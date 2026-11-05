Delfin, offerta da 30 miliardi: l’impero Del Vecchio nel mirino

🌐 Delfin Strnad: un’offerta da 30 miliardi di euro riapre la questione del controllo della holding della famiglia Del Vecchio. La vendita non è stata conclusa.

Un’offerta che scuote la finanza italiana

La famiglia Del Vecchio si trova davanti a una proposta destinata a far discutere non soltanto per l’importo, ma per le possibili conseguenze sulla struttura di alcuni grandi gruppi economici italiani. Il miliardario ceco Michal Strnad avrebbe avanzato un’offerta da circa 30 miliardi di euro per acquisire Delfin, la holding che custodisce le partecipazioni costruite dal fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. La notizia è stata ricostruita da fonti finanziarie e uno degli eredi ha confermato di essere stato informato dell’interesse di un investitore straniero. Ma interesse e proposta non significano che esista già un contratto di cessione sottoscritto.

Delfin non è una cassaforte qualsiasi. È un centro di partecipazioni che tocca il settore dell’occhialeria, attraverso EssilorLuxottica, e la finanza italiana, con interessenze in realtà come Generali, UniCredit e Monte dei Paschi di Siena. La concentrazione di questi investimenti rende qualsiasi discussione sul suo assetto proprietario una questione industriale, non soltanto ereditaria. Quando la holding cambia interlocutore, si muove potenzialmente anche una parte degli equilibri tra banche, assicurazioni e industria.

Strnad è legato al gruppo ceco Czechoslovak Group, attivo soprattutto nella difesa, e negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio di investimenti. La possibile operazione viene letta nel quadro di una strategia di diversificazione e presenza nei grandi asset europei. Non ci sono però elementi pubblici sufficienti per affermare che il patrimonio familiare abbia già cambiato proprietario o che sia stata concordata una governance futura.

Gli eredi e un’eredità che va oltre il prezzo

La struttura azionaria di Delfin rende il dossier particolarmente complesso. Le quote sono distribuite tra gli eredi e i familiari di Leonardo Del Vecchio secondo gli assetti noti della holding; eventuali operazioni su tutto il capitale richiederebbero un consenso ampio. Il tema non è soltanto determinare quanto valga il patrimonio, ma anche stabilire chi debba orientarne le scelte strategiche. In una società di partecipazioni il controllo può contare quanto il valore contabile dei singoli titoli.

Leonardo Maria Del Vecchio ha espresso pubblicamente una valutazione legata al significato dell’eredità del padre, richiamando la dimensione italiana del progetto industriale. È una posizione da leggere come dichiarazione di uno dei protagonisti, non come decisione necessariamente condivisa da tutti i soggetti coinvolti. Una proposta di acquisto può essere accolta, respinta, rinegoziata oppure restare senza seguito. Il prezzo annunciato è una condizione di partenza, non il risultato finale di una trattativa.

La distanza fra 30 miliardi e le stime del valore aggregato delle partecipazioni solleva interrogativi sulla struttura dell’eventuale operazione. Il valore di mercato delle società partecipate non si trasferisce automaticamente nella valutazione della holding, che dipende da debiti, impegni, tassazione, sconti di controllo e diritti degli azionisti. Senza conoscere il perimetro preciso dell’offerta e le condizioni contrattuali non è possibile stabilire se sia vantaggiosa per i destinatari.

Per comprendere la portata dell’operazione va considerata anche la natura delle grandi holding familiari. Non sono semplici contenitori passivi di titoli: possono esercitare diritti di voto, orientare nomine, coordinare investimenti e stabilizzare partecipazioni in società quotate. Il loro valore strategico dipende quindi dalla possibilità di influenzare nel tempo decisioni industriali di aziende molto diverse. Una eventuale apertura a un investitore esterno potrebbe modificare questi equilibri anche senza la cessione immediata di singole partecipazioni. È per questo che l’interesse intorno a Delfin supera la curiosità per la cifra annunciata. Per giudicare un possibile accordo serviranno informazioni sui patti di governance, sulle condizioni di pagamento e sulle strategie future, elementi che non possono essere dedotti dalla sola identità dell’offerente.

Le ricadute sul sistema industriale

La presenza di Delfin in grandi società quotate conferisce all’eventuale cambio di controllo un rilievo sistemico. Gli investimenti in EssilorLuxottica, ad esempio, non riguardano soltanto un marchio globale, ma catene produttive, ricerca, occupazione e centri decisionali. Nel settore bancario e assicurativo la composizione degli azionisti influisce sui rapporti di forza e sull’orientamento delle scelte societarie, pur nel rispetto delle regole di mercato e delle autorità competenti.



Il dibattito rischia però di diventare una contrapposizione semplicistica fra capitale italiano e capitale straniero. Gli investimenti internazionali non sono di per sé una minaccia, così come l’origine nazionale di un proprietario non garantisce scelte migliori. Occorre valutare qualità del progetto industriale, trasparenza della governance, stabilità finanziaria e tutela delle imprese partecipate. La questione fondamentale è chi avrà potere decisionale e quali obiettivi intenderà perseguire.

La proposta attribuita a Strnad apre dunque una fase di interrogativi, non di certezze. In assenza di atti definitivi, Delfin resta al centro di una possibile trattativa, e le reazioni dei singoli eredi non vanno confuse con un deliberato della holding. Per misurare le conseguenze bisognerà seguire dichiarazioni ufficiali, eventuali comunicazioni alle autorità e sviluppi dell’azionariato. Nel frattempo, quei 30 miliardi raccontano soprattutto quanto sia diventata strategica la partita per il futuro dell’eredità Del Vecchio.