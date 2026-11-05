Collari antipulci, protezione o rischio? Gli errori da non commettere

🌐 I collari antipulci possono contribuire alla protezione di cani e gatti contro pulci e, a seconda del prodotto, zecche e altri parassiti. Ma non tutti i dispositivi sono uguali e la loro sicurezza dipende dal principio attivo, dalla specie animale e dalle modalità di utilizzo. Un collare destinato ai cani non deve essere automaticamente utilizzato sui gatti, perché alcune sostanze tollerate dai primi possono risultare gravemente tossiche per i secondi.

La prevenzione dei parassiti è una questione sanitaria

Pulci e zecche non provocano soltanto fastidio.

Le infestazioni possono determinare irritazioni cutanee, reazioni allergiche e, in alcuni casi, trasmissione di agenti patogeni.

Per questo la prevenzione rappresenta una componente importante della medicina veterinaria.

I collari antiparassitari costituiscono una delle soluzioni disponibili.

Alcuni prodotti rilasciano progressivamente sostanze attive sulla superficie cutanea e sul mantello.

L’efficacia dipende dalla formulazione e dagli organismi contro i quali il dispositivo è autorizzato.

Non tutti i collari funzionano allo stesso modo

Sul mercato esistono prodotti con differenti principi attivi e durate di protezione.

Alcuni sono destinati prevalentemente alle pulci; altri possiedono indicazioni anche contro determinate zecche.

La scelta dovrebbe basarsi sulle esigenze dell’animale, sull’ambiente e sulle caratteristiche del prodotto.

Non è corretto presumere che tutti i collari garantiscano una protezione identica.

È fondamentale leggere le istruzioni, verificare l’età minima di utilizzo e rispettare le indicazioni del veterinario.

Il pericolo della permetrina per i gatti

Una delle principali precauzioni riguarda la differenza fra cane e gatto.

Alcuni antiparassitari per cani contengono permetrina, sostanza che può risultare gravemente tossica per i gatti.

L’esposizione può provocare tremori, convulsioni e altre manifestazioni neurologiche.

In caso di sospetta esposizione, è necessario rivolgersi immediatamente al veterinario.

Non bisogna mai utilizzare un prodotto su una specie diversa da quella indicata nell’autorizzazione.

Questa regola riguarda collari, pipette, spray e altre formulazioni.

Le possibili reazioni avverse

Come ogni prodotto contenente sostanze attive, anche un collare antiparassitario può provocare reazioni indesiderate.

Fra quelle possibili figurano irritazioni cutanee, perdita localizzata di pelo e manifestazioni di ipersensibilità.

La comparsa di sintomi insoliti richiede molta attenzione.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.