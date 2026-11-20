Diritti dei bambini, giornata decisiva: MetroLunario del 20 novembre
Santo del giorno: San Gelasio I, un Papa dell’antichità
Il 20 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Gelasio I, pontefice tra il 492 e il 496.
Il suo pontificato si svolse in un’epoca di profonde trasformazioni, dopo la fine dell’Impero romano d’Occidente.
Gelasio difese con determinazione l’autonomia dell’autorità spirituale rispetto al potere politico.
La sua riflessione sui rapporti fra Chiesa e autorità civile ebbe una lunga influenza sulla storia europea.
Accadde oggi: 1989, la Convenzione sui diritti dell’infanzia
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il documento riconobbe i bambini come titolari di diritti specifici e impegnò gli Stati a proteggerli da violenza, sfruttamento e discriminazioni.
I principi comprendono il diritto all’istruzione, alla salute, alla protezione e all’ascolto delle opinioni dei minori.
L’Italia ratificò la Convenzione nel 1991.
Nel 2026 ricorrono 37 anni dall’adozione.
Nati il 20 novembre: Joe Biden, una vita nella politica americana
Il 20 novembre 1942 nasceva a Scranton, in Pennsylvania, Joe Biden, presidente degli Stati Uniti dal 2021 al 2025.
Nel 2026 compie 84 anni.
La sua carriera politica è iniziata negli anni Settanta, quando venne eletto al Senato.
Successivamente ricoprì la carica di vicepresidente durante l’amministrazione di Barack Obama.
La stessa data è il compleanno dell’attrice Bo Derek, nata nel 1956.
Eventi e curiosità: l’importanza dei diritti nell’infanzia
La Giornata mondiale dell’infanzia richiama la responsabilità delle istituzioni nella tutela dei minori.
Il diritto al gioco, per esempio, non è un semplice dettaglio ricreativo: è riconosciuto dalla Convenzione come una componente importante dello sviluppo.
In Italia il tema riguarda scuole, famiglie, servizi sociali e amministrazioni pubbliche.
Segno più fortunato del 20 novembre 2026: Ariete
L’Ariete prende il posto del Cancro.
Marte e Giove in Leone sostengono, nella tradizione astrologica, una lettura simbolica caratterizzata da iniziativa ed energia.
Amore, soldi e salute: le aspettative dell’Ariete
Amore: spazio alla spontaneità e all’attenzione per l’altro.
Soldi: meglio organizzare le spese ed evitare decisioni impulsive.
Salute: movimento regolare e riposo sono i temi generali della giornata.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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