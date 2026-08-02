Roma, il B&B della droga alla Magliana: trovati 300 kg di stupefacenti

🌐 Maxi sequestro di droga a Roma: un alloggio turistico nella zona della Magliana sarebbe stato trasformato in un deposito e centro di lavorazione di stupefacenti. La polizia ha trovato circa 300 chili di sostanze e una cucina modificata per conservazione e preparazione del carico.

Il B&B trasformato in deposito della droga: blitz della polizia a Roma

Un appartamento preso in affitto come alloggio turistico sarebbe stato trasformato in una vera e propria base operativa per lo stoccaggio e la gestione di un ingente quantitativo di droga.

La scoperta è avvenuta a Roma, nel quartiere Magliana, dove gli investigatori hanno individuato un’abitazione utilizzata, secondo le ricostruzioni investigative, come deposito e punto di smistamento di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’immobile gli agenti hanno trovato circa 300 chilogrammi di droga e una serie di attrezzature predisposte per la conservazione e la lavorazione del materiale sequestrato.

L’operazione ha portato all’attenzione degli investigatori un sistema organizzato che sfruttava un’abitazione apparentemente destinata a ospitare turisti come luogo per attività illecite.

La cucina “accessoriata” per conservare e lavorare gli stupefacenti

L’aspetto che ha colpito maggiormente gli investigatori è stata la particolare configurazione della cucina dell’appartamento.

Secondo quanto emerso, l’ambiente era stato adattato con strumenti destinati alla refrigerazione, conservazione e lavorazione della droga.

Non si trattava quindi di un semplice nascondiglio temporaneo, ma di uno spazio organizzato per gestire grandi quantità di sostanze.

Gli elementi trovati all’interno dell’abitazione hanno fatto ipotizzare agli investigatori che il locale fosse utilizzato come una vera struttura logistica, dove il materiale poteva essere conservato e preparato prima della distribuzioneUn 47enne milanese al centro dell’indagine

Secondo le informazioni rese note, l’alloggio era stato preso in affitto da un 47enne originario di Milano.

L’uomo sarebbe stato individuato dagli investigatori come collegato alla gestione dell’appartamento utilizzato per custodire il carico.

Le indagini dovranno ora chiarire tutti gli aspetti della vicenda, compresi i possibili collegamenti con la rete di distribuzione della droga e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Il sequestro rappresenta comunque un importante colpo al traffico di stupefacenti nella Capitale, vista la quantità di sostanze sottratte al mercato illegale.

La strategia dei depositi nascosti negli appartamenti

L’utilizzo di abitazioni in affitto come basi logistiche per attività criminali è un fenomeno già osservato dalle forze dell’ordine in diverse città italiane.

Gli immobili temporaneamente occupati possono infatti offrire ai gruppi criminali una maggiore riservatezza rispetto a luoghi più facilmente collegabili alla loro attività.

In alcuni casi vengono utilizzati:

appartamenti in locazione breve;

garage;

cantine;

locali apparentemente privati.

La possibilità di cambiare rapidamente domicilio e ridurre i collegamenti visibili rende queste soluzioni particolarmente interessanti per chi organizza attività illegali.

L’importanza dei controlli sul territorio

Operazioni di questo tipo evidenziano il ruolo delle attività investigative sul territorio e del monitoraggio delle situazioni considerate sospette.

L’individuazione di grandi quantitativi di sostanze stupefacenti consente non soltanto di interrompere un’attività immediata, ma anche di raccogliere informazioni utili per ricostruire eventuali reti criminali più ampie.

Gli investigatori ora dovranno analizzare il materiale sequestrato e approfondire la posizione delle persone coinvolte.

Un sequestro record per quantità e organizzazione

Il ritrovamento di 300 chilogrammi di stupefacenti rappresenta un intervento di rilievo per dimensioni.

La quantità sequestrata e la presenza di strumenti specifici all’interno dell’abitazione indicano, secondo gli investigatori, un livello di organizzazione superiore rispetto alla semplice detenzione personale.

La vicenda riporta così l’attenzione sul fenomeno del traffico di droga nelle grandi aree urbane e sulle modalità sempre più diversificate utilizzate dai gruppi criminali per nascondere le proprie attività.

L’indagine proseguirà per ricostruire l’intera filiera e individuare eventuali ulteriori responsabilità.