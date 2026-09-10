Amori & incantesimi 2, Bullock e Kidman tornano streghe

🌐 Amori & incantesimi 2 arriva al cinema il 10 settembre: Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano nei panni delle sorelle Owens, tra magia ancestrale, nuove generazioni e una maledizione che minaccia ancora la famiglia.

Ci sono film che il tempo trasforma in semplici ricordi e altri che, invece, imparano a vivere una seconda vita. Amori & incantesimi 2 appartiene alla seconda categoria. A quasi trent’anni dal cult del 1998, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni di Sally e Gillian Owens, le due sorelle streghe che hanno conquistato una generazione di spettatori con una miscela irripetibile di romanticismo, ironia, sorellanza e magia.

Il nuovo capitolo arriva nelle sale italiane giovedì 10 settembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ma questa volta il ritorno a casa Owens non è soltanto una questione di nostalgia. Al centro della storia c’è una nuova generazione chiamata a fare i conti con un’eredità familiare che sembrava ormai sepolta, mentre una vecchia maledizione torna a minacciare gli equilibri della famiglia.

Amori & incantesimi 2: la magia torna in famiglia

Il cuore del film resta il rapporto tra Sally e Gillian. Le due sorelle hanno attraversato decenni di storia e, con loro, è cambiato anche il modo di raccontare la famiglia Owens.

La nuova storia porta infatti in primo piano le generazioni successive. Joey King e Maisie Williams entrano nel mondo delle Owens interpretando le figlie di Sally, mentre Lee Pace, Xolo Maridueña e Solly McLeod ampliano il nuovo intreccio sentimentale e soprannaturale. Tornano inoltre Dianne Wiest e Stockard Channing, due presenze fondamentali per mantenere il legame con l’universo originale.

La premessa è quella di un’eredità che non può essere cancellata semplicemente scegliendo di ignorarla. La magia può essere nascosta, rimossa, persino dimenticata, ma nella famiglia Owens sembra trovare sempre una strada per tornare alla superficie.

Una maledizione che attraversa le generazioni

È qui che Amori & incantesimi 2 prova a spostare il discorso oltre il semplice sequel nostalgico.

La maledizione che da generazioni condiziona le donne Owens torna infatti a manifestarsi proprio quando la nuova generazione entra nell’età adulta. La storia mette così in parallelo madri e figlie, passato e presente, paure ereditate e possibilità di rompere finalmente un ciclo.

Il film, tratto ancora una volta dall’universo letterario di Alice Hoffman, si ispira in particolare a The Book of Magic, il romanzo che ha ampliato la mitologia della famiglia Owens. La sceneggiatura è firmata da Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel.

Sandra Bullock e Nicole Kidman, la vera magia è la loro complicità

Se c’è un elemento sul quale il nuovo film non sembra voler fare compromessi è il rapporto tra le sue protagoniste.

Sandra Bullock e Nicole Kidman non sono semplicemente tornate per ripetere due personaggi amatissimi: sono anche produttrici del progetto. La loro collaborazione dietro e davanti alla macchina da presa ha contribuito a dare al ritorno delle Owens una dimensione più personale.

A quasi trent’anni dal primo film, il rapporto tra le due attrici è diventato parte integrante della forza del progetto. In una recente intervista, entrambe hanno raccontato il significato di ritrovarsi sul set dopo così tanto tempo e di affrontare una storia che parla, ancora una volta, di sorellanza, perdita, famiglia e resilienza.

Ed è proprio la chimica tra Bullock e Kidman uno degli aspetti maggiormente apprezzati dalle prime reazioni.

Il ritorno di un cult, tra nostalgia e nuove ambizioni

Il primo Amori & incantesimi, uscito nel 1998, non ebbe inizialmente un percorso trionfale al botteghino, ma negli anni ha costruito un seguito sempre più fedele fino a diventare un autentico cult della commedia fantasy al femminile.

Il sequel nasce dunque in un contesto completamente diverso. Il pubblico conosce già le protagoniste, riconosce la casa, la famiglia, la magia e persino quei piccoli rituali diventati iconici. Ma proprio questa eredità rappresenta anche la principale difficoltà del nuovo film: come ritrovare l’anima dell’originale senza limitarsi a copiarla?

Le prime recensioni arrivate alla vigilia dell’uscita hanno dato una risposta piuttosto articolata.

La critica ha riconosciuto soprattutto la forza della coppia Bullock-Kidman e il valore emotivo della loro reunion, ma non sono mancate perplessità sulla sceneggiatura, sulla durata e su alcuni passaggi narrativi considerati troppo dipendenti dalla nostalgia. Alcune recensioni hanno inoltre giudicato meno riuscita rispetto al film originale la particolare atmosfera magica che aveva reso unico il primo capitolo.

La nostalgia funziona, ma non basta

Il punto interessante è che Amori & incantesimi 2 non sembra voler rinunciare alla nostalgia, ma prova a utilizzarla come porta d’ingresso per una storia più contemporanea.

La regista Susanne Bier, già premiata con l’Oscar per In un mondo migliore, prende in mano un universo profondamente legato all’immaginario degli anni Novanta e lo trasporta in una sensibilità diversa. Il risultato, secondo le prime valutazioni, oscilla tra momenti riusciti e una narrazione che talvolta fatica a tenere insieme tutte le sue componenti.

È una scommessa comprensibile. Il pubblico che ha amato il film originale oggi è adulto, mentre il nuovo capitolo deve contemporaneamente conquistare chi conosce già Sally e Gillian e chi entra per la prima volta nella loro casa.

Joey King e Maisie Williams aprono una nuova fase

Il passaggio generazionale è uno degli elementi più importanti del sequel.

Joey King e Maisie Williams non sono semplicemente nuovi volti inseriti nel cast: rappresentano la possibilità di estendere l’universo Owens oltre le due protagoniste originali. Le loro interpretazioni portano la storia verso un terreno nel quale le figlie devono confrontarsi con ciò che le madri hanno cercato di proteggerle dalla magia.

La scelta di rinnovare il cast delle figlie ha anche suscitato discussioni tra i fan dell’originale. I personaggi, già apparsi nel primo film, sono ora adulti e sono stati affidati a nuove interpreti. La regista ha spiegato la scelta come una conseguenza della nuova collocazione temporale della storia.

Una fiaba gotica costruita per il grande schermo

Visivamente, Amori & incantesimi 2 punta a recuperare il fascino gotico e romantico dell’originale, aggiornandolo attraverso una produzione più spettacolare.

La fotografia è firmata da Simon Duggan, la scenografia da Tom Burton, i costumi da Alexandra Byrne e le musiche da Rupert Gregson-Williams. È un gruppo creativo che contribuisce a costruire un mondo nel quale la magia non è soltanto un espediente narrativo, ma una parte concreta dell’identità visiva del film.

Il risultato cerca quindi un equilibrio tra fiaba, commedia romantica, fantasy e dramma familiare.

Ed è proprio questa combinazione, più che l’elemento soprannaturale in sé, ad aver reso il primo film così riconoscibile.

Il ritorno delle sorelle Owens è anche un ritorno emotivo

Il vero motivo per cui Amori & incantesimi 2 arriva nelle sale con aspettative così alte non è soltanto la magia.

È la possibilità di rivedere insieme Sally e Gillian Owens.

In un cinema sempre più dominato da franchise, reboot e universi condivisi, il ritorno delle due sorelle ha una natura diversa. Non cerca necessariamente di costruire un mondo infinito: cerca di riaprire una porta che per molti spettatori è rimasta chiusa dal 1998.

E dietro incantesimi, maledizioni e margarita di mezzanotte c’è ancora la stessa domanda: quanto di ciò che ereditiamo dalle nostre famiglie siamo davvero destinati a portare con noi?

Il nuovo film prova a rispondere attraverso una storia che mette madri e figlie una di fronte all’altra, trasformando la magia in una metafora dell’eredità familiare.

Per questo il 10 settembre non torna soltanto un vecchio cult. Tornano due personaggi che hanno attraversato quasi trent’anni di cultura pop e che oggi devono dimostrare di avere ancora qualcosa da dire.

La formula è cambiata, il pubblico è cambiato e il cinema è cambiato. Ma Sally e Gillian sono ancora lì, pronte a riaprire il libro degli incantesimi. E stavolta la magia dovrà fare i conti con il tempo.