Aero Club Milano compie 100 anni: a Bresso voli, air show e ospiti

🌐 Aero Club Milano 1926 festeggia cento anni di storia con un grande evento aperto al pubblico: il 12 e 13 settembre 2026 l’Aeroporto di Bresso si trasforma in un grande villaggio dell’aviazione, tra air show, aerei storici e moderni, simulatori, droni, hangar aperti, incontri con i piloti, musica e ospiti speciali. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria.

Cento anni possono essere raccontati attraverso fotografie, documenti e imprese memorabili. Oppure possono essere celebrati guardando direttamente il cielo. È questa la scelta dell’Aero Club Milano 1926, che sabato 12 e domenica 13 settembre porta all’Aeroporto di Bresso il proprio Centenario, trasformando per due giorni una struttura normalmente dedicata alle attività aeronautiche in uno spazio aperto al pubblico.

La ricorrenza non è casuale: il Club venne fondato il 13 settembre 1926 e il calendario dell’evento è stato costruito proprio intorno a quella data. Bresso, inoltre, rappresenta da decenni il cuore operativo dell’associazione: l’Aero Club Milano ha infatti sede nell’aeroporto dal 1960.

Il risultato sarà un fine settimana pensato non soltanto per gli appassionati di aviazione, ma anche per famiglie, curiosi e persone che vogliono scoprire da vicino cosa accade dietro le porte di un aeroporto.

Il Centenario dell’Aero Club Milano arriva a Bresso

L’appuntamento è all’Aeroporto di Milano Bresso, in viale Antonio Gramsci 1. Le porte apriranno alle 10:30 in entrambe le giornate.

Sabato 12 settembre la manifestazione continuerà fino alla mezzanotte, con il programma che dopo le attività diurne lascerà spazio anche alla musica. Domenica 13 settembre, invece, la chiusura è prevista alle 18:00. L’evento è presentato dall’Aero Club Milano come una celebrazione aperta a tutti, con ingresso gratuito e registrazione richiesta.

È un format che punta a fare qualcosa di più di un tradizionale spettacolo aereo. L’obiettivo è permettere al pubblico di entrare nel mondo dell’aviazione da più prospettive: guardare gli aerei, ascoltare chi li pilota, conoscere la storia del Club e sperimentare alcune tecnologie utilizzate nel settore.

Air show, aerei e un aeroporto da scoprire

Il momento più spettacolare sarà naturalmente l’air show, previsto in entrambe le giornate nel pomeriggio e della durata di circa un’ora. Il sito ufficiale dell’Aero Club indica l’avvio dello spettacolo intorno alle 14:00, mentre le informazioni di prenotazione riportano una fascia indicativa prossima alle 15:00: per chi vuole assistere all’esibizione è quindi consigliabile considerare l’intero intervallo pomeridiano e verificare eventuali aggiornamenti organizzativi.

Ma il cielo sarà soltanto una parte dell’esperienza.

A terra saranno presenti aeromobili storici e moderni, alcuni dei quali potranno essere osservati nell’area espositiva. L’evento celebrativo nasce infatti anche come un percorso attraverso l’evoluzione dell’aviazione: dalle macchine che hanno segnato la storia del volo fino alla tecnologia contemporanea.

Quando le condizioni operative e l’attività di volo lo consentiranno, il pubblico potrà inoltre avvicinarsi agli aeromobili e accedere a zone dell’aeroporto normalmente non vissute dal grande pubblico.

Un elemento particolarmente interessante saranno le visite guidate agli hangar, dove sarà possibile vedere più da vicino gli spazi nei quali gli aerei vengono custoditi e dove quotidianamente si svolgono attività legate al volo.

Simulatori, droni e la tecnologia che porta verso il futuro

Il Centenario non sarà soltanto memoria.

Tra gli spazi allestiti a Bresso troveranno posto simulatori di volo, stand interattivi e attività dedicate ai droni, compresi contenuti legati all’impiego di droni militari. L’obiettivo è mostrare quanto il mondo dell’aviazione sia cambiato e quanto rapidamente stia continuando a trasformarsi.

La stessa scuola di volo dell’Aero Club Milano aprirà le proprie attività al pubblico, con occasioni per conoscere istruttori, simulatori e il percorso necessario per avvicinarsi professionalmente al volo. La celebrazione diventa così anche una sorta di Open Day dell’aviazione, pensato per chi sogna di trasformare la curiosità per gli aerei in una vera esperienza di volo.

È forse uno degli aspetti più significativi dell’intero appuntamento: un’associazione nata nel 1926 non si limita a celebrare il passato, ma utilizza il proprio anniversario per parlare anche delle generazioni che potrebbero pilotare gli aerei del futuro.

Dario Costa, Eddie Irvine e Jakidale tra gli ospiti

Tra i protagonisti più attesi c’è Dario Costa, pilota e atleta pluripremiato, figura particolarmente legata alla storia recente dell’Aero Club Milano.

Costa è stato infatti per due anni capo istruttore di volo e teoria della scuola del Club. La sua carriera lo ha portato anche alla Red Bull Air Race, dove è diventato il primo pilota italiano a qualificarsi, gareggiare e vincere una tappa della competizione. Il programma del Centenario prevede incontri con il pubblico e momenti di intervista nel pomeriggio di entrambe le giornate.

Per gli appassionati di sport motoristici ci sarà inoltre Eddie Irvine, ex pilota di Formula 1, atteso nella giornata di sabato.

Sempre sabato sarà protagonista Jakidale, creator digitale e YouTuber, oltre che membro dell’Aero Club Milano e appassionato di aviazione. La sua presenza permetterà di raccontare il rapporto tra la nuova comunicazione digitale e un mondo che, per tradizione, è spesso percepito come distante e specialistico.

Il filo conduttore sarà ancora una volta il rapporto personale con il volo: le esperienze dei piloti, le passioni nate nel tempo e le storie che trasformano un aereo in qualcosa di più di una macchina.

Cento anni raccontati anche attraverso immagini e memoria

Accanto agli spettacoli, il Centenario offrirà un vero percorso nella storia dell’Aero Club Milano.

Una mostra fotografica ripercorrerà le tappe principali della vita del Club, mentre sarà presentato un libro celebrativo dedicato alla storia dell’associazione. Sul palco si alterneranno interviste, testimonianze e momenti dedicati ai protagonisti dell’aviazione.

È una scelta importante perché la storia di un aero club non coincide soltanto con quella degli aerei. È fatta di piloti, istruttori, tecnici, soci, competizioni, viaggi, formazione e generazioni che si sono succedute mantenendo viva una cultura del volo.

Negli anni, Bresso è diventato proprio uno dei luoghi nei quali questa identità ha continuato a svilupparsi. Nel 2026 l’aeroporto torna quindi a essere il palcoscenico di una celebrazione che unisce memoria e futuro.

La nuova livrea dell’Aero Club Milano sarà svelata a Bresso

Tra gli appuntamenti previsti nel corso del weekend ci sarà anche la presentazione in anteprima della nuova livrea dell’Aero Club Milano 1926.

Un dettaglio apparentemente estetico che assume invece un significato particolare nell’anno del Centenario: il nuovo volto degli aeromobili diventa una sorta di ponte visivo tra i primi cento anni del Club e quelli che verranno.

Il messaggio è chiaro: il traguardo del 2026 non viene considerato un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo.

Lo stesso Aero Club Milano sottolinea oggi la propria attività attraverso scuola di volo, formazione e una comunità di oltre 480 soci attivi, mantenendo Bresso come uno dei propri principali punti di riferimento.

Sabato sera l’aeroporto cambia ritmo

Il programma non terminerà con l’ultimo aereo dell’air show.

Sabato 12 settembre la festa proseguirà fino a mezzanotte, con un DJ set a partire dalle 18:00. Dopo una giornata dedicata al volo, agli incontri e alle esposizioni, l’aeroporto assumerà quindi un’atmosfera completamente diversa, trasformandosi in uno spazio di intrattenimento serale.

Domenica, invece, la manifestazione terminerà alle 18:00 e l’animazione musicale sarà affidata alla Event Car Red Bull.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre disponibile un’area food truck, insieme agli stand e alle altre attività previste dal programma.

Come partecipare al Centenario dell’Aero Club Milano

Il Centenario dell’Aero Club Milano 1926 si svolgerà il 12 e 13 settembre 2026 all’Aeroporto di Bresso.

L’ingresso è gratuito, ma la registrazione è richiesta. Per alcune attività, come le simulazioni di volo, è inoltre prevista la prenotazione specifica. Il sito ufficiale dell’evento raccoglie registrazione, informazioni organizzative e aggiornamenti sul programma.

Registrazione e informazioni ufficiali sul Centenario

Per chi arriva in auto è disponibile un parcheggio nell’area dell’aeroporto, ma l’organizzazione segnala che i posti possono essere limitati nelle ore centrali, soprattutto in prossimità dell’air show. Per questo viene consigliato di arrivare con anticipo; in alternativa è possibile raggiungere Bresso con i mezzi pubblici e proseguire a piedi.

Bresso guarda al prossimo secolo

Un secolo fa l’aviazione italiana era ancora un territorio nel quale tecnologia, coraggio e pionierismo procedevano insieme. Oggi il volo è diventato una realtà molto più complessa, fatta di formazione avanzata, simulatori, nuove tecnologie, droni e sistemi sempre più sofisticati.

Eppure, nel mezzo di questo cambiamento, resta qualcosa che non è mutato: la curiosità di guardare verso l’alto.

È proprio questa la chiave del Centenario dell’Aero Club Milano. Per due giorni Bresso non sarà soltanto un aeroporto, ma un luogo nel quale il pubblico potrà entrare in contatto con un secolo di aviazione italiana.

Aerei, piloti, fotografie, hangar, simulatori, racconti e spettacolo saranno i diversi capitoli di una stessa storia.

Quella iniziata il 13 settembre 1926 e arrivata fino al 2026 con un appuntamento che vuole celebrare il passato senza smettere di guardare avanti.

Perché, dopo cento anni, il modo migliore per festeggiare un Aero Club resta forse ancora quello più semplice: alzare gli occhi e guardare il cielo.