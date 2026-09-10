BCE alza i tassi: mutui variabili, quanto sale la rata

🌐 BCE alza i tassi di 0,25 punti: il nuovo intervento porta il costo del denaro più in alto e torna a pesare sui mutui variabili. Per un finanziamento standard da 126mila euro la rata può salire fino a 631 euro, mentre l’aumento complessivo previsto nel 2026 arriva a circa 53 euro al mese.

La nuova stretta monetaria della Banca centrale europea è arrivata come ampiamente previsto dai mercati, ma il suo impatto sulle famiglie italiane si farà sentire soprattutto attraverso il costo dei finanziamenti. Dopo la pausa di luglio, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di alzare nuovamente i tassi di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,50%, quello sulle principali operazioni di rifinanziamento al 2,65% e il tasso sui prestiti marginali al 2,90%. I nuovi livelli entreranno in vigore dal 16 settembre.

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per l’economia europea. L’inflazione dell’area euro è risalita al 3,3% ad agosto, dal 2,9% di luglio, soprattutto per effetto dell’impennata dei costi energetici. È proprio il ritorno della pressione su petrolio e gas, alimentato dalle tensioni geopolitiche e dalla crisi in Medio Oriente, ad aver spinto l’Eurotower a mantenere un atteggiamento più restrittivo.

BCE, perché i tassi salgono ancora a settembre 2026

La scelta della BCE segna il secondo rialzo dei tassi del 2026, dopo quello deciso a giugno. A luglio l’istituto aveva invece scelto di fermarsi, mantenendo il tasso sui depositi al 2,25%, in attesa di capire se lo shock energetico fosse temporaneo oppure destinato a trasferirsi più stabilmente sull’inflazione.

I dati arrivati nelle settimane successive hanno cambiato il quadro.

L’inflazione dell’Eurozona è tornata nettamente sopra l’obiettivo del 2%, mentre l’energia è diventata nuovamente il principale elemento di pressione. La componente energetica ha registrato in agosto un aumento annuo particolarmente marcato, mentre l’inflazione di fondo ha mostrato una dinamica meno preoccupante. Questo elemento consente alla BCE di intervenire senza dover necessariamente aprire, almeno per ora, una fase di rialzi molto più aggressiva.

Il problema è però la durata dello shock.

Se i prezzi energetici resteranno elevati abbastanza a lungo, il rischio è che l’aumento dei costi si trasferisca progressivamente a trasporti, alimentari, servizi e produzione industriale. In altre parole, quella che inizialmente è un’inflazione importata dall’energia può diventare una pressione più ampia sull’economia.

La BCE ha quindi scelto di muoversi in anticipo, cercando di evitare che le aspettative di inflazione si disancorino dall’obiettivo.

Mutui variabili, quanto aumenta la rata

Per chi ha un mutuo a tasso variabile, la domanda più importante è naturalmente una sola: quanto aumenterà la rata mensile?

Una simulazione su un finanziamento standard da 126.000 euro, con durata di 25 anni, mostra un passaggio della rata da circa 614 a 631 euro al mese. L’incremento legato all’ultima variazione è quindi nell’ordine dei 17 euro mensili.

Il dato, però, va letto all’interno di un movimento più ampio. Dall’inizio del 2026 la rata dello stesso mutuo è già aumentata di circa 36 euro, passando da 578 euro ai livelli precedenti al nuovo rialzo. Con l’effetto complessivo della stretta monetaria, l’aumento rispetto a gennaio può arrivare quindi a circa 53 euro al mese entro la fine dell’anno.

Su un bilancio familiare, 53 euro possono sembrare una cifra contenuta. Ma moltiplicata per dodici mesi significa oltre 600 euro in più all’anno soltanto per la rata. E l’impatto può diventare ancora più significativo se il finanziamento ha un capitale residuo superiore a quello della simulazione.

Le stime disponibili sul mercato confermano che l’effetto non sarà uguale per tutti: dipenderà dall’importo ancora da rimborsare, dalla durata residua del piano di ammortamento e dalle caratteristiche del contratto.

Perché un rialzo BCE non significa automaticamente +0,25% sulla rata

È uno degli aspetti più importanti da chiarire.

Quando la BCE aumenta i propri tassi di riferimento, la rata di un mutuo variabile non viene semplicemente maggiorata dello 0,25%. Il meccanismo è più articolato.

I mutui variabili sono generalmente collegati a un indice di mercato, soprattutto l’Euribor, al quale la banca aggiunge lo spread previsto dal contratto. L’Euribor incorpora non soltanto il livello attuale dei tassi ufficiali, ma anche le aspettative degli operatori sulle prossime decisioni della banca centrale.

Per questo motivo l’Euribor può muoversi prima ancora che il rialzo della BCE diventi effettivo.

È una distinzione fondamentale per chi sta pagando un finanziamento: l’aumento della rata non dipende esclusivamente dalla decisione presa oggi, ma dal modo in cui questa decisione si trasmette ai tassi di mercato e, successivamente, alle condizioni previste dal singolo contratto.

Il fattore decisivo resta l’Euribor

Nel corso del 2026 l’Euribor ha mostrato una tendenza crescente proprio in relazione alle aspettative di un progressivo irrigidimento della politica monetaria.

Le rilevazioni di settembre confermano inoltre che Euribor ed Eurirs stanno seguendo traiettorie differenti: il primo è determinante soprattutto per i mutui variabili, mentre il secondo rappresenta il principale riferimento per i finanziamenti a tasso fisso.

Questo significa che l’aumento deciso oggi dalla BCE riguarda direttamente il costo del denaro nell’area euro, ma il suo impatto sulla rata effettiva di ciascun mutuatario deve essere valutato sulla base dell’indice previsto dal contratto.

Mutuo fisso o variabile: cambia anche la convenienza

La nuova stretta riapre inevitabilmente il confronto tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso variabile.

Per chi ha già un finanziamento fisso, il rialzo della BCE non modifica la rata prevista dal contratto. È proprio questa certezza uno dei motivi per cui il fisso continua a essere scelto dalla maggioranza di chi accende oggi un nuovo mutuo.

Secondo i dati più recenti disponibili, circa otto nuovi mutuatari su dieci hanno optato per il tasso fisso. Una scelta che evidenzia quanto la prevedibilità della rata sia diventata importante per le famiglie, anche quando il variabile può presentare, in determinati momenti, un costo iniziale più basso.

Per chi invece ha già un variabile, il nuovo rialzo non significa automaticamente che sia conveniente passare al fisso. La decisione dipende dal capitale residuo, dagli anni ancora da pagare, dallo spread, dalle condizioni offerte dalla banca e dai costi eventualmente associati a una surroga.

In questo scenario, confrontare la rata attuale con le condizioni disponibili sul mercato diventa più importante che inseguire semplicemente l’ultima decisione della BCE.

Cosa può succedere nei prossimi mesi

Il messaggio più interessante arrivato dalla riunione di settembre riguarda soprattutto il futuro.

La BCE non ha indicato un percorso automatico di ulteriori aumenti. La linea resta quella di decidere riunione dopo riunione, sulla base dell’andamento dell’inflazione, della componente energetica, della crescita economica e degli effetti prodotti dalle decisioni già adottate.

È una cautela comprensibile.

Da una parte l’inflazione al 3,3% richiede una risposta. Dall’altra, tassi più elevati rendono più costosi mutui, prestiti alle famiglie e finanziamenti alle imprese, con il rischio di frenare consumi e investimenti proprio mentre l’economia europea deve fare i conti con uno shock energetico.

Il vero punto di equilibrio sarà quindi capire quanto a lungo resteranno alti i prezzi dell’energia e soprattutto se l’aumento si trasferirà alle altre componenti dell’inflazione.

Per ora il quadro è meno lineare di quello che potrebbe suggerire il solo dato del 3,3%. L’inflazione di fondo resta più contenuta e non emergono ancora segnali generalizzati di una spirale tra salari e prezzi. Questo potrebbe consentire alla BCE di fermarsi dopo il rialzo di settembre se le pressioni dovessero attenuarsi. Ma un nuovo peggioramento sul fronte energetico potrebbe cambiare rapidamente le aspettative.

La nuova rata del mutuo diventa così il termometro della stretta

Per milioni di famiglie, la politica monetaria europea non è una questione astratta. Si traduce ogni mese in una cifra precisa riportata sul conto corrente.

Nel caso del mutuo variabile preso come riferimento, 17 euro in più al mese con l’ultimo rialzo possono sembrare un incremento limitato. Ma sommati ai precedenti aumenti portano l’esborso aggiuntivo annuo a diverse centinaia di euro e, nell’arco di un intero piano di ammortamento, possono trasformarsi in migliaia di euro di interessi.

Il nuovo livello dei tassi rende quindi ancora più importante controllare periodicamente Euribor, spread e capitale residuo, senza dare per scontato che la situazione di oggi rimarrà invariata nei prossimi mesi.

La partita non è soltanto tra BCE e mercati finanziari. È anche una questione molto concreta per chi ogni mese deve scegliere quali spese ridurre per fare spazio a una rata più pesante.

E con l’inflazione ancora sopra il target, il costo del denaro torna a essere uno dei temi economici più importanti dell’autunno 2026.