dalla località di Luglon, nelle Landes, mentre in Grecia centinaia di turisti hanno dovuto lasciare una zona balneare della penisola Calcidica dopo che le fiamme hanno raggiunto rapidamente l’area costiera.

La concomitanza di temperature elevate e suoli molto secchi ha creato condizioni particolarmente favorevoli alla propagazione degli incendi. La stagione turistica ha amplificato l’impatto delle emergenze, perché molte delle zone colpite sono caratterizzate da forte presenza di visitatori e da infrastrutture concentrate lungo le coste.

Ucraina, la guerra prosegue tra bombardamenti e contrattacchi

Sul fronte ucraino il 14 agosto è stato caratterizzato da una nuova intensificazione degli attacchi russi. Kyiv ha rivendicato progressi nel settore meridionale e la riconquista di 26 insediamenti nell’area di Dnipropetrovsk, mentre le forze russe hanno aumentato la pressione con attacchi missilistici e balistici.

La dinamica militare continua quindi a muoversi su due piani paralleli: da una parte la pressione russa attraverso attacchi aerei e missilistici, dall’altra i tentativi ucraini di recuperare terreno e colpire infrastrutture strategiche anche in profondità nel territorio controllato da Mosca.

La guerra resta inoltre collegata al quadro diplomatico internazionale, nel quale la crisi mediorientale e il confronto tra Washington e Teheran assorbono una parte crescente dell’attenzione politica e militare occidentale.

Italia, recuperati i tre dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse

Una delle notizie italiane più significative della giornata riguarda il recupero di tre opere d’arte rubate dalla Fondazione Magnani Rocca, vicino a Parma, nella notte tra il 22 e il 23 marzo.

Le opere recuperate sono “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, “Tasse et plat de cerises” di Paul Cézanne e “Odalisque sur la terrasse” di Henri Matisse. Il loro valore complessivo supera i 9 milioni di euro: circa 6 milioni per il Cézanne, 3 milioni per il Renoir e circa 20.000 euro per il Matisse.

I dipinti sono stati ritrovati durante perquisizioni disposte dalla magistratura nella provincia di Parma e nelle aree vicine. Cinque persone di origine moldava sono state fermate nell’ambito dell’indagine e gli investigatori ritengono che il gruppo sia collegato a una più ampia attività criminale dedita ai furti.

Il furto era stato realizzato in pochi minuti. Le immagini di videosorveglianza hanno mostrato i ladri mentre entravano nella struttura, rimuovevano i dipinti dalle pareti e fuggivano attraverso il parco. Le indagini hanno permesso di recuperare elementi materiali ritenuti decisivi, tra cui strumenti utilizzati durante il colpo, successivamente collegati agli ambienti frequentati dagli indagati.

Il recupero restituisce così alla collezione della Fondazione tre opere di grande rilievo, in un momento nel quale la sicurezza dei musei europei è tornata al centro dell’attenzione dopo una serie di furti di opere d’arte di alto valore.

Sport, Tamberi torna d’oro agli Europei di atletica

La grande notizia sportiva italiana del 14 agosto arriva da Birmingham, dove Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto ai Campionati europei di atletica. L’azzurro ha superato la quota di 2,32 metri, tornando sul gradino più alto del podio in una delle specialità che hanno segnato la sua carriera.

Per l’Italia è stata una serata particolarmente ricca. Nadia Battocletti ha conquistato l’oro nei 10.000 metri completando la doppietta europea dopo il successo nei 5.000 metri. Nel salto in alto, Tamberi ha invece aggiunto un’altra medaglia prestigiosa al proprio palmarès internazionale.

Anche Eseosa Desalu è salito sul podio nei 200 metri: l’azzurro ha condiviso la medaglia di bronzo con lo svizzero Timothe Mumenthaler, mentre il tedesco Owen Ansah ha vinto l’oro con 19″95 e il britannico Zharnel Hughes l’argento.

La serata ha prodotto altri risultati di rilievo: il norvegese Karsten Warholm ha conquistato il quarto titolo europeo consecutivo nei 400 metri ostacoli con il record dei campionati di 46″63, mentre negli 800 metri femminili la svizzera Audrey Werro ha vinto l’oro in 1’54″81, nuovo primato della manifestazione.

Coppa Italia, partenza con quattro gare

Il calcio italiano ha aperto ufficialmente la stagione della Coppa Italia con le prime sfide del nuovo percorso. A Monza la squadra brianzola ha superato l’Avellino per 3-0, con doppietta di Gustavo Varela e rete di Omari Forson.

A Firenze, invece, la Fiorentina ha battuto il Benevento 4-1. Albert Gudmundsson ha segnato due volte, mentre Moise Kean, Luca Ranieri e Cher Ndour hanno completato il successo viola; per gli ospiti è andato a segno Davide Lamesta.

Le due partite hanno rappresentato le sfide serali di una prima giornata che ha visto il ritorno delle competizioni ufficiali dopo la pausa estiva. Il tabellone della Coppa Italia proseguirà nei giorni successivi con le altre gare dei trentaduesimi.

Economia, petrolio e inflazione al centro della giornata

Il tema economico dominante resta il prezzo dell’energia. L’aumento del petrolio provocato dalla crisi dello Stretto di Hormuz si è sommato a dati statunitensi meno favorevoli sul fronte dei consumi. Le vendite al dettaglio sono diminuite oltre le attese, mentre il peggioramento della fiducia dei consumatori ha evidenziato il peso crescente del costo della vita.

Il mercato ha reagito riducendo le aspettative di una nuova stretta monetaria della Federal Reserve. Il dollaro ha perso terreno, l’oro ha guadagnato valore e i rendimenti obbligazionari sono rimasti elevati. La combinazione fra petrolio più caro e consumi più deboli rappresenta uno dei principali elementi di attenzione per l’economia globale di fine estate.

In Europa la seduta azionaria si è conclusa in territorio negativo. Il rialzo del greggio e il peggioramento del quadro geopolitico hanno prevalso sugli effetti positivi degli utili societari, interrompendo una sequenza di quattro settimane consecutive di rialzi dei listini europei.

Mondo, Gaza resta sotto una tregua fragile

Anche Gaza continua a vivere una situazione estremamente instabile nonostante il quadro negoziale. Il 14 agosto sono proseguite segnalazioni di attacchi e vittime nella Striscia, mentre gli sforzi diplomatici statunitensi per rilanciare il piano di cessate il fuoco si confrontano con le divergenze sulle condizioni del ritiro israeliano e sul disarmo di Hamas.

Il piano diplomatico prevede una transizione verso una struttura palestinese tecnocratica e un percorso di ricostruzione, ma la sua applicazione rimane ostacolata dalle posizioni contrapposte delle parti. Una nuova missione diplomatica statunitense, guidata da Jared Kushner e da altri esponenti del progetto di ricostruzione, è attesa nei giorni successivi tra Israele ed Egitto.

Scienza e ambiente, il rischio incendi resta elevato

La combinazione tra caldo persistente, siccità e vegetazione secca ha trasformato il rischio incendi in una delle principali emergenze ambientali europee dell’estate. Le autorità hanno dovuto mobilitare mezzi aerei e terrestri in più Paesi contemporaneamente, mentre le evacuazioni hanno coinvolto località turistiche particolarmente affollate.

La situazione del 14 agosto ha mostrato soprattutto la dimensione transnazionale dell’emergenza: gli incendi non hanno riguardato una sola area climatica, ma un’ampia fascia che comprende Mediterraneo e Europa centrale. In Croazia, Francia, Grecia e Germania gli interventi sono stati accompagnati da evacuazioni e ricoveri, mentre in Spagna le squadre di emergenza hanno continuato a fronteggiare roghi di vaste dimensioni.

L’ultima notizia significativa: il doppio oro italiano a Birmingham

La giornata del 14 agosto si chiude sportivamente con una delle migliori serate dell’anno per l’atletica italiana. Gianmarco Tamberi ha vinto il titolo europeo nel salto in alto con 2,32 metri, mentre Nadia Battocletti ha completato la doppietta nei 5.000 e 10.000 metri. In contemporanea, Eseosa Desalu ha conquistato il bronzo nei 200 metri.

La sessione di Birmingham ha assegnato complessivamente sei titoli europei. Tamberi e Battocletti hanno portato due ori all’Italia nella stessa serata, mentre il programma ha registrato anche i nuovi record dei campionati di Werro negli 800 metri e Warholm nei 400 ostacoli.