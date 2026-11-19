Un nuovo abbonamento unisce la formazione continua a strumenti pratici per misurare i progressi, senza dimenticare l’accesso diretto alle offerte di lavoro nel settore digitale.

Le tecnologie legate all’intelligenza artificiale rimodellano i flussi di lavoro quotidiani e ridefiniscono le qualifiche richieste dalle imprese italiane. Il mercato del lavoro richiede oggi figure specializzate come l’AI Automation Specialist, il GTM Engineer e l’AI Engineer, capaci di tradurre le possibilità offerte dagli algoritmi in vantaggi operativi tangibili. Per rispondere a queste nuove esigenze e permettere alle persone di governare il cambiamento tecnologico (senza disperdere energie) nasce Data Masters Prime, il nuovo modello didattico in abbonamento pensato per garantire una formazione professionale sull’AI costante e mirata.

Chi lavora oggi nel digitale si confronta ogni settimana con il rilascio di decine di modelli linguistici, framework e applicativi. Rincorrere ogni singolo aggiornamento porta spesso a frammentare lo studio e a perdere di vista gli obiettivi di carriera. L’esperienza maturata da Data Masters, che ha già formato oltre 50.000 tra studenti e professionisti e affiancato più di 1.000 aziende, ha evidenziato un’esigenza chiara: avere una guida sicura per selezionare le materie davvero utili ed evitare di accumulare nozioni scollegate dall’operatività.

La formazione continua su Data Science e AI

La struttura di Data Masters Prime va oltre la logica tradizionale delle piattaforme e-learning e offre una bussola per orientarsi tra le innovazioni tecnologiche. Avere a disposizione centinaia di ore di video rischia infatti di paralizzare chi desidera crescere professionalmente: senza una guida è difficile capire dove cominciare o quali tecnologie approfondire per prime. Il nuovo abbonamento risolve questo problema perché costruisce un piano di studio su misura per ciascun utente: il percorso suggerisce i corsi da seguire in base al livello di partenza e all’obiettivo professionale prefissato, mentre un team di esperti che lavora sul campo con dati e modelli predittivi seleziona e aggiorna i contenuti ogni mese.

Il catalogo include tantissimi moduli specialistici: Intelligenza Artificiale, Generative AI, Machine Learning, ma anche programmazione in Python, Data Science, Data Analysis e AI Automation. Gli iscritti possono approfondire gli strumenti che già usano in ufficio oppure esplorare nuovi ambiti per prepararsi a un cambio di mansione, così da studiare secondo i propri ritmi. Durante il percorso, gli studenti ricevono il supporto diretto dei docenti, esperti nel settore che aiutano ad applicare le teorie ai casi aziendali e professionali reali. L’obiettivo è quello di permettere a ciascuno di concentrarsi sulla propria crescita, senza occuparsi in prima persona della ricerca del corso giusto.

Misurare i progressi per dare direzione alla carriera

Ma acquisire nozioni tecniche produce valore soltanto se si riesce a verificare il livello raggiunto e a capire quali skill sono indispensabili per avvicinarsi al ruolo desiderato. Proprio a questo scopo, la piattaforma integra strumenti proprietari progettati per valutare e monitorare le capacità nel tempo, come Skiller e Skill Profile. Questi sistemi analizzano la preparazione dell’utente attraverso test mirati, mappano i punti di forza e segnalano gli argomenti che richiedono ulteriore esercizio.

Disporre di una fotografia aggiornata delle proprie abilità è importantissimo per pianificare con lucidità i passi successivi. Che l’obiettivo sia consolidare la posizione attuale in azienda, assumere nuove responsabilità gestionali o cambiare settore, la verifica costante delle competenze trasforma lo studio in un investimento misurabile. Si costruisce così un profilo tecnico realmente verificabile e si valida ogni traguardo raggiunto lungo il proprio percorso di crescita.

Dalla teoria alle offerte di lavoro con la nuova Job Board

Il percorso delineato da Data Masters non si limita solo alla didattica, perché collega in modo diretto lo studio alle richieste delle imprese. Infatti, saper usare i nuovi strumenti di automazione o progettare architetture basate sui dati costituisce un vantaggio competitivo solamente nel momento in cui le capacità acquisite incontrano la domanda del mercato.

L’AI Academy compie un ulteriore passo in questa direzione e annuncia il lancio della nuova Job Board Data Masters, prevista per novembre 2026. Questo spazio digitale raccoglierà le posizioni aperte in Italia nei settori dell’Intelligenza Artificiale, del Machine Learning, della Data Science e della Data Analysis. Gli iscritti potranno esplorare annunci selezionati in base alle competenze maturate e certificate in piattaforma.

In questo modo lo studio trova un’applicazione immediata sul campo e accompagna la carriera dei professionisti passo dopo passo.