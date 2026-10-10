Dipendenza da smartphone: la storia di Edoardo, 16 anni

🌐 Dipendenza da smartphone, adolescenti, isolamento, sonno e salute mentale: la storia di Edoardo 16 anni, mostra cosa può accadere quando il telefono smette di essere soltanto uno strumento e diventa il principale rifugio contro noia, ansia, solitudine e pensieri difficili da affrontare. La frase «Senza telefono mi sento vuoto» racconta un disagio che non si misura semplicemente contando le ore davanti allo schermo.

«Senza telefono mi sento vuoto»: la frase di Edoardo

Edoardo ha 16 anni e, fino a qualche tempo prima, conduceva una vita simile a quella di molti suoi coetanei. Scuola, amici, calcio, qualche difficoltà normale dell’adolescenza, ma anche interessi e relazioni fuori dallo schermo.

Poi il telefono ha cominciato lentamente a occupare sempre più spazio.

Prima i video brevi. Poi le chat, i videogiochi, le notifiche da controllare prima di dormire. Quello che sembrava un passatempo si è trasformato progressivamente in una presenza costante.

La sera arrivava il momento di spegnere.

«Cinque minuti», diceva Edoardo.

Ma quei cinque minuti diventavano mezz’ora, poi un’ora. E talvolta la notte quasi intera.

La mattina diventava difficile alzarsi. La scuola cominciava a risentirne. Le assenze aumentavano, la concentrazione diminuiva, i voti scendevano.

Ma il particolare più importante della sua storia non era il numero di ore trascorse con il telefono in mano.

Era quello che succedeva quando il telefono veniva tolto.

Edoardo raccontava di sentirsi vuoto.

Non semplicemente annoiato.

Vuoto.

Quando lo smartphone diventa un rifugio

È questa la parte della vicenda che permette di comprendere meglio il problema.

Uno smartphone può essere utilizzato per comunicare, studiare, giocare, ascoltare musica, informarsi o trascorrere il tempo. L’utilizzo frequente, da solo, non è sufficiente per parlare di una vera dipendenza.

Il problema emerge quando l’utilizzo diventa difficile da controllare e comincia a interferire con il resto della vita: sonno, scuola, relazioni, attività fisica, interessi e benessere psicologico. Tra i segnali indicati dall’Istituto Superiore di Sanità ci sono proprio la difficoltà a interrompere l’uso, l’irritabilità quando si prova a staccare, la riduzione del sonno, il peggioramento scolastico e il ritiro dalle attività e dalle relazioni offline.

Nel caso di Edoardo il telefono aveva assunto una funzione ancora più profonda.

Serviva a non sentire.

Quando giocava o guardava video, il tempo sembrava scomparire. Non doveva pensare alla scuola, al confronto con gli altri, alle proprie difficoltà. Le chat gli permettevano di essere sempre in contatto con qualcuno senza necessariamente affrontare la fatica delle relazioni faccia a faccia.

Lo smartphone non risolveva quei problemi.

Li rimandava.

Il momento in cui il telefono sostituisce la vita reale

Il passaggio più significativo arriva quando Edoardo comincia ad abbandonare ciò che prima faceva parte della sua quotidianità.

Smette progressivamente di andare a calcetto.

Vede meno gli amici.

Passa sempre più tempo nella sua stanza.

Mangia velocemente e torna davanti allo schermo.

Il telefono è sul letto, sotto il cuscino, in bagno, a tavola, nello zaino. Anche quando non lo sta utilizzando, pensa alla possibilità di riprenderlo.

È un meccanismo importante da comprendere: il problema non è soltanto ciò che il ragazzo fa sul telefono, ma ciò che smette di fare fuori dal telefono.

Quando un adolescente rinuncia progressivamente allo sport, alle amicizie, al sonno e agli interessi che prima lo coinvolgevano, la questione diventa molto più seria di una semplice abitudine tecnologica.

La notte è il momento più delicato

Nel racconto di Edoardo, la notte assume un ruolo particolare.

Di giorno ci sono lezioni, rumori, persone, impegni. La mente è occupata.

Quando arriva il buio, invece, rimangono i pensieri.

La paura di non andare bene a scuola. Il confronto con gli altri. La sensazione di essere rimasto indietro. La solitudine.

E allora lo smartphone diventa una via di fuga.

Un video dopo l’altro.

Una partita.

Una chat.

Una notifica.

Un altro contenuto.

Il telefono riempie il silenzio prima ancora che il ragazzo si accorga di averne bisogno.

Il problema è che questa strategia può avere un prezzo molto alto: sottrae tempo al sonno proprio quando il sonno sarebbe fondamentale.

La letteratura scientifica ha trovato associazioni tra uso dei social media e sintomi internalizzanti come ansia e depressione negli adolescenti, pur sottolineando che la relazione non dimostra automaticamente un rapporto di causa-effetto e che il fenomeno è complesso. Una meta-analisi pubblicata su JAMA Pediatrics ha analizzato 143 studi per oltre un milione di adolescenti e ha trovato una piccola associazione positiva tra uso dei social media e sintomi internalizzanti.

Non tutti gli adolescenti che usano molto il telefono sono dipendenti

Questo è forse uno dei punti più importanti.

Il rischio è trasformare ogni ragazzo che trascorre molto tempo online in un caso patologico.

Non funziona così.

L’ISS sottolinea che non è soltanto il numero di ore a determinare se l’uso è problematico. Occorre osservare il comportamento nel suo complesso: la capacità di interrompere l’utilizzo, l’impatto sulla scuola, sul sonno, sulle relazioni, sull’attività fisica e sulla gestione delle emozioni.

Un adolescente può trascorrere molto tempo online e continuare ad avere una vita equilibrata.

Un altro può utilizzare il telefono meno ore, ma in modo molto più problematico, soprattutto se non riesce a farne a meno, reagisce con forte irritabilità quando deve interrompere l’attività o utilizza lo schermo come unico strumento per gestire emozioni negative.

La domanda giusta, quindi, non è soltanto “Quanto tempo passa sul telefono?”.

È anche: “Che cosa sta succedendo al resto della sua vita?”

Perché sequestrare il telefono non sempre risolve il problema

Nel caso di Edoardo, i genitori arrivano a una conclusione apparentemente semplice: bisogna togliere il telefono.

È una reazione comprensibile.

Quando un figlio non dorme, non studia, non esce più e passa ore davanti allo schermo, la tentazione è eliminare immediatamente ciò che sembra essere all’origine del problema.

Ma il telefono può essere contemporaneamente rifugio e sintomo.

Se dietro l’utilizzo compulsivo ci sono solitudine, ansia, difficoltà scolastiche o sofferenza emotiva, togliere lo smartphone senza intervenire su ciò che lo rende così indispensabile può lasciare intatto il problema.

Anche le indicazioni riportate dall’ISS insistono sull’importanza di guardare al contesto e non soltanto al dispositivo. L’obiettivo del benessere digitale non è demonizzare la tecnologia, ma favorire un uso compatibile con la salute, le relazioni e la vita quotidiana.

Il telefono non deve diventare il nemico della famiglia

C’è poi una questione che riguarda direttamente i genitori.

Quando il telefono diventa motivo di litigio ogni sera, il rapporto familiare rischia di trasformarsi in una continua contrapposizione.

«Spegnilo.»

«Ancora cinque minuti.»

«Ti ho detto di lasciarlo.»

«Non capisci.»

E il giorno dopo la discussione ricomincia.

La tecnologia diventa così il campo di battaglia, mentre la ragione profonda del disagio rimane sullo sfondo.

Cosa possono fare i genitori

Non esiste una soluzione identica per ogni famiglia, ma alcuni interventi possono aiutare a ricostruire un equilibrio.

Il primo riguarda la notte.

Lasciare lo smartphone fuori dalla camera da letto può essere una regola concreta e comprensibile. Anche l’uso di una normale sveglia, invece del telefono sul comodino, può eliminare una delle tentazioni più immediate.

La Società Italiana di Pediatria raccomanda inoltre di evitare l’utilizzo dei dispositivi durante i pasti, in camera da letto e nell’ora precedente il sonno, inserendo queste regole all’interno di un accompagnamento più ampio e non di un semplice divieto.

Poi c’è il resto della giornata.

Sport, amici, scuola, attività manuali, lettura, tempo all’aperto e relazioni familiari non devono essere presentati soltanto come alternative punitive al telefono.

Devono tornare a essere esperienze piacevoli.

Per Edoardo, il ritorno al calcetto rappresenta proprio questo: non una punizione per aver utilizzato troppo lo smartphone, ma un piccolo passo verso una vita nella quale il telefono non sia più l’unico luogo in cui sentirsi coinvolto.

Il ritorno alla vita avviene per piccoli passi

La storia raccontata da Edoardo non termina con una soluzione improvvisa.

E probabilmente è proprio questo uno degli elementi più realistici.

A un certo punto lascia il telefono in cucina la sera.

Dormire senza smartphone non è immediatamente facile.

Si sveglia.

È agitato.

Ma si alza.

Poi, qualche settimana più tardi, torna a calcetto.

All’inizio si sente fuori posto. Gioca poco. Si stanca.

Ma rimane con gli altri.

Parla.

Condivide un momento.

Quando torna a casa prende nuovamente il telefono.

La differenza, però, è importante: non è più l’unico luogo nel quale sente di esistere.

È una differenza piccola soltanto in apparenza.

Quando chiedere aiuto

Ci sono situazioni nelle quali non è sufficiente stabilire nuove regole domestiche.

Se l’utilizzo dello smartphone è accompagnato da forte isolamento, alterazioni importanti del sonno, abbandono della scuola o delle attività abituali, marcata irritabilità, ansia, tristezza persistente o altre manifestazioni di sofferenza, è opportuno parlarne con il pediatra, il medico di famiglia o un professionista della salute mentale dell’età evolutiva.

L’ISS segnala proprio la necessità di riconoscere precocemente i comportamenti problematici e indica anche un servizio telefonico nazionale per informazioni e orientamento sulle dipendenze.

Questo è particolarmente importante perché l’uso problematico dello smartphone può intrecciarsi con difficoltà che esistevano già prima.

Non sempre il telefono crea il disagio.

A volte lo rende più evidente.

A volte lo amplifica.

A volte diventa il modo con cui un adolescente prova a gestirlo.

La ricerca più recente continua a mostrare associazioni tra alcune forme di uso problematico degli schermi e peggiori indicatori di salute mentale, ma non autorizza a considerare lo smartphone come causa unica e universale del disagio adolescenziale.

«Senza telefono mi sento vuoto»: la frase che dovrebbe far riflettere

La frase di Edoardo è forse più importante di qualsiasi numero sulle ore trascorse davanti allo schermo.

Perché dice qualcosa che va oltre la tecnologia.

Dice che quando il telefono scompare, rimane un vuoto.

E quel vuoto è ciò che bisogna ascoltare.

Limitare il dispositivo può essere necessario. Stabilire orari può aiutare. Togliere lo smartphone dalla camera può proteggere il sonno. Ma il vero obiettivo non dovrebbe essere soltanto avere un adolescente che usa meno il telefono.

Dovrebbe essere avere un adolescente che ha abbastanza cose nella propria vita da non aver bisogno del telefono per sentirsi vivo, accettato o al sicuro.

La tecnologia può rimanere.

Le chat possono rimanere.

I videogiochi possono rimanere.

I social possono rimanere.

Quello che non dovrebbe scomparire è tutto il resto.

Gli amici, lo sport, il sonno, la scuola, la famiglia, le passioni, il silenzio e persino la noia.

Perché imparare a stare senza smartphone non significa tornare indietro.

Significa, soprattutto, tornare a scegliere quando usarlo e quando invece scegliere la vita che esiste al di là dello schermo.