🌐 Nel lago Pulmanki, in Finlandia, un pesce marino riesce a completare il ciclo vitale in acqua dolce. La ricerca risolve un interrogativo aperto dagli anni Settanta, ma lascia da chiarire i meccanismi della riproduzione.

Un pesce di mare che non deve tornare al mare

Non entra nel lago soltanto per alimentarsi, prima di ripartire verso il mare. Nel Pulmanki, nella Finlandia settentrionale, la passera europea può completare il proprio ciclo vitale in acqua dolce. La maggior parte degli esemplari esaminati dai ricercatori risulta infatti nata e vissuta senza una fase marina. È questo il risultato centrale dello studio su Platichthys flesus, un pesce prevalentemente marino la cui presenza nel bacino interrogava gli studiosi da decenni.

La scoperta riguarda dunque qualcosa di più della capacità di sopravvivere lontano dall’acqua salata: riguarda la possibilità di dare origine a nuove generazioni. Non è un cambiamento avvenuto improvvisamente sotto gli occhi dei ricercatori, ma una strategia biologica ricostruita attraverso le tracce conservate nei pesci. Il lavoro, pubblicato online il 22 settembre 2026, combina l’analisi chimica degli otoliti con il confronto dell’intero genoma.

Il mistero di un antico fiordo

Il lago Pulmanki era un fiordo dell’Oceano Artico prima di trasformarsi in un bacino d’acqua dolce dopo l’ultima glaciazione. Ancora oggi non è completamente separato dal mare: un collegamento fluviale di circa 60 chilometri mantiene aperta la possibilità di spostamento. Questo dettaglio è importante, perché la semplice cattura di una passera nel lago non dimostra che vi sia nata o che possa riprodursi senza raggiungere acque più salate.

Quando la presenza delle passere fu documentata negli anni Settanta, le spiegazioni possibili erano due. Gli animali potevano risalire fino al lago per nutrirsi e tornare nel Mare di Barents per deporre le uova. Oppure avevano sviluppato un ciclo interamente confinato all’acqua dolce. Per distinguere queste possibilità occorreva ricostruire la storia degli esemplari, non limitarsi al luogo in cui erano stati trovati.

Gli otoliti conservano la storia dell’acqua

Una prima risposta è arrivata dagli otoliti, piccole strutture mineralizzate nell’orecchio interno dei pesci, coinvolte nella percezione dell’equilibrio e del movimento. Crescendo, conservano nella propria composizione chimica una traccia degli ambienti acquatici attraversati. I ricercatori hanno utilizzato questa caratteristica come un archivio della vita degli animali, per distinguere una permanenza esclusiva in acqua dolce da una storia che comprendesse anche ambienti marini o salmastri.

Le analisi hanno mostrato che la maggioranza delle passere catturate nel Pulmanki era nata e rimasta in acqua dolce. Gli autori presentano il risultato come la prima evidenza di un ciclo vitale interamente dulciacquicolo nel genere Platichthys. Il dato va letto nella sua corretta dimensione: descrive gli esemplari studiati e dimostra una possibilità biologica, ma non significa che tutte le passere europee abbiano abbandonato il mare.

Nel DNA gli indizi di un adattamento complesso

La seconda parte dell’indagine ha confrontato il patrimonio genetico delle passere del lago con quello di esemplari provenienti da località marine. Nel complesso, la differenziazione tra pesci nati in mare e pesci nati in acqua dolce è risultata debole. All’interno di questa somiglianza generale sono però emersi segnali più circoscritti: 77 varianti genetiche, distribuite su 18 cromosomi, erano significativamente associate al diverso utilizzo dell’habitat.

Non emerge quindi la spiegazione semplice di un unico gene capace di determinare il passaggio dal mare al lago. Le associazioni individuate sono compatibili con una base genetica articolata, nella quale potrebbero contare combinazioni di varianti presenti su cromosomi differenti. Si tratta di un’interpretazione sostenuta dai risultati, non della dimostrazione definitiva del funzionamento di ciascuna variante: il collegamento tra differenze genetiche e meccanismi riproduttivi richiede ancora approfondimenti.

Riprodursi è una sfida diversa dal sopravvivere

Il punto più delicato della transizione riguarda la riproduzione. Paolo Momigliano, professore associato dell’Università della Tuscia e coautore della ricerca, sottolinea che la salinità influenza la motilità degli spermatozoi, lo sviluppo delle uova e la loro capacità di rimanere sospese nell’acqua. Un adulto capace di tollerare l’acqua dolce, dunque, non è automaticamente in grado di riprodurvisi: sono passaggi biologici distinti, con esigenze differenti.

È proprio qui che resta aperta la domanda successiva. Juha Merilä, professore dell’Università di Hong Kong, indica come obiettivo capire in che modo questi pesci riescano a riprodursi in condizioni che impediscono alla passera europea di farlo nel resto del suo areale. La ricerca documenta il risultato del processo, ma non fornisce ancora una spiegazione completa dei meccanismi fisiologici che lo rendono possibile.

Storie diverse nella stessa regione artica

Il lavoro offre un sistema naturale per studiare la divergenza adattativa: pesci geneticamente simili possono avere strategie differenti nell’utilizzo degli ambienti riproduttivi. Questo rende il caso interessante anche per comprendere i percorsi che possono condurre alla formazione di nuove specie. Lo studio non stabilisce però che le passere del Pulmanki costituiscano già una specie distinta: l’adattamento a un habitat e la separazione in specie diverse non sono risultati equivalenti.

Un ulteriore elemento amplia il quadro oltre il lago. Anche la maggior parte degli individui analizzati nei fiordi vicini risultava nata in acqua dolce: il luogo della cattura, quindi, non coincideva necessariamente con quello della nascita. Nella stessa regione artica, il confronto degli otoliti ha così rivelato storie di utilizzo dell’habitat diverse da quelle che si sarebbero potute dedurre dalla sola presenza dei pesci in mare.

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