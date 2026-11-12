Anthropic verso il Nasdaq: la scommessa di Google e Nvidia

🌐 L’IPO Anthropic prevede azioni tra 70 e 78 dollari. Google e Nvidia si impegnano per circa 10 miliardi ciascuna in un collocamento separato: dietro la raccolta, ricavi in crescita, grandi obblighi infrastrutturali e una governance che limita il peso dei nuovi azionisti.

Il prezzo indicato non è ancora quello definitivo

Anthropic prepara l’ingresso a Wall Street con una doppia operazione: azioni destinate al mercato e un investimento separato dei partner tecnologici. Il prospetto aggiornato, depositato il 10 novembre 2026, indica una forchetta di 70-78 dollari per azione. La società che sviluppa Claude ha chiesto l’ammissione al Nasdaq Global Select Market con simbolo ANT: la domanda non equivale a un debutto già avvenuto.

L’offerta comprende 825 milioni di azioni. Moltiplicando questo numero per i due estremi dell’intervallo si ottiene un valore lordo compreso tra 57,75 e 64,35 miliardi di dollari. Sono importi riferiti al collocamento complessivo, non alla valutazione dell’intera azienda e nemmeno alle somme che entreranno effettivamente nelle sue casse.

A vendere saranno infatti sia Anthropic, con circa 801,35 milioni di azioni, sia gli azionisti esistenti, con circa 23,65 milioni. I proventi di questi ultimi non andranno alla società. Le banche collocatrici avranno inoltre un’opzione per acquistare fino a 123,75 milioni di titoli aggiuntivi: una possibilità distinta dalla dimensione iniziale dell’offerta.

Google e Nvidia, 20 miliardi su una tranche da 26

Accanto all’IPO è previsto un collocamento privato da 26 miliardi di dollari. Google e Nvidia si sono impegnate per circa 10 miliardi ciascuna; partecipano anche AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC Partners. Il prezzo unitario sarà quello dell’offerta pubblica, ma i titoli saranno di una categoria diversa, denominata Class N e priva di diritto di voto.

Non si tratta di acquisti già completati: la chiusura è prevista subito dopo l’IPO ed è subordinata al suo perfezionamento e alle condizioni contrattuali. Per Google, inoltre, la sottoscrizione utilizza una parte degli impegni finanziari già assunti. Non va quindi interpretata interamente come un impegno aggiuntivo rispetto agli accordi precedenti.

Al punto medio di 74 dollari, Anthropic stima circa 84,6 miliardi di proventi netti sommando la propria vendita nell’IPO e il collocamento privato. La cifra potrebbe raggiungere circa 93,7 miliardi con l’esercizio integrale dell’opzione delle banche. Sono stime condizionate alle ipotesi del prospetto, non denaro già raccolto attraverso queste operazioni.

Che cosa significa comprare azioni senza voto

Le Class N non attribuiscono ai sottoscrittori gli stessi diritti delle azioni Class A offerte al pubblico. Anche le regole di circolazione differiscono: la tranche privata non è registrata nell’offerta e non rientra negli accordi di blocco delle vendite stipulati con le banche. Questo, però, non rende automaticamente libera la rivendita.

Restano titoli soggetti alle restrizioni della normativa statunitense: per rivenderli occorre una registrazione efficace oppure un’esenzione applicabile. L’assenza del cosiddetto lock-up contrattuale non elimina dunque i vincoli di legge. In generale, il trasferimento a un soggetto terzo non affiliato comporta la conversione delle Class N in Class A.

Ricavi annualizzati e perdite: i numeri da distinguere

Il prospetto riporta ricavi per 17 miliardi nel trimestre terminato il 30 settembre e 33,2 miliardi nei primi nove mesi del 2026. Al 31 ottobre il run-rate dei ricavi raggiungeva circa 81 miliardi. Quest’ultimo dato misura il ritmo annualizzato dell’attività: non indica che Anthropic abbia già contabilizzato 81 miliardi di fatturato nell’anno.

La distinzione dipende dal metodo di calcolo dichiarato: le commissioni a consumo degli ultimi 28 giorni vengono moltiplicate per 13, mentre gli abbonamenti mensili in essere vengono moltiplicati per 12. È quindi una fotografia dell’attività recente proiettata su dodici mesi, non una garanzia sui ricavi futuri né un dato direttamente sovrapponibile al bilancio annuale.

Nei nove mesi la perdita netta è stata di circa 104 miliardi di dollari, ma leggerla come altrettanta liquidità bruciata sarebbe scorretto. Circa 94,3 miliardi derivano da variazioni del valore equo di obbligazioni convertibili, passività derivate e altri strumenti finanziari. Nello stesso periodo, il flusso di cassa operativo risulta positivo per circa 6,6 miliardi.

L’infrastruttura dietro la raccolta

La scala degli impegni industriali aiuta a capire il fabbisogno finanziario. Anthropic dichiara acquisti e contratti di leasing per circa 900,9 miliardi di dollari, quasi interamente legati a calcolo e infrastrutture. Non è una spesa concentrata in un solo esercizio: circa 451,6 miliardi sono previsti entro il 2030, mentre quasi tutto il resto si distribuisce tra il 2031 e il 2045.

Il modello operativo utilizza chip differenti: AWS Trainium, TPU di Google e GPU di Nvidia e AMD. La società descrive queste risorse come un insieme tra cui distribuire i carichi secondo prezzo e prestazioni. L’elenco mostra la sovrapposizione tra alcuni fornitori tecnologici e i sottoscrittori del collocamento, senza dimostrare da solo condizioni commerciali privilegiate.

Il capitale si apre, il controllo resta protetto

La quotazione non consegnerà ai nuovi investitori un potere proporzionale alla raccolta. Anthropic è una public benefit corporation del Delaware: il Long-Term Benefit Trust elegge e revoca gli amministratori Class T, destinati a formare la maggioranza del consiglio. Una singola azione Class F, detenuta attraverso una società dei cofondatori, concentra il 50,1% dei voti sulle materie assembleari generali previste.

Per questo Anthropic si qualifica come controlled company secondo le regole Nasdaq. Chi acquista Class A avrà un voto per azione, ma un’influenza limitata dalla struttura di controllo. Il precedente finanziamento Series H, annunciato il 28 maggio 2026, aveva raccolto 65 miliardi di dollari attribuendo alla società una valutazione post-investimento di 965 miliardi.

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