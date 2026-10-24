Cortei e scontri in Italia: 371 accompagnati in questura

🌐 Manifestazioni in Italia tra proteste contro guerra e carovita, scontri con la polizia e controlli straordinari: da Roma a Torino, il bilancio del 24 ottobre.

Una giornata di proteste, tre città segnate dagli scontri

Sabato 24 ottobre l’Italia ha attraversato una nuova giornata di mobilitazioni sotto un imponente dispositivo di sicurezza. Dalle piazze contro la guerra e il riarmo alle manifestazioni sul costo della vita, migliaia di persone hanno occupato strade e centri cittadini. Ma accanto ai cortei pacifici sono emersi scontri con le forze dell’ordine, soprattutto a Roma, Torino e Bologna. Un quadro che ha riportato al centro il delicato confine fra diritto di manifestare, prevenzione dei disordini e risposta delle autorità.

La preoccupazione era già alta dopo le violenze registrate a Milano il 17 ottobre, quando si erano verificati danneggiamenti e saccheggi. Per il nuovo fine settimana il Viminale aveva disposto controlli e perquisizioni in numerose città, anche alla luce dei messaggi circolati sui canali riconducibili al cosiddetto Movimento 17 ottobre. L’allerta preventiva non equivaleva però alla prova di un’unica regia responsabile di tutti gli incidenti: le singole condotte e le eventuali responsabilità restano da accertare.

Roma, tensione nel centro storico e intervento della polizia

Nella Capitale la manifestazione nazionale «Fuori l’Italia dalla guerra» è partita da piazza della Repubblica e ha attraversato il centro. Il percorso verso l’area dei Fori Imperiali e del Colosseo è stato seguito da uno schieramento consistente di agenti, mentre altre iniziative avevano interessato la città già in mattinata. Nel corso del pomeriggio si sono registrati momenti di forte tensione fra gruppi di partecipanti e forze dell’ordine.

La situazione è peggiorata nell’area centrale, dove sono stati segnalati contatti violenti, cariche e l’impiego di idranti. Alcuni manifestanti hanno forzato accessi nell’area del Colosseo, secondo le ricostruzioni diffuse nella serata. Non tutta la folla può essere assimilata a chi ha partecipato agli scontri: la distinzione è essenziale per raccontare correttamente una giornata nella quale sono confluite mobilitazioni diverse per organizzatori, obiettivi e modalità.

Torino e Bologna, lanci di oggetti e cariche

A Torino il corteo contro il riarmo ha attraversato una città sottoposta a misure rafforzate di ordine pubblico. Quando una parte dei manifestanti è entrata in contatto con gli schieramenti di polizia, la protesta ha conosciuto una brusca escalation. Sono stati segnalati lanci di bottiglie e razzi, mentre gli agenti hanno fatto ricorso anche ai lacrimogeni. Le immagini della tensione hanno accompagnato il racconto di una piazza nata attorno a parole d’ordine contro le spese militari.

Anche a Bologna la situazione è degenerata durante la giornata. Lanci di bottiglie e una carica della polizia hanno interrotto la normale evoluzione della protesta. Gli episodi nelle due città non dimostrano da soli l’esistenza di un’organizzazione comune: per stabilire legami operativi servono riscontri investigativi specifici, non soltanto la contemporaneità delle manifestazioni. La violenza di alcuni partecipanti non cancella le rivendicazioni dei cortei, ma ne cambia inevitabilmente la percezione pubblica.

Milano sorvegliata, ma senza la replica dei saccheggi

Milano rappresentava uno dei punti più sensibili del piano nazionale di sicurezza. I disordini del fine settimana precedente avevano alimentato timori fra commercianti e residenti, mentre nei giorni antecedenti il 24 ottobre si erano moltiplicate le indicazioni su possibili nuovi concentramenti. In città si sono svolte iniziative studentesche e altre mobilitazioni, con momenti di tensione e controlli preventivi, ma la giornata non ha riprodotto lo scenario di devastazioni temuto alla vigilia.

È una differenza sostanziale. Gli scontri documentati a Roma, Torino e Bologna non autorizzano a descrivere tutte le piazze italiane come teatro di guerriglia. Anche nelle città maggiormente presidiate hanno sfilato manifestanti che non hanno preso parte ad atti violenti. Le autorità hanno cercato di evitare che gruppi più aggressivi raggiungessero obiettivi sensibili, mentre le proteste continuavano a esprimere istanze molto differenti, dalla politica internazionale alle difficoltà economiche.

Il Movimento 17 ottobre e il fronte delle indagini

Una delle principali attenzioni investigative si è concentrata sul Movimento 17 ottobre, sigla comparsa dopo gli incidenti milanesi e associata a convocazioni diffuse attraverso i social. Nei giorni prima dei cortei erano circolate istruzioni sui ritrovi, con il cambiamento dei punti di concentrazione e annunci comunicati a ridosso degli appuntamenti. Questa modalità ha contribuito ad aumentare l’incertezza sulle destinazioni effettive dei gruppi e sulle risorse necessarie a presidiare le strade.

Nel corso della giornata le autorità hanno individuato e accompagnato in un ufficio di polizia un uomo ritenuto collegato alla gestione di una pagina social del movimento. È stata riferita anche un’ipotesi d’indagine per istigazione a delinquere aggravata. Il coinvolgimento ipotizzato dagli investigatori non costituisce un accertamento di colpevolezza, né consente di attribuire automaticamente al soggetto ogni violenza verificatasi nelle diverse città. L’eventuale responsabilità penale richiede verifiche individuali e il rispetto delle garanzie previste dalla legge.

I numeri dell’operazione e le dichiarazioni del governo

Il bilancio nazionale comunicato in serata distingue nove persone arrestate, 87 denunciate e 371 accompagnate o fermate negli uffici di polizia, fra le quali 110 minorenni. Le persone identificate risultano 4.292. Queste categorie non sono intercambiabili: essere identificati o accompagnati per accertamenti non significa essere arrestati e, tanto meno, riconosciuti responsabili di un reato. Anche il dato sui minori richiede particolare attenzione, perché non descrive di per sé condotte penalmente accertate.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha rivendicato la fermezza dello Stato verso chi compie violenze, sottolineando l’obiettivo di isolare i responsabili. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per la tenuta del dispositivo di sicurezza, nonostante i tentativi di alcuni gruppi di provocare incidenti. Nel resoconto diffuso la sera del 24 ottobre rimaneva dunque un dato preciso: gli episodi di scontro erano concentrati in alcune città, mentre il dispositivo nazionale aveva prodotto migliaia di controlli e centinaia di accompagnamenti negli uffici di polizia.

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