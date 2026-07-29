Natalità in Italia, nel 2025 solo 355mila nati: nuovo record negativo

🌐 Natalità in Italia ai minimi storici: nel 2025 sono nati appena 355mila bambini, il dato più basso dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità scende a 1,14 figli per donna, mentre crescono le rinunce alla genitorialità per motivi economici, lavorativi e sociali. Il nuovo Dossier 2026 fotografa un Paese in cui il desiderio di avere figli si scontra sempre più spesso con precarietà, costi elevati e timori per il futuro professionale, soprattutto delle donne.

Natalità in Italia ai minimi storici: perché il Paese continua a fare sempre meno figli

L’Italia continua a perdere nascite e il 2025 segna un nuovo minimo storico. I bambini venuti al mondo sono stati 355mila, circa 14mila in meno rispetto al 2024, quando le nascite si erano fermate a quota 369mila. È il dato più basso registrato dall’inizio della serie storica del secondo dopoguerra e conferma una tendenza che da anni interessa il Paese.

Non si tratta soltanto di un calo statistico. La diminuzione delle nascite rappresenta uno degli indicatori più significativi dei cambiamenti demografici, economici e sociali italiani. Dietro questi numeri si nascondono infatti scelte spesso non volute, rinunce e difficoltà che coinvolgono milioni di persone.

Il quadro emerge dal Dossier Natalità 2026 “Volere o Potere”, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, che analizza non solo l’andamento della natalità ma anche le ragioni profonde che stanno portando sempre più coppie a rinviare o abbandonare il progetto di avere figli.

Un calo che dura da oltre quindici anni

Il dato del 2025 non rappresenta un episodio isolato ma l’ennesimo tassello di una tendenza ormai consolidata.

Negli ultimi anni l’Italia ha assistito a una progressiva contrazione delle nascite, accompagnata dall’invecchiamento della popolazione e dalla riduzione della fascia di età fertile.

Ogni anno il numero dei nuovi nati diminuisce, mentre cresce il peso delle generazioni più anziane. Il risultato è un progressivo squilibrio demografico che rischia di incidere profondamente sulla sostenibilità del sistema economico e del welfare.

La riduzione delle nascite comporta infatti effetti che si manifesteranno negli anni successivi:

meno studenti nelle scuole ;

; meno lavoratori disponibili ;

; maggiore pressione sul sistema pensionistico ;

; incremento del rapporto tra popolazione anziana e popolazione attiva.

Si tratta di fenomeni già osservabili in numerosi territori italiani, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, dove il calo della popolazione è ormai evidente.

Il tasso di fecondità scende a 1,14 figli per donna

Accanto alla diminuzione assoluta delle nascite, il dossier evidenzia un altro dato particolarmente significativo.

Il tasso di fecondità è infatti sceso a 1,14 figli per donna, contro l’1,18 registrato nel 2024.

Si tratta di un valore molto distante dalla cosiddetta soglia di sostituzione generazionale, pari a circa 2,1 figli per donna, necessaria affinché una popolazione possa mantenere stabile il proprio numero di abitanti nel lungo periodo.

In altre parole, ogni nuova generazione è oggi numericamente molto più ridotta rispetto a quella precedente.

Questo andamento rende sempre più difficile invertire la rotta anche qualora nei prossimi anni migliorassero le condizioni economiche e occupazionali.

La rinuncia ai figli non è una scelta libera

Uno degli aspetti più rilevanti del Dossier riguarda le motivazioni che spingono molte persone a rinunciare alla genitorialità.

Secondo lo studio, il 62,2% di chi non avrà altri figli afferma di aver rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali.

Il dato cambia la prospettiva con cui viene spesso raccontata la crisi della natalità.

Non emerge infatti un calo del desiderio di diventare genitori, bensì una crescente difficoltà nel trasformare questo progetto in realtà.

Tra gli ostacoli più citati figurano:

stipendi insufficienti ;

; precarietà lavorativa ;

; costo elevato della casa ;

; servizi per l’infanzia non sempre adeguati ;

; difficoltà nella conciliazione tra lavoro e famiglia ;

; insicurezza rispetto al futuro economico.

La decisione di avere un figlio viene quindi sempre più spesso rinviata fino a diventare definitiva.

Le donne continuano a pagare il prezzo più alto

Tra gli elementi che emergono con maggiore forza vi è il forte impatto che la maternità continua ad avere sulla carriera femminile.

Secondo il dossier, quasi una donna su due teme conseguenze negative sul lavoro in caso di maternità.

Una percentuale decisamente superiore rispetto agli uomini, tra i quali questa preoccupazione riguarda circa un quarto degli intervistati.

La percezione che diventare madre possa rallentare o compromettere il percorso professionale continua dunque a rappresentare uno dei principali fattori che influenzano le scelte familiari.

Molte lavoratrici temono:

minori possibilità di avanzamento di carriera ;

; riduzione delle opportunità professionali ;

; maggiore precarietà contrattuale ;

; difficoltà nel rientro dopo il congedo di maternità.

Il problema riguarda non solo il mondo del lavoro privato ma, più in generale, l’organizzazione della società e dei servizi dedicati alle famiglie.

Il peso del lavoro di cura

Il dossier mette inoltre in evidenza un altro fenomeno spesso sottovalutato.

Oltre 3 milioni di donne risultano inattive per motivi familiari, contro circa 151mila uomini.

La differenza fotografa una distribuzione ancora fortemente sbilanciata delle responsabilità domestiche e assistenziali.

Molte donne interrompono o riducono l’attività lavorativa per assistere figli piccoli, familiari fragili oppure genitori anziani.

Proprio quest’ultimo elemento assume un peso crescente.

Secondo lo studio, 763mila persone rinunciano ad avere figli anche perché impegnate nell’assistenza ai propri genitori anziani.

L’invecchiamento della popolazione produce quindi un doppio effetto: aumenta il numero delle persone da assistere e riduce ulteriormente le possibilità di costruire una famiglia.

La questione economica resta centrale

L’aspetto economico continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla natalità.

Negli ultimi anni molte famiglie hanno dovuto fare i conti con:

inflazione elevata ;

; aumento del costo degli affitti ;

; mutui più onerosi ;

; incremento delle spese per energia e beni di prima necessità.

In questo contesto programmare la nascita di un figlio diventa una decisione sempre più complessa.

Alla componente economica si aggiunge quella occupazionale.

Contratti a termine, redditi incerti e difficoltà nell’accesso a un impiego stabile spingono molte coppie a rimandare la genitorialità in attesa di una maggiore sicurezza che, spesso, non arriva.

Una sfida che riguarda l’intero sistema Paese

Il progressivo calo delle nascite non rappresenta esclusivamente una questione familiare.

Gli effetti coinvolgono numerosi settori.

Una popolazione sempre più anziana comporta infatti:

riduzione della forza lavoro ;

; minori consumi nel lungo periodo ;

; pressione crescente sulla sanità e sulle pensioni ;

; difficoltà nel ricambio generazionale delle imprese.

Anche il sistema scolastico sta già registrando una diminuzione degli iscritti, con conseguenze sull’organizzazione degli istituti e sulla distribuzione delle risorse.

Molti piccoli comuni stanno inoltre affrontando problemi legati allo spopolamento, con servizi pubblici sempre più difficili da mantenere.

Il desiderio di diventare genitori resta elevato

Uno degli elementi più significativi emersi dal dossier riguarda il divario tra desiderio e realtà.

Molte persone continuano infatti a immaginare una famiglia con figli.

La differenza rispetto al passato è che questo progetto incontra oggi ostacoli molto più numerosi rispetto a qualche decennio fa.

L’età media alla nascita del primo figlio continua ad aumentare e il rinvio della maternità e della paternità riduce inevitabilmente anche le probabilità di avere un secondo o un terzo figlio.

Il risultato è un numero medio di figli sempre più basso.

Le possibili leve per invertire la tendenza

Gli esperti sottolineano da tempo che non esiste una singola misura capace di invertire rapidamente il declino demografico.

La risposta richiede un insieme di interventi strutturali.

Tra quelli maggiormente indicati figurano:

rafforzamento dei servizi per l’infanzia ;

; maggiore diffusione degli asili nido ;

; politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia ;

; occupazione stabile per i giovani ;

; sostegno economico continuativo alle famiglie ;

; riduzione del divario di genere nel mercato del lavoro.

L’obiettivo non è tanto incentivare artificialmente le nascite, quanto permettere alle persone di realizzare il proprio progetto familiare senza dover scegliere tra figli, lavoro e stabilità economica.

Una fotografia che impone una riflessione

I dati del 2025 confermano che la crisi della natalità in Italia continua ad aggravarsi e che il problema va ben oltre il semplice andamento delle statistiche.

Le 355mila nascite registrate, unite al tasso di fecondità di 1,14 figli per donna, raccontano un Paese in cui il desiderio di costruire una famiglia si confronta con ostacoli sempre più complessi. La difficoltà di conciliare lavoro e genitorialità, il peso economico della crescita dei figli, l’assistenza ai familiari anziani e il timore di ripercussioni professionali, soprattutto per le donne, contribuiscono a frenare le scelte di milioni di persone.

La sfida demografica assume così una dimensione strategica per il futuro dell’Italia. Dall’equilibrio tra politiche familiari, occupazione, welfare e pari opportunità dipenderà non solo l’andamento delle nascite nei prossimi anni, ma anche la capacità del Paese di sostenere il proprio sviluppo economico e sociale in una società sempre più anziana.