6:54 am, 24 Ottobre 26 calendario

Milano e Roma blindate: i cortei sfidano il governo

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Milano e Roma, cresce l’allerta per i cortei del 24 ottobre. Il Movimento 17 ottobre cambia i luoghi della protesta, mentre perquisizioni, rinforzi e nuove misure di sicurezza alimentano il confronto tra piazze e governo.

Milano e Roma, un sabato ad alta tensione

Le città italiane si preparano a un altro fine settimana difficile. Milano e Roma sono al centro dei dispositivi di sicurezza predisposti in vista delle manifestazioni di sabato 24 ottobre, mentre il Movimento 17 ottobre ha annunciato una revisione dell’organizzazione dei cortei.

La decisione degli organizzatori di non utilizzare le piazze inizialmente indicate e di comunicare soltanto all’ultimo momento i nuovi punti di concentramento introduce una variabile complessa per il controllo dell’ordine pubblico.

La situazione si sviluppa dopo le violenze e le devastazioni registrate nei giorni precedenti, soprattutto nel capoluogo lombardo, dove le autorità hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili.

Il rischio è che una protesta nata attorno a rivendicazioni sociali venga progressivamente assorbita da uno scontro permanente tra gruppi radicali e istituzioni.

Forze di polizia impegnate nei controlli nel centro cittadino

Perquisizioni in 18 città e nuove indagini

L’attività investigativa si è estesa a diverse città italiane, con perquisizioni effettuate dalla Digos in relazione agli episodi violenti.

Secondo le informazioni diffuse il 23 ottobre, circa cento persone sono state identificate e 51 risultano minorenni.

Un dato che richiama l’attenzione sul coinvolgimento di giovanissimi e sulla possibile influenza di chat, piattaforme digitali e gruppi informali nell’organizzazione delle mobilitazioni.

Le indagini cercano anche di chiarire se vi siano stati collegamenti tra soggetti già attivi nell’area antagonista e giovani partecipanti alle proteste.

Tuttavia, la presenza di persone nei medesimi canali digitali non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’unica regia criminale. Le eventuali responsabilità dovranno emergere attraverso prove individuali.

Una manifestazione pubblica nel centro di Roma

Il Movimento 17 ottobre annuncia tre concentramenti

La strategia comunicata dal movimento prevede una sequenza precisa.

Alle 14.30 di sabato 24 ottobre dovrebbero essere resi noti tre punti di concentramento in ciascuna città interessata. Alle 15.30 dovrebbe invece essere comunicata la destinazione finale verso cui far convergere i diversi gruppi.

Gli organizzatori presentano questa impostazione come una risposta alle misure adottate dal governo e come uno strumento per conservare il carattere dinamico della mobilitazione.

La scelta può però complicare la gestione della viabilità, il coordinamento dei soccorsi e l’individuazione dei percorsi di sicurezza.

La libertà di manifestare non è in discussione. La questione è come esercitarla impedendo che minoranze violente possano sfruttare una situazione difficile da controllare.

Agenti dei reparti mobili durante un servizio di ordine pubblico

Il decreto sicurezza e la protesta contro il governo

Il nuovo decreto-legge sulla sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre, ha ulteriormente irrigidito il confronto politico.

Le misure annunciate comprendono interventi contro la violenza organizzata durante le manifestazioni, un ampliamento degli strumenti preventivi e un rafforzamento del presidio di Milano.

Per il governo si tratta di impedire il ripetersi delle devastazioni. I contestatori denunciano invece il rischio di una risposta eccessivamente repressiva.

Le due posizioni riflettono esigenze che devono essere valutate separatamente: la sicurezza dei cittadini e la tutela delle libertà costituzionali.

Una risposta efficace non può limitarsi a moltiplicare le presenze in strada. Deve identificare chi commette reati, preservare gli spazi della protesta pacifica e impedire escalation alimentate da reazioni indiscriminate.

Il centro di Milano, uno dei luoghi al centro dell'attenzione per la sicurezza

Il 24 ottobre può diventare uno spartiacque

La giornata di sabato rappresenterà una verifica importante per l’efficacia delle misure istituzionali e per la responsabilità degli organizzatori.

Le città coinvolte non possono diventare ostaggio di violenze, saccheggi o scontri. Allo stesso tempo, la risposta pubblica deve evitare di equiparare ogni forma di contestazione a un problema criminale.

Il vero successo sarà consentire manifestazioni pacifiche e impedire che si ripetano le devastazioni. Qualunque altro esito rischierebbe di approfondire una frattura sociale già evidente.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

24 Ottobre 2026 ( modificato il 23 Ottobre 2026 | 23:58 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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