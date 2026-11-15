Bolzano sorpassa Milano: la mappa del benessere nelle province

🌐 Bolzano conquista il vertice della qualità della vita 2026, davanti a Milano e Bologna. Taranto chiude la graduatoria, mentre restano marcate le distanze territoriali.

Il primato cambia provincia

Bolzano supera Milano e conquista il primo posto nella classifica 2026 sulla qualità della vita nelle province italiane. Bologna mantiene la terza posizione. I risultati, diffusi il 15 novembre, arrivano dalla ventottesima edizione dell’indagine realizzata con la collaborazione dell’Università Sapienza di Roma: a distinguere il territorio altoatesino sono soprattutto le prestazioni economiche, ambientali e turistiche.

Il riconoscimento riguarda l’intera provincia, non soltanto il capoluogo. All’estremo opposto della graduatoria si trova Taranto, 107ª, che arretra di sei posizioni rispetto al 2025. Immediatamente prima figurano Crotone, 106ª, e Foggia, 105ª. Caltanissetta abbandona invece l’ultimo posto e risale al 104°, guadagnando tre posizioni nel confronto annuale.

Le prime dieci e il significato dei punteggi

Dopo il podio arrivano Padova, quarta, e Trento, quinta. Rimini occupa il sesto posto, seguita da Firenze, Parma, Monza e della Brianza e Verona. Firenze è l’unica provincia del Centro nella top ten. Bolzano ottiene mille punti, contro i 949 di Milano e i 908 di Bologna.

La scala assegna mille punti al territorio con il risultato migliore e zero a quello con il peggiore. Sono dunque valori di una graduatoria comparativa. Il quadro nasce da 92 indicatori suddivisi in nove dimensioni, che comprendono lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, sicurezza, reddito, salute, sicurezza sociale e offerta turistica e culturale.

Sessanta province nelle due fasce più alte

Nel complesso, lo studio giudica la qualità della vita buona o accettabile in 60 province su 107: lo stesso numero dell’anno precedente. La stabilità del totale nazionale accompagna però movimenti anche importanti dei singoli territori. Nel 2024 le province comprese nelle due fasce superiori erano 62, mentre nel 2023 erano 63.

Il Nord-Est colloca tutte le sue 22 province nei primi due gruppi. Nel Nord-Ovest rientrano nelle fasce alte 19 province su 25, mentre nell’Italia centrale sono 18 su 22. Roma occupa la trentesima posizione. La distribuzione territoriale dei risultati resta quindi molto diversa, anche quando il numero complessivo delle province meglio classificate non cambia.

Il Mezzogiorno resta lontano dai vertici

La graduatoria completa colloca Pescara al 58° posto: è la prima provincia dell’Italia meridionale e insulare, davanti a L’Aquila e Cagliari. Nessuna provincia del Mezzogiorno entra nelle prime cinquanta. Tutte le 21 province dell’ultimo gruppo appartengono invece al Sud e alle isole, fino a Taranto, che chiude l’elenco.

Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche della Sapienza, interpreta i risultati come una conferma della concentrazione delle vulnerabilità soprattutto nell’Italia meridionale e insulare. Il ricercatore sollecita interventi ampi, con obiettivi di medio e lungo periodo, per ridurre il divario: è un’indicazione di politica territoriale, distinta dai piazzamenti misurati.

Belluno accelera, Lucca e Cremona arretrano

La risalita più vistosa è quella di Belluno, che guadagna 29 posizioni e arriva al 31° posto. Avanzano di almeno dieci gradini anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia. Rimini migliora di sei posizioni e raggiunge il sesto posto, entrando così nella parte più alta della graduatoria nazionale.

Sul versante opposto, Lucca perde 18 posizioni, Cremona 16, Piacenza e Sassari 12. Udine arretra di dieci. Ascoli Piceno scende al ventunesimo posto, mentre Monza e della Brianza resta nelle prime dieci pur peggiorando il risultato. Sassari passa nel raggruppamento in cui la qualità della vita viene classificata come insufficiente.

Lavoro e ambiente sostengono Bolzano

Nella dimensione Affari e lavoro, Bolzano precede Trento, Bologna, Padova e Cuneo. Questa parte dell’indagine considera il mercato occupazionale e il tessuto imprenditoriale, ma anche protesti, startup e piccole e medie imprese innovative. Non misura quindi soltanto la disponibilità di un impiego: riunisce diversi aspetti della struttura economica locale.

Anche nell’ambiente il primo posto è altoatesino, seguito da Bologna, Bergamo e Reggio Emilia. La valutazione combina indicatori di impatto ambientale e variabili legate alla qualità del contesto territoriale. Catania chiude questa graduatoria settoriale. Sul fronte dell’istruzione e della formazione, invece, il vertice appartiene a Bologna, davanti a Milano, Udine, Trieste e Ascoli Piceno.

Sicurezza e salute cambiano la geografia

Le classifiche tematiche mostrano risultati diversi da quello generale. Nella dimensione reati e sicurezza Potenza conquista il primo posto, seguita da Enna, Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Nella sicurezza sociale guida invece Benevento, davanti a Vibo Valentia e Prato. I due ambiti restano distinti nell’impianto dello studio e restituiscono graduatorie differenti.

Il sistema salute comprende anche una componente dedicata all’attività ospedaliera: vengono considerati ospedalizzazione, complessità dei ricoveri, utilizzo dei posti letto e presenza di specialità ad alta assistenza. In questa dimensione Ancona conferma la prima posizione, seguita da Siena, Catanzaro, Pisa e Verona. Il Sud Sardegna resta all’ultimo posto, come nell’edizione 2025.

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