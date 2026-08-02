Centrosinistra, Onorato rilancia le primarie: “Una festa democratica”
🌐 Centrosinistra verso una nuova fase di confronto interno: Alessandro Onorato chiede di convocare le primarie dopo la definizione delle regole elettorali e rilancia la crescita di Progetto Civico Italia, che accoglie nuovi ingressi e punta a rafforzare il proprio ruolo politico.
Onorato rilancia le primarie nel centrosinistra: “Serve una festa democratica”
Il dibattito sul futuro del centrosinistra italiano torna al centro della scena politica con l’appello di Alessandro Onorato a favore delle primarie come strumento di partecipazione e scelta dal basso.
Durante un incontro alla Camera dei Deputati dedicato ai nuovi ingressi in Progetto Civico Italia, Onorato ha sostenuto la necessità che la coalizione convochi le primarie una volta chiarite le regole elettorali.
Secondo l’esponente politico, il confronto interno non dovrebbe essere considerato un elemento di divisione, ma un’occasione per coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione della leadership e del programma.
“Le primarie sono una festa democratica”, è il concetto alla base del suo intervento, con l’invito a non temere un confronto aperto tra diverse sensibilità del centrosinistra.
“Prima le regole elettorali, poi la scelta dei candidati”
Uno dei punti evidenziati da Onorato riguarda la necessità di definire prima il quadro normativo.
Secondo la sua impostazione, il centrosinistra dovrebbe procedere alla convocazione delle primarie dopo aver chiarito le modalità con cui si svolgeranno le prossime competizioni elettorali.
La questione delle regole rappresenta infatti un passaggio fondamentale per stabilire tempi, modalità e criteri della consultazione.
L’obiettivo indicato è quello di costruire un percorso trasparente, capace di coinvolgere elettori e cittadini nella scelta dei rappresentanti.
Il ruolo del programma e la sfida della partecipazione
Nel suo intervento Onorato ha sottolineato che il programma politico resta un elemento indispensabile, ma da solo non sarebbe sufficiente.
Per l’esponente di Progetto Civico Italia, oltre alle idee e alle proposte serve anche un momento di forte partecipazione pubblica.
Le primarie, nella sua visione, possono rappresentare uno strumento per:
- coinvolgere gli elettori;
- rafforzare il rapporto tra cittadini e politica;
- favorire il confronto tra diverse proposte;
- costruire una maggiore legittimazione della leadership.
Il tema della partecipazione torna così al centro del dibattito politico, in un periodo caratterizzato da una crescente distanza tra istituzioni e cittadini.
Progetto Civico Italia punta alla crescita con nuovi ingressi
L’incontro alla Camera è stato anche l’occasione per parlare dell’evoluzione di Progetto Civico Italia, movimento che punta ad ampliare il proprio spazio nel panorama politico nazionale.
Onorato ha sottolineato la crescita del progetto, evidenziando l’arrivo di nuove realtà e nuovi esponenti.
Tra gli ingressi annunciati figura Controcorrente, realtà politica guidata da Ismaele La Vardera, che secondo Onorato rappresenterebbe per la Sicilia una proposta alternativa e una possibilità di cambiamento.
L’allargamento della formazione viene presentato come un segnale della capacità del progetto di aggregare esperienze diverse e intercettare nuove esigenze provenienti dai territori.
La Sicilia al centro della nuova fase politica
Nel suo intervento Onorato ha dedicato particolare attenzione alla situazione siciliana.
L’ingresso di Controcorrente viene indicato come un elemento significativo per rafforzare la presenza del movimento nell’isola, dove il tema del rinnovamento politico resta particolarmente sentito.
Secondo la linea espressa durante l’incontro, la Sicilia potrebbe rappresentare uno dei territori principali per sperimentare un nuovo modello civico fondato sul coinvolgimento delle comunità locali.
La sfida sarà trasformare il consenso raccolto sul territorio in una proposta politica strutturata e competitiva.
Il confronto interno al centrosinistra resta aperto
La proposta di Onorato si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda il futuro del centrosinistra e la necessità di definire una strategia comune.
Il tema delle primarie è da anni al centro di posizioni differenti: per alcuni rappresentano uno strumento efficace di partecipazione popolare, mentre altri evidenziano i rischi legati a divisioni interne e competizioni troppo personalizzate.
La richiesta avanzata da Onorato punta invece a trasformare il confronto in un momento pubblico di partecipazione.
L’idea è che la scelta dei rappresentanti non debba essere soltanto il risultato di accordi tra forze politiche, ma anche il frutto di un coinvolgimento diretto degli elettori.
Verso una nuova stagione di partecipazione politica
L’appello alle primarie e la crescita di Progetto Civico Italia fotografano un momento di trasformazione del panorama politico.
Da una parte il centrosinistra è chiamato a costruire una proposta capace di unire diverse sensibilità; dall’altra nuovi movimenti civici cercano spazio puntando sul rapporto diretto con i territori.
La sfida sarà trovare un equilibrio tra organizzazione politica, partecipazione popolare e capacità di rappresentare le esigenze concrete dei cittadini.
Per Onorato la strada passa da un confronto aperto e da una maggiore centralità degli elettori: una prospettiva che punta a riportare la partecipazione al centro della vita politica italiana.
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