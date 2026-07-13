Preferenze nella legge elettorale, Donzelli apre alla svolta

🌐 Preferenze nella legge elettorale: il centrodestra prepara un emendamento condiviso per modificare il sistema di voto. Donzelli sfida le opposizioni sul voto segreto e rilancia il confronto parlamentare sulla scelta diretta dei parlamentari.

Il dibattito sulla legge elettorale torna a occupare il centro della scena politica italiana. A riaccenderlo sono le dichiarazioni di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, che ha annunciato il lavoro del centrodestra su un possibile emendamento per reintrodurre il sistema delle preferenze nella futura normativa elettorale.

L’annuncio rappresenta uno dei passaggi politici più significativi delle ultime settimane perché interviene su un tema destinato a incidere direttamente sul rapporto tra cittadini e Parlamento. Da anni il sistema delle liste bloccate divide partiti, costituzionalisti ed elettori: da una parte chi ritiene necessario preservare meccanismi capaci di garantire stabilità e governabilità, dall’altra chi sostiene che gli elettori debbano poter scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Le parole di Donzelli non costituiscono ancora un testo legislativo definitivo, ma segnalano una volontà politica precisa: provare a costruire una sintesi all’interno dell’intera coalizione di centrodestra prima dell’approdo della riforma in Parlamento.

Il confronto, tuttavia, non riguarda soltanto gli equilibri della maggioranza. Il dirigente di Fratelli d’Italia ha infatti chiamato direttamente in causa le opposizioni, invitandole a dimostrare concretamente la loro posizione sul ritorno delle preferenze.

Donzelli: “Lavoriamo a un emendamento condiviso”

Nel corso della manifestazione politica organizzata a Roma, Donzelli ha spiegato che l’obiettivo è arrivare alla presentazione di un emendamento sostenuto da tutte le forze del centrodestra.

Il messaggio lanciato è chiaro: il lavoro tecnico e politico è ancora in corso e proseguirà fino alla scadenza prevista per la presentazione delle modifiche alla riforma.

Secondo il parlamentare, non esiste alcuna intenzione di abbandonare il progetto della nuova legge elettorale. Al contrario, la volontà sarebbe quella di migliorarla intervenendo proprio sul capitolo più discusso: quello della possibilità per gli elettori di indicare il candidato da eleggere.

Donzelli ha precisato che il confronto tra gli alleati è aperto e che ogni soluzione sarà valutata fino all’ultimo momento utile.

Una dichiarazione che conferma come il dossier resti ancora oggetto di trattativa all’interno della maggioranza.

La sfida alle opposizioni sul voto segreto

Il passaggio che ha avuto maggiore eco politica riguarda la sfida lanciata ai partiti di opposizione.

Donzelli ha invitato Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione a sostenere realmente il ritorno delle preferenze qualora l’emendamento arrivasse in Aula.

Il riferimento riguarda il possibile ricorso al voto segreto, strumento previsto dal regolamento parlamentare in determinate circostanze.

Secondo il dirigente di Fratelli d’Italia, chi accusa il centrodestra di non voler restituire agli elettori il potere di scegliere i parlamentari dovrebbe dimostrarlo votando apertamente.

Si tratta di una sfida dal forte valore politico perché sposta il dibattito dalla comunicazione pubblica ai comportamenti parlamentari.

L’obiettivo è mettere ciascun gruppo davanti alle proprie responsabilità nel momento decisivo della votazione.

Perché il tema delle preferenze divide la politica italiana

Il sistema delle preferenze rappresenta uno dei temi più delicati della storia elettorale italiana.

Con le liste bloccate, infatti, gli elettori votano principalmente il simbolo del partito, mentre l’ordine di elezione dei candidati viene stabilito preventivamente dalle forze politiche.

Chi sostiene il ritorno delle preferenze ritiene che questo meccanismo abbia progressivamente allontanato cittadini e istituzioni.

La possibilità di scegliere direttamente il candidato consentirebbe invece di rafforzare il rapporto tra eletto ed elettore, aumentando anche la responsabilità politica dei parlamentari nei confronti del territorio.

I contrari, invece, evidenziano alcuni rischi.

Tra questi figurano:

campagne elettorali molto più costose;

maggiore competizione interna ai partiti;

possibile incremento del voto di scambio;

personalizzazione della competizione politica.

Si tratta quindi di un equilibrio complesso, sul quale il Parlamento è chiamato a confrontarsi da anni senza aver mai raggiunto una soluzione condivisa.

Le liste bloccate restano al centro del confronto

Negli ultimi anni il sistema delle liste bloccate è stato oggetto di numerose critiche.

Molti osservatori ritengono che abbia rafforzato il peso delle segreterie nazionali nella selezione della classe dirigente.

Secondo questa impostazione, il parlamentare risponde principalmente al partito che lo ha inserito in lista piuttosto che agli elettori del proprio territorio.

Altri, invece, evidenziano che le liste bloccate permettono di costruire gruppi parlamentari più equilibrati sotto il profilo della rappresentanza territoriale, di genere e delle competenze.

La discussione sulle preferenze nasce proprio da questa contrapposizione tra due differenti idee di rappresentanza democratica.

Cosa potrebbe cambiare per gli elettori

Se un eventuale emendamento introducesse realmente il voto di preferenza, il modo di votare cambierebbe sensibilmente.

L’elettore continuerebbe a scegliere il partito, ma potrebbe anche indicare il nome del candidato preferito.

In questo caso, all’interno della stessa lista, verrebbero eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali.

Un sistema di questo tipo aumenterebbe inevitabilmente il peso della campagna elettorale individuale.

I candidati dovrebbero investire maggiormente nella costruzione del consenso personale, organizzando iniziative sul territorio e instaurando un rapporto più diretto con gli elettori.

Per molti rappresenterebbe un ritorno a una politica maggiormente radicata nelle comunità locali.

Nessun collegamento con l’elezione del Presidente della Repubblica

Donzelli ha escluso qualsiasi collegamento tra il dibattito sulla legge elettorale e la futura elezione del Presidente della Repubblica Italiana.

Nei giorni scorsi alcuni osservatori avevano ipotizzato che eventuali modifiche al sistema di voto potessero essere collegate ai futuri equilibri parlamentari.

Il dirigente di Fratelli d’Italia ha respinto questa interpretazione, sostenendo che la riforma nasce esclusivamente dalla volontà di migliorare il sistema elettorale.

Resta comunque evidente che ogni modifica delle regole del voto produce inevitabilmente effetti politici di lungo periodo.

Per questo motivo il confronto continua ad attirare l’attenzione sia della maggioranza sia delle opposizioni.

Una riforma destinata a influenzare il futuro politico

Ogni legge elettorale modifica il modo in cui si forma il Parlamento e, indirettamente, il funzionamento dell’intero sistema democratico.

Non si tratta soltanto di stabilire come si vota, ma anche di definire il rapporto tra rappresentanza, governabilità e partecipazione.

Le dichiarazioni di Donzelli indicano che il centrodestra intende affrontare il nodo delle preferenze prima della conclusione dell’iter parlamentare.

Resta da capire se l’intera coalizione riuscirà a convergere su un testo condiviso e se le opposizioni saranno disponibili a sostenerlo.

Il percorso parlamentare sarà determinante anche perché la legge elettorale rappresenta tradizionalmente una delle riforme più difficili da approvare, proprio per i riflessi che produce sugli equilibri politici futuri.

Nei prossimi giorni il lavoro sugli emendamenti chiarirà se la proposta sulle preferenze diventerà realmente parte integrante della riforma oppure resterà un terreno di confronto politico.

Qualunque sarà l’esito, il ritorno del tema al centro del dibattito conferma come il rapporto tra elettori e rappresentanti continui a essere una delle questioni più sensibili della democrazia italiana.