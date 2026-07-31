Mario Calabresi pensa alla corsa per Milano: “Vorrei fare la mia parte”

🌐 Mario Calabresi apre alla candidatura come sindaco di Milano: il giornalista ammette di riflettere sulla possibilità di scendere in campo e mette al centro il desiderio di contribuire al futuro della città, mentre il centrosinistra cerca il nome per le prossime Comunali.

Il nome di Mario Calabresi torna al centro del dibattito politico milanese. Il giornalista ed ex direttore di importanti testate nazionali ha confermato di stare valutando l’ipotesi di una candidatura a sindaco di Milano, senza però sciogliere definitivamente la riserva.

Le sue parole sono arrivate durante un incontro organizzato dal Partito Democratico sud est milanese nell’ambito della Festa dell’Unità, dove Calabresi ha risposto alle domande sul futuro della città e sulle prossime elezioni comunali.

“Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso”, ha spiegato, lasciando aperta una porta che negli ultimi mesi era già stata indicata da diversi osservatori politici.

Una disponibilità che non equivale ancora a un annuncio ufficiale, ma che conferma come il suo nome sia tra quelli considerati per rappresentare il centrosinistra nella sfida per Palazzo Marino.

Mario Calabresi candidato sindaco di Milano? La risposta del giornalista

Calabresi ha scelto parole prudenti, sottolineando che il percorso verso una possibile candidatura è ancora tutto da definire.

“Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo”, ha dichiarato durante il dibattito. Un messaggio che evidenzia il legame personale con la città e la volontà di partecipare alla discussione pubblica sul suo futuro.

Il giornalista ha però precisato che non esiste ancora un accordo né un percorso già stabilito. La decisione finale dipenderà anche dalle scelte del centrosinistra e dalle modalità con cui verrà individuato il candidato.

“C’è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l’estate”, ha aggiunto.

Il riferimento alle primarie rappresenta uno dei nodi principali per la coalizione, chiamata a individuare un candidato competitivo in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il nome di Calabresi circola da mesi nel centrosinistra milanese

L’ipotesi di una candidatura di Mario Calabresi non nasce oggi. Da tempo il suo nome viene indicato tra i possibili protagonisti della corsa per la successione alla guida della città.

La sua figura rappresenta un profilo particolare nel panorama politico: non un esponente di partito tradizionale, ma una personalità con una lunga esperienza nel mondo dell’informazione, una forte riconoscibilità pubblica e un rapporto consolidato con il territorio milanese.

Queste caratteristiche lo rendono un possibile candidato civico, capace di parlare anche a un elettorato più ampio rispetto ai confini dei partiti.

Il centrosinistra milanese, negli ultimi anni, ha puntato spesso su figure con una forte dimensione amministrativa e un consenso costruito anche fuori dalle strutture politiche. La scelta del candidato sarà quindi decisiva per definire la strategia della coalizione.

Milano verso una nuova fase politica

La discussione sulla futura leadership di Milano arriva in un momento in cui la città affronta sfide importanti: dalla gestione della crescita urbana alla questione abitativa, dalla mobilità alla trasformazione economica.

Il prossimo sindaco sarà chiamato a confrontarsi con una metropoli in continua evoluzione, diventata negli ultimi anni uno dei principali centri economici e culturali italiani, ma anche una città alle prese con problemi legati al costo della vita e alle disuguaglianze.

Proprio questi temi potrebbero diventare centrali nella campagna elettorale.

Un eventuale ingresso di Calabresi nella competizione avrebbe quindi il significato di una candidatura fondata soprattutto su esperienza, comunicazione e capacità di costruire un racconto della città, più che su una tradizionale carriera politica.

La prudenza prima della decisione finale

Nonostante l’apertura pubblica, Calabresi ha mantenuto una posizione attendista. Il giornalista ha spiegato di voler rispettare il percorso che verrà scelto dal centrosinistra e di essere in attesa di capire quali saranno le prossime mosse.

“L’attesa è rispettosa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità”, ha chiarito.

Una posizione che lascia ancora spazio a diverse possibilità: dalla candidatura diretta attraverso un accordo politico fino a un eventuale confronto nelle primarie.

La partita, dunque, resta aperta.

Il centrosinistra cerca il profilo giusto per Palazzo Marino

La scelta del candidato sindaco sarà uno dei passaggi politici più rilevanti dei prossimi mesi per il centrosinistra milanese.

Calabresi si inserisce in una rosa di possibili nomi che dovranno rispondere a una domanda fondamentale: quale profilo può interpretare meglio la Milano dei prossimi anni?

La città richiede una figura capace di coniugare amministrazione, visione strategica e capacità di dialogo con mondi diversi, dalle imprese alle associazioni, dai quartieri periferici ai settori più innovativi.

In questo scenario il profilo del giornalista potrebbe rappresentare una scelta di discontinuità rispetto ai tradizionali percorsi politici.

Dopo l’estate il quadro potrebbe diventare più chiaro

La definizione delle regole interne alla coalizione sarà il prossimo passaggio decisivo. Solo dopo l’estate potrebbero emergere indicazioni più precise sulle modalità di selezione del candidato e sulle eventuali primarie.

Nel frattempo Mario Calabresi conferma una disponibilità che potrebbe trasformarsi in una candidatura vera e propria.

La frase con cui ha sintetizzato la sua posizione — la volontà di “fare la propria parte per Milano” — rappresenta per ora il punto centrale della sua apertura.

La corsa a Palazzo Marino non è ancora ufficialmente iniziata, ma il suo nome è ormai entrato a pieno titolo nel dibattito politico della città.