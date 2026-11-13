Dacia Maraini e la memoria di Parigi: MetroLunario del 13 novembre

Dacia Maraini e la memoria di Parigi: MetroLunario

🌐 Il 13 novembre 2026 celebra Sant’Omobono, patrono dei sarti, mentre ricorrono 11 anni dagli attentati terroristici di Parigi del 2015. Il calendario dei compleanni italiani rende omaggio a Dacia Maraini, che compie 90 anni, e all’attore Riccardo Scamarcio. Il segno protagonista dell’oroscopo è il Pesci.

Santo del giorno: Sant’Omobono, il mercante generoso

Il 13 novembre si ricorda Sant’Omobono Tucenghi, mercante cremonese vissuto nel XII secolo.

La sua figura è particolarmente interessante perché non apparteneva al clero: era un laico, impegnato negli affari e nella vita cittadina.

Secondo la tradizione religiosa, utilizzò parte delle proprie ricchezze per assistere poveri e bisognosi.

Morì nel 1197 e venne canonizzato già nel 1199, diventando uno dei primi laici non appartenenti a famiglie regnanti a ricevere questo riconoscimento.

È patrono di Cremona e dei sarti.

Il suo nome, davvero programmatico, significa letteralmente uomo buono.

Accadde oggi: 13 novembre 2015, gli attentati di Parigi

Il 13 novembre 2015 Parigi venne colpita da una serie coordinata di attentati terroristici jihadisti.

Gli attacchi interessarono la zona dello Stade de France, diversi locali della capitale e il teatro Bataclan, dove si stava svolgendo un concerto.

Le vittime furono 130, oltre a centinaia di feriti. L’attentato fu rivendicato dall’organizzazione terroristica Stato Islamico.

Nel 2026 ricorre l’undicesimo anniversario.

La tragedia segnò profondamente la Francia e l’Europa, modificando il dibattito sulla sicurezza, sul terrorismo e sulla tutela degli spazi pubblici.

Nati il 13 novembre: Dacia Maraini, 90 anni di letteratura

Il 13 novembre 1936 nasceva a Fiesole Dacia Maraini, una delle maggiori scrittrici italiane contemporanee.

Nel 2026 compie 90 anni.

Romanzi, racconti, teatro e impegno civile attraversano una produzione letteraria che ha affrontato temi come la condizione femminile, la violenza e la libertà individuale.

Fra le opere più conosciute figura La lunga vita di Marianna Ucrìa, romanzo ambientato nella Sicilia del Settecento.

La stessa data è il compleanno dell’attore Riccardo Scamarcio, nato nel 1979, e dell’ex calciatore Roberto Boninsegna, nato nel 1943.

Eventi e curiosità: venerdì 13, superstizione e calendario

Il 13 novembre 2026 cade di venerdì.

Nei Paesi anglosassoni il venerdì 13 è associato alla sfortuna, mentre in Italia la superstizione tradizionale riguarda soprattutto il venerdì 17.

Un curioso esempio di come una stessa idea possa assumere forme diverse a seconda della cultura.

Nessuna ricerca scientifica dimostra che una data numerica possa determinare eventi fortunati o sfortunati.

Segno più fortunato del 13 novembre 2026: Pesci

I Pesci prendono il posto dello Scorpione.

Il Sole in Scorpione, altro segno d’Acqua, viene interpretato astrologicamente come un elemento favorevole all’intuizione e alla sensibilità.

Amore, soldi e salute: le aspettative dei Pesci

Amore: spazio alla dolcezza e all’ascolto, senza trasformare le impressioni personali in certezze.

Soldi: la lettura suggerisce prudenza negli acquisti e chiarezza nelle decisioni.

Salute: il tema simbolico è il recupero delle energie attraverso riposo e ritmi regolari.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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