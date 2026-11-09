«Non credo che il rap debba restare puro»: Papa Fral e la sua musica

Da Roma alla Giamaica, passando per l’Africa e le sonorità urban internazionali. Con Side Eye, il suo nuovo singolo, Papa Fral mette per la prima volta l’italiano in primo piano, senza rinunciare alla contaminazione che caratterizza il suo percorso. Lo abbiamo incontrato per parlare di freestyle, identità musicale, influenze culturali e nuove prospettive internazionali.

C’è un filo che lega le battle di freestyle romane alla dancehall giamaicana, agli Afrobeats e all’hip hop: è il percorso musicale di Papa Fral, artista romano classe 1995 che ha scelto di non fermarsi ai confini del rap tradizionale. Dopo anni di esperienze, viaggi e contaminazioni, il suo sound è diventato un territorio di incontro tra culture e linguaggi differenti. Il nuovo singolo, Side Eye, disponibile sulle principali piattaforme digitali, segna un passaggio interessante: per la prima volta l’italiano assume un ruolo predominante rispetto al Patois e all’inglese. Una scelta che avvicina l’artista al pubblico italiano, ma che, paradossalmente, sembra aver trovato una risposta particolarmente forte anche all’estero. Il titolo richiama uno dei gesti più riconoscibili della cultura social contemporanea, quello sguardo di sbieco che può raccontare disapprovazione, ironia o incredulità senza bisogno di troppe parole. Ma dietro il ritmo coinvolgente e l’immediatezza del brano c’è un’identità musicale costruita attraverso esperienze internazionali e una continua ricerca sonora. Abbiamo parlato con Papa Fral del suo rapporto con il freestyle, delle sue radici romane, delle influenze giamaicane e africane e delle collaborazioni che vorrebbe realizzare.

Quanto è rimasta della scuola delle battle di freestyle romane nel tuo modo di fare musica oggi?

Il freestyle è ancora una componente fondamentale della mia musica, non è mai scomparso. Negli ultimi anni, però, è passato dall’essere una parte integrante delle mie esibizioni a diventare un elemento centrale soprattutto in studio di registrazione. In realtà, tutto quello che potete ascoltare è stato, almeno in parte, un freestyle registrato in studio. Non amo particolarmente costruire un brano a tavolino: mi piace molto di più lasciarmi trasportare dal fluire spontaneo di suoni e timbri, quando creo da solo o insieme ad altri professionisti.

In Side Eye l’italiano diventa protagonista, mentre nei lavori precedenti prevalevano il Patois e l’inglese. Da dove nasce questa scelta?

La risposta è in parte banale: volevo farmi capire dagli ascoltatori del mio Paese e, allo stesso tempo, far conoscere all’estero una faccia diversa dell’Italia. Probabilmente è stato anche un test personale, perché da sempre mi sento molto più a mio agio a comporre in inglese che in italiano. Il risultato, devo dire, è stato sorprendente: ho l’impressione che la canzone stia riscuotendo quasi più successo nel resto del mondo che in Italia. È anche il bello della musica, e degli algoritmi!

Il side eye è diventato uno dei gesti e dei meme più riconoscibili del momento. Nel pezzo, a chi o a cosa stai rivolgendo il tuo sguardo di sbieco?

Eh, questa è una domanda pericolosa! Diciamo che le parole sono ispirate a fatti realmente accaduti, forse anche più di una volta.

Nel tuo sound convivono dancehall giamaicana, ritmi africani e hip hop. Qual è il legame profondo che tiene insieme queste diverse tradizioni musicali?

Sono realtà che si connettono tra loro da tantissimo tempo. Io cerco di sublimare questo incontro all’interno di un contesto europeo, attraverso una mia interpretazione personale. È un processo che nasce naturalmente dopo anni di studio e di esperienze dirette con queste culture, vissute sia in Italia sia in Giamaica, Gambia, Stati Uniti e in molti altri luoghi.

Ti senti parte di una nuova scena romana oppure sei un battitore libero, con lo sguardo rivolto soprattutto verso l’estero?

Mi sento assolutamente parte della scena romana, da sempre. Però spesso mi domando quale sia davvero la scena di appartenenza: quella di una città o quella definita da un linguaggio musicale? In qualche modo mi sento parte di più mondi: reggae, dancehall, Afrobeats e hip hop. Tengo sicuramente d’occhio il panorama internazionale, al quale mi sento più legato anche da un punto di vista linguistico. Ma casa mia, per il momento, rimane l’Italia.

C’è stato un momento preciso in cui hai capito che il rap classico ti stava stretto?

In realtà non l’ho mai capito davvero, perché il rap classico è ancora molto presente anche nei miei progetti più recenti. Fa parte del mio sound, esattamente come tutte le altre componenti, e continua ad alimentarlo. Sicuramente, però, ha perso la sua centralità quando ho scoperto la musica reggae. E non credo che, dopo questa fusione, possa tornare a essere completamente puro. Ma, del resto, per quale motivo dovrebbe farlo?

Qual è stata la reazione più assurda o inaspettata che hai ricevuto da un fan straniero ascoltando la tua musica?

Probabilmente quella di un artista con cui ho collaborato che, in mezzo alla strada a Londra, si è messo a urlare a squarciagola «BOMBOCLAT!», facendo voltare decine di persone. Ovviamente non è la reazione più assurda in assoluto, ma è sicuramente la più assurda che posso raccontare!

Side Eye sembra aver aperto nuove porte fuori dall’Italia. Se domani potessi chiuderti in studio con un artista internazionale, chi sceglieresti?

Probabilmente i due artisti con cui vorrei davvero lavorare in studio sono Burna Boy e Asake. Parliamo, naturalmente, di fantasie, ma ci sono moltissimi altri nomi che potrei fare. Sicuramente, dopo Side Eye, ho ricevuto parecchie richieste di collaborazione, quasi tutte dall’estero. E sono pronto a tuffarmici!