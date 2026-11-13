Ca’ del Liscio senza compratori, il rilancio resta in attesa

🌐 Nessuna offerta per la Ca’ del Liscio di Ravenna, proposta a 4,5 milioni di euro. Un nuovo tentativo è ipotizzato per gennaio 2027, mentre restano aperte le proposte per conservarne la vocazione musicale.

La vendita si ferma, nessuna offerta per la balera

La Ca’ del Liscio non ha trovato un compratore. L’asta del 6 novembre 2026 per lo storico complesso di Ravenna, conosciuto anche come Ca’ del Ballo, è andata deserta: nessuna offerta per l’immobile proposto con una base di 4,5 milioni di euro. Si allungano così i tempi della cessione di un luogo legato alla storia di Raoul Casadei e della musica da ballo romagnola.

Il prossimo passaggio potrebbe arrivare a gennaio 2027. L’avvocato Maurizio Terenzi, che segue la vendita, ha indicato quel mese come probabile per una nuova asta, annunciando un cambiamento nel meccanismo: non più rialzi, ma ribassi. Non c’è ancora un giorno confermato: gennaio è l’orizzonte prospettato dopo l’esito negativo, non una scadenza da considerare già acquisita.

I 4,5 milioni e l’interesse rimasto senza seguito

Il tentativo appena concluso prevedeva rilanci minimi di 5.000 euro. Secondo quanto spiegato da Terenzi, il prezzo era stato fissato sulla base dell’interesse manifestato da una società svizzera. Quell’interesse, però, non si è tradotto nella partecipazione alla gara: il professionista ha riferito che la società non ha presentato un’offerta concreta e non ha depositato la cauzione necessaria.

La distinzione è decisiva: un contatto preliminare non equivale a un acquisto. Per il nuovo tentativo Terenzi ha indicato ancora 4,5 milioni come punto di partenza, questa volta con il metodo del ribasso. Non sono stati precisati, nelle dichiarazioni disponibili, né l’entità delle riduzioni né un prezzo finale atteso. L’esito del 6 novembre resta quindi una vendita senza offerte, non un’aggiudicazione a una cifra inferiore.

Dalla chiusura del 2025 al percorso di cessione

La sala è ferma da oltre un anno. L’ultima serata risale al 31 maggio 2025, quando il programma proponeva salsa e bachata. La comunicazione di allora lasciava immaginare una pausa stagionale: dopo l’appuntamento di fine maggio era comparso anche un saluto che rimandava a settembre. La ripresa annunciata, però, non si è concretizzata e il locale è rimasto chiuso.

La proprietà fa capo al gruppo Angeletti, con sede a Orciano, nel comune marchigiano di Terre Roveresche. Il passaggio societario rilevante precede la chiusura: già nel gennaio 2025 la società era stata ammessa a un concordato in continuità con vendita dei beni. La cessione dell’immobile si inserisce in questo percorso, distinto dalle iniziative artistiche avanzate per immaginarne una nuova stagione.

Un progetto di Raoul Casadei diventato luogo collettivo

Prima della procedura di vendita c’è la storia di un progetto ambizioso. La biografia ufficiale dell’Orchestra Casadei colloca nel 1976 la costruzione del centro internazionale Ca’ del Liscio a Ravenna. Non soltanto un palco per l’orchestra: una grande struttura pensata intorno al ballo e alla capacità della musica romagnola di richiamare pubblico anche oltre il proprio territorio.

L’archivio della famiglia conserva fotografie di sale gremite, dell’orchestra sul palco e del pubblico arrivato per l’apertura. La documentazione racconta un locale progettato su grandi dimensioni, con migliaia di posti e un vasto parcheggio. È questa scala, insieme al legame con Casadei, a distinguere la Ca’ del Liscio da una piccola sala da ballo di provincia.

Sul palco anche la musica italiana e internazionale

Nel corso dei decenni la programmazione ha superato i confini del folk. Tra gli artisti passati dalla struttura figurano Raffaella Carrà, Vasco Rossi, Renato Zero, Mina, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni. La storia del locale comprende anche presenze internazionali come Ray Charles e Gloria Gaynor: un cartellone che affiancava alla sua identità romagnola un’offerta di spettacolo più ampia.

Il nome storico è rimasto centrale anche dopo il cambiamento in Ca’ del Ballo. Gli appelli per il recupero insistono proprio su questa eredità: mantenere un rapporto riconoscibile con la musica, evitando che la vendita cancelli la funzione culturale del luogo. Si tratta, però, di obiettivi e proposte, non della descrizione di un progetto già finanziato o affidato a nuovi gestori.

Le disponibilità artistiche e l’idea della cordata

Mirko Casadei aveva espresso già nel luglio 2025 la propria disponibilità a collaborare con eventuali acquirenti come direttore artistico. La sua proposta accompagnava la richiesta di un’idea innovativa capace di valorizzare il liscio. È una disponibilità sul versante della programmazione musicale: non va confusa con un’offerta per comprare l’edificio né con l’assunzione della gestione economica del complesso.

Giordano Sangiorgi, direttore del Mei, ha invece proposto una cordata pubblico-privata, aperta anche all’azionariato popolare. L’ipotesi guarda a un polo multifunzionale con spettacoli, formazione, ristorazione e un possibile museo o un’accademia del liscio. Il Club Secondo Casadei ha sostenuto l’idea di un percorso condiviso. Sono iniziative nate per tutelare la tradizione, ma non hanno prodotto un’aggiudicazione nell’asta appena conclusa.

Il bene in vendita è un intero complesso

L’operazione riguarda più della sola pista: la descrizione del lotto comprende il locale da ballo, un appartamento e un ufficio a suo servizio, cabine elettriche e aree pertinenziali destinate anche a parcheggio. La scheda della vendita del 6 novembre identifica il complesso in via Dismano 219, a Ravenna, come lotto 2 della procedura concorsuale numero 1 del 2025 presso il Tribunale di Pesaro.

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