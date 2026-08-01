Sicurezza 8,3 milioni ai Comuni laziali:bandi per videosorveglianza

🌐 Sicurezza Lazio: la Regione stanzia 8,3 milioni di euro per rafforzare le Polizie Locali, finanziare nuovi impianti di videosorveglianza e recuperare i beni confiscati alla criminalità organizzata. L’iniziativa punta a sostenere i Comuni con investimenti destinati alla prevenzione, all’innovazione tecnologica e alla tutela del territorio, inserendosi in una più ampia strategia regionale per la sicurezza urbana.

La Regione Lazio investe sulla sicurezza urbana: arrivano tre nuovi bandi da 8,3 milioni di euro

La sicurezza urbana torna al centro dell’agenda politica della Regione Lazio con un nuovo pacchetto di finanziamenti destinato ai territori. L’amministrazione regionale ha annunciato la pubblicazione di tre bandi che mettono complessivamente a disposizione 8,3 milioni di euro per sostenere i Comuni nella prevenzione dei fenomeni criminali, nel rafforzamento delle Polizie Locali e nel recupero dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.

L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare gli enti locali con risorse economiche concrete, favorendo una gestione più moderna della sicurezza attraverso tecnologie avanzate, maggiore presenza sul territorio e progetti capaci di restituire spazi e immobili alla collettività.

L’iniziativa rappresenta uno degli interventi più consistenti programmati dalla Regione sul fronte della sicurezza locale e si inserisce in un percorso che punta a integrare strumenti tecnologici, prevenzione e collaborazione istituzionale.

Flavio Cera: “Dalle parole ai fatti”

A presentare il significato politico dell’iniziativa è stato Flavio Cera, presidente della I Commissione Consiliare Permanente della Regione Lazio, che ha sottolineato come gli stanziamenti rappresentino un passaggio concreto dell’azione amministrativa.

Secondo Cera, la sicurezza non può limitarsi agli annunci, ma deve tradursi in investimenti capaci di incidere realmente sulla qualità della vita delle comunità locali.

Il piano regionale, infatti, punta a offrire ai Comuni strumenti operativi per affrontare problematiche sempre più complesse, che spaziano dal controllo del territorio alla prevenzione dei reati, fino alla valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata.

L’intenzione dell’amministrazione è quella di costruire un sistema nel quale gli enti locali possano contare su risorse dedicate senza dover affrontare autonomamente il peso economico degli investimenti.

Come saranno distribuiti gli 8,3 milioni di euro

Il finanziamento regionale è suddiviso in tre linee di intervento, ciascuna destinata a un settore specifico della sicurezza urbana.

La prima prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro destinato alla modernizzazione delle Polizie Locali.

La seconda mette a disposizione 3 milioni di euro per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Infine, ulteriori 3,3 milioni di euro saranno utilizzati per sostenere la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nei territori comunali.

Questa articolazione consente ai Comuni di intervenire contemporaneamente su più fronti, affrontando sia le esigenze operative delle forze di polizia municipale sia quelle legate alla prevenzione e al controllo del territorio.

Più strumenti tecnologici per le Polizie Locali

Uno dei capitoli più significativi riguarda il rafforzamento delle Polizie Locali, chiamate quotidianamente a svolgere funzioni sempre più articolate.

Le risorse permetteranno l’acquisto di nuovi mezzi di servizio, ma soprattutto di dispositivi tecnologici che negli ultimi anni stanno modificando profondamente il modo di operare degli agenti.

Tra le dotazioni previste figurano:

body cam per la registrazione delle attività operative;

dash cam installate sui veicoli di servizio;

fototrappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e ai reati ambientali;

ulteriori strumenti digitali destinati al controllo del territorio.

L’obiettivo è migliorare sia l’efficacia degli interventi sia la tutela degli operatori impegnati nelle attività quotidiane.

L’impiego di queste tecnologie, infatti, consente una maggiore documentazione degli interventi, aumenta la trasparenza e contribuisce a raccogliere elementi utili anche sotto il profilo investigativo.

Videosorveglianza: investimenti nelle aree più sensibili

Una quota consistente delle risorse è destinata alla realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza urbana.

I finanziamenti saranno indirizzati in particolare verso:

scuole;

aree della movida;

quartieri caratterizzati da fenomeni di degrado urbano;

zone considerate maggiormente esposte a episodi di microcriminalità.

L’obiettivo non è soltanto quello di aumentare il numero delle telecamere presenti sul territorio, ma di costruire reti di monitoraggio sempre più integrate con i sistemi di controllo già esistenti.

Negli ultimi anni la videosorveglianza è diventata uno degli strumenti maggiormente utilizzati dagli enti locali, sia come elemento di prevenzione sia come supporto alle indagini svolte dalle forze dell’ordine.

La disponibilità di immagini ad alta definizione e sistemi di registrazione evoluti rappresenta infatti un supporto importante nella ricostruzione degli eventi e nell’identificazione degli autori dei reati.

I beni confiscati diventano risorse per il territorio

Un’altra parte rilevante degli investimenti riguarda il recupero dei beni confiscati alle mafie.

I 3 milioni di euro previsti dal bando consentiranno ai Comuni di riqualificare immobili e strutture sottratte alla criminalità organizzata, trasformandole in spazi destinati alla collettività.

Negli anni, il riutilizzo sociale dei beni confiscati è diventato uno degli strumenti simbolicamente più forti nella lotta contro le organizzazioni criminali.

Restituire questi immobili ai cittadini significa trasformare patrimoni accumulati illegalmente in luoghi dedicati ai servizi, all’inclusione sociale, alle attività culturali, associative e istituzionali.

Per le amministrazioni comunali, tuttavia, la gestione di questi immobili comporta spesso costi elevati di recupero e manutenzione.

Da qui la scelta della Regione di sostenere economicamente i progetti di riqualificazione, favorendo una più rapida restituzione dei beni alle comunità.

La strategia della prevenzione

Il piano illustrato dalla Regione Lazio evidenzia una strategia che punta in modo deciso sulla prevenzione, considerata uno degli strumenti principali per migliorare la sicurezza urbana.

L’approccio non si limita quindi alla repressione dei reati, ma cerca di intervenire prima che situazioni di degrado possano trasformarsi in fenomeni criminali più complessi.

In questa prospettiva assumono particolare importanza:

il presidio del territorio;

l’utilizzo delle nuove tecnologie;

il coordinamento tra amministrazioni locali e forze di polizia;

il recupero degli spazi pubblici.

Una città maggiormente controllata, con servizi efficienti e aree riqualificate, può contribuire a ridurre le occasioni di illegalità e ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Lazio Sentinel 2030: il progetto per la sicurezza intelligente

Tra gli elementi richiamati durante la presentazione dei bandi figura anche il progetto Lazio Sentinel 2030, destinato a rappresentare uno dei pilastri della futura strategia regionale.

L’iniziativa prevede la realizzazione di Control Room intelligenti nei capoluoghi del Lazio, capaci di integrare differenti sistemi di monitoraggio del territorio.

Il progetto punta inoltre a sviluppare:

reti di videosorveglianza integrate;

piattaforme digitali condivise;

sistemi basati sull’intelligenza artificiale;

strumenti di analisi dei dati per migliorare il coordinamento operativo.

L’idea è quella di creare una gestione più efficiente delle emergenze e una maggiore capacità di prevenzione attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali.

L’integrazione tra sistemi differenti potrebbe consentire di ridurre i tempi di intervento e migliorare il flusso delle informazioni tra Polizie Locali e Forze dell’Ordine.

Il ruolo dei Comuni nella nuova strategia regionale

I principali destinatari dei finanziamenti sono i Comuni, chiamati a presentare progetti in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei rispettivi territori.

Ogni amministrazione potrà individuare le priorità locali, valutando se investire maggiormente nel rafforzamento della Polizia Locale, nella videosorveglianza oppure nel recupero dei beni confiscati.

Questo approccio consente una distribuzione delle risorse più aderente alle caratteristiche dei diversi territori, evitando interventi standardizzati.

Le realtà urbane più grandi potranno puntare sul potenziamento dei sistemi tecnologici, mentre i Comuni di dimensioni minori avranno la possibilità di rafforzare servizi spesso caratterizzati da organici ridotti e disponibilità economiche limitate.

Una scelta politica che punta sulla continuità

Secondo quanto evidenziato dalla Regione, i nuovi stanziamenti rappresentano anche un incremento rispetto alle precedenti edizioni dei bandi dedicati alla sicurezza.

L’aumento delle risorse viene interpretato come la conferma di una precisa scelta politica: sostenere gli enti locali attraverso investimenti strutturali anziché con interventi episodici.

La prospettiva è quella di costruire un sistema nel quale la sicurezza urbana venga affrontata come una politica pubblica permanente, capace di evolversi insieme ai cambiamenti sociali e tecnologici.

In questo contesto assumono un ruolo centrale non soltanto le dotazioni materiali, ma anche la capacità delle amministrazioni di programmare interventi di lungo periodo.

Sicurezza, qualità della vita e sviluppo del territorio

La sicurezza viene sempre più considerata un elemento strettamente collegato alla qualità della vita, allo sviluppo economico e alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Quartieri meglio illuminati, aree videosorvegliate, immobili recuperati e una presenza più efficace della Polizia Locale possono incidere anche sull’attrattività dei territori, favorendo investimenti, commercio e partecipazione sociale.

L’investimento da 8,3 milioni di euro annunciato dalla Regione Lazio si inserisce proprio in questa visione più ampia, nella quale la tutela dell’ordine pubblico si affianca alla valorizzazione degli spazi urbani e al rafforzamento della collaborazione tra enti locali e istituzioni.

Con i nuovi bandi, l’amministrazione regionale punta dunque a fornire ai Comuni strumenti operativi e finanziari per affrontare le sfide della sicurezza contemporanea, facendo leva sull’innovazione tecnologica, sulla prevenzione e sul recupero del patrimonio confiscato alla criminalità come elementi centrali di una strategia destinata a incidere sul futuro delle comunità locali.