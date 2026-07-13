Attacchi in Libano, Amnesty chiede indagini sui crimini di guerra

🌐 Attacchi israeliani in Libano sotto esame: Amnesty International denuncia la morte di 24 civili, tra cui 12 bambini, e chiede indagini per possibili crimini di guerra nel sud del Paese.

Tre attacchi aerei nel sud del Libano al centro dell’inchiesta

Tre attacchi aerei avvenuti nel marzo 2026 nel sud del Libano sono finiti al centro di un rapporto di Amnesty International, che ha chiesto l’apertura di indagini per verificare possibili crimini di guerra. Secondo l’organizzazione per i diritti umani, le operazioni militari israeliane avrebbero provocato la morte di 24 civili, tra cui 12 bambine e bambini, oltre al ferimento di altre 18 persone.

Gli episodi analizzati riguardano tre località del sud del Libano: al-Thakana, nel distretto di Tiro, Irkay, nel distretto di Saida, e al-Rahbat, nel distretto di Nabatieh. Gli attacchi, avvenuti rispettivamente il 6, il 12 e il 13 marzo 2026, avrebbero colpito abitazioni civili causando la distruzione di interi nuclei familiari.

L’accusa principale avanzata da Amnesty International riguarda il mancato rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, che impone alle parti coinvolte in un conflitto di distinguere sempre tra obiettivi militari e popolazione civile.

Secondo l’organizzazione, nelle tre circostanze analizzate non sarebbero emerse prove sufficienti della presenza di obiettivi militari nelle aree colpite. Per questo motivo, gli attacchi dovrebbero essere oggetto di approfondimenti giudiziari indipendenti.

Bambini e famiglie tra le vittime: la denuncia di Amnesty International

Il quadro ricostruito da Amnesty International descrive una situazione caratterizzata da un elevato impatto sulla popolazione civile.

Nei tre bombardamenti analizzati sarebbero morte sei donne, tra cui una donna incinta, sei uomini e dodici minori tra i cinque e i sedici anni. Per l’organizzazione, il dato più drammatico riguarda la cancellazione di intere famiglie, con abitazioni trasformate in luoghi di morte.

Kristine Beckerie, vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e l’Africa del Nord, ha sottolineato come gli episodi rappresentino un possibile esempio di violazioni gravi delle norme internazionali.

Secondo la dirigente dell’organizzazione, la comunità internazionale dovrebbe intervenire attraverso strumenti di pressione politica e giudiziaria, compresa la possibilità di sostenere indagini basate sul principio della giurisdizione universale.

La richiesta di Amnesty si inserisce in un contesto di forte tensione regionale, segnato da mesi di scontri tra Israele e Hezbollah e da una progressiva escalation militare lungo il confine israelo-libanese.

Il caso di al-Thakana: otto morti nella famiglia Saleh

Uno degli episodi più gravi riguarda l’attacco del 6 marzo 2026 contro un’abitazione ad al-Thakana, nel distretto di Tiro.

Secondo la ricostruzione fornita da Amnesty International, il bombardamento avrebbe distrutto la casa della famiglia Saleh provocando la morte di otto persone, tra cui quattro bambini.

Tra le vittime ci sarebbero stati Hassan Saleh, pensionato sottoposto a cure mediche, sua moglie Fatimah, i figli Zein al-Abidin di 14 anni e Roqaya di 11 anni, oltre alla sorella della moglie Haniya, incinta al terzo mese, e alla figlia Sara, di cinque anni.

L’unico sopravvissuto della famiglia, Hussein Saleh, ha raccontato di essere uscito dall’abitazione poco prima dell’attacco. Al suo ritorno avrebbe trovato soltanto macerie.

La sua testimonianza descrive una scena devastante: la casa completamente distrutta, i soccorritori impegnati nella ricerca dei resti delle vittime e nessun elemento che, secondo il suo racconto, potesse indicare la presenza di attività militari.

Amnesty International afferma di aver analizzato immagini satellitari, fotografie e video relativi all’area, verificando che la distruzione dell’edificio fosse compatibile con le conseguenze di un attacco aereo.

Irkay, la tragedia di una famiglia cancellata

Il secondo episodio riguarda il villaggio di Irkay, dove il 12 marzo un attacco aereo avrebbe colpito l’abitazione della famiglia Taqi.

Secondo Amnesty International, nell’attacco sarebbero morte nove persone, tra cui quattro bambine appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Mohamad Taqi avrebbe perso le figlie Zeinab, Zahraa, Malika e Yasmina, oltre alla madre, al fratello e ad altri parenti coinvolti nel bombardamento.

La testimonianza del padre restituisce il dramma di una famiglia distrutta in pochi istanti. Dopo l’esplosione, l’uomo avrebbe cercato i propri familiari tra le macerie, riuscendo a trovare alcune delle figlie ma senza poterle salvare.

Amnesty International riferisce di aver verificato diversi contenuti audiovisivi relativi all’attacco e di aver analizzato le immagini satellitari della zona.

Le autorità israeliane, secondo quanto riportato dall’organizzazione, avrebbero dichiarato che l’operazione era rivolta contro presunti membri operativi di Hezbollah, senza tuttavia fornire dettagli specifici sul bersaglio o elementi pubblici a sostegno di tale affermazione.

Al-Rahbat, una casa distrutta e un’intera famiglia scomparsa

Il terzo attacco analizzato riguarda al-Rahbat, nel distretto di Nabatieh, dove il 13 marzo un bombardamento avrebbe colpito l’abitazione della famiglia Basma.

Secondo la ricostruzione, sarebbero morte sette persone della stessa famiglia, tra cui quattro figli di età compresa tra sette e sedici anni, oltre a un vicino di casa.

Le testimonianze raccolte da Amnesty International descrivono una zona prevalentemente residenziale e priva, secondo gli intervistati, di strutture militari.

I soccorritori intervenuti dopo l’esplosione hanno raccontato di aver trovato l’edificio completamente distrutto e di aver recuperato le vittime dalle macerie.

Anche in questo caso Amnesty sostiene di non aver trovato prove della presenza di obiettivi militari nell’area al momento dell’attacco.

Il nodo del diritto internazionale umanitario

Al centro della denuncia vi è il rispetto delle regole che disciplinano i conflitti armati.

Il diritto internazionale umanitario stabilisce che gli attacchi devono essere diretti esclusivamente contro obiettivi militari e vieta operazioni indiscriminate o sproporzionate.

Tra gli obblighi principali vi è quello di adottare tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile, verificando la natura degli obiettivi e interrompendo eventuali operazioni quando il rischio per i civili risulti eccessivo.

Secondo Amnesty International, gli elementi raccolti nei tre casi esaminati sollevano dubbi sulla corretta applicazione di tali principi.

L’organizzazione precisa tuttavia che l’accertamento definitivo di eventuali responsabilità spetta alle autorità giudiziarie competenti attraverso indagini complete, indipendenti e trasparenti.

La risposta israeliana e il confronto sulle responsabilità

Amnesty International ha dichiarato di aver inviato richieste di chiarimento alle autorità israeliane riguardo a nove attacchi in Libano, compresi quelli oggetto dell’indagine.

Secondo l’organizzazione, la risposta ricevuta avrebbe indicato che alcuni attacchi erano stati effettuati contro obiettivi legati a Hezbollah, mentre altri erano ancora oggetto di valutazione.

Israele ha inoltre sostenuto che Hezbollah utilizzi infrastrutture civili per scopi militari, un’accusa che viene frequentemente sollevata nel contesto del conflitto.

Amnesty International, però, sostiene che anche in presenza di sospetti su attività militari, le operazioni devono comunque rispettare gli obblighi di distinzione e proporzionalità previsti dalle norme internazionali.

La richiesta di giustizia internazionale

Per Amnesty International, il rischio principale è quello di una progressiva normalizzazione delle violazioni contro i civili.

L’organizzazione sostiene che senza meccanismi efficaci di accertamento delle responsabilità il ciclo di violenze rischia di proseguire senza conseguenze per i responsabili.

Tra le richieste avanzate figurano il sostegno alla Corte penale internazionale, l’avvio di indagini nazionali credibili e un maggiore impegno della comunità internazionale nella tutela dei civili.

La questione si inserisce in un quadro più ampio che comprende anche le violazioni attribuite ad altri attori del conflitto. Amnesty International ha infatti documentato in passato anche attacchi illegali con razzi da parte di Hezbollah contro aree civili israeliane.

Un conflitto che continua a pesare sulla popolazione civile

Gli episodi denunciati riportano nuovamente al centro dell’attenzione il prezzo umano dei conflitti armati.

Nel sud del Libano, dove intere comunità vivono da mesi in una condizione di instabilità, la popolazione civile resta esposta alle conseguenze delle operazioni militari e delle tensioni regionali.

La richiesta di Amnesty International apre ora un nuovo fronte sul piano diplomatico e giudiziario: stabilire se gli attacchi analizzati abbiano violato le norme internazionali e garantire, secondo l’organizzazione, che le vittime possano ottenere verità e giustizia.