Marocco, superstrada intitolata a Trump: il presidente Usa ringrazia

🌐 La superstrada Trump in Marocco diventa un nuovo simbolo delle relazioni tra Rabat e Washington. Il governo marocchino ha deciso di dedicare al presidente statunitense una delle principali infrastrutture del Paese, l’arteria che collega Tiznit a Dakhla, attraversando anche il Sahara Occidentale. Donald Trump ha accolto la notizia con entusiasmo, definendola un “onore immenso” e ringraziando pubblicamente re Mohammed VI. La scelta riporta al centro dell’attenzione il riconoscimento americano della sovranità marocchina sul Sahara Occidentale, una decisione che continua ad avere rilevanti implicazioni geopolitiche.

Il Marocco dedica a Donald Trump una delle sue opere infrastrutturali più importanti

Il Marocco ha deciso di intitolare a Donald Trump una delle infrastrutture stradali più ambiziose del Paese, rafforzando un legame politico e diplomatico che affonda le proprie radici nelle scelte compiute durante il primo mandato del presidente statunitense.

La decisione riguarda la grande arteria che collega Tiznit a Dakhla, un’opera strategica destinata a migliorare i collegamenti nel sud del Paese e ad aumentare l’integrazione economica delle province meridionali.

La notizia ha avuto ampia eco internazionale anche perché è stata lo stesso Trump a commentarla pubblicamente attraverso il proprio social network Truth Social, dove ha espresso gratitudine nei confronti di re Mohammed VI

Il messaggio di Trump: “Un onore immenso”

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto con entusiasmo la decisione delle autorità marocchine.

Nel messaggio pubblicato sul proprio profilo, Trump ha definito l’intitolazione della strada un “onore immenso”, aggiungendo di sperare di poter percorrere personalmente l’intera infrastruttura in futuro.

Le sue parole sottolineano il valore simbolico attribuito all’iniziativa:

“Che onore immenso! Spero di avere un giorno l’opportunità di percorrere l’intera lunghezza di questa magnifica autostrada.”

Il messaggio era accompagnato da un video dedicato al progetto, nel quale vengono illustrate le caratteristiche tecniche dell’opera, il suo sviluppo e gli obiettivi economici che il Marocco intende raggiungere attraverso questo investimento.

Un’infrastruttura strategica lunga oltre mille chilometri

La nuova arteria rappresenta uno dei più importanti progetti infrastrutturali realizzati dal Marocco negli ultimi anni.

La superstrada si sviluppa per circa 1.055 chilometri, collegando:

Tiznit ;

; Guelmim ;

; Laâyoune ;

; Dakhla.

Il percorso attraversa anche il Sahara Occidentale, territorio la cui sovranità continua a essere oggetto di una lunga disputa internazionale.

L’opera è stata progettata per migliorare i collegamenti logistici tra il nord e il sud del Paese, facilitando il trasporto di merci e persone lungo la costa atlantica.

Un investimento da circa un miliardo di euro

Dal punto di vista economico, la superstrada costituisce uno dei maggiori investimenti pubblici marocchini.

Il costo complessivo dell’opera è stimato tra 9 e 10 miliardi di dirham, equivalenti a circa 1 miliardo di euro.

L’intervento rientra nella più ampia strategia del governo di Rabat per modernizzare le infrastrutture nazionali e rafforzare il ruolo del Paese come hub logistico tra Europa e Africa occidentale.

Secondo il progetto, la realizzazione dell’arteria è stata articolata in più fasi, con aperture progressive dei diversi tratti fino al completamento dell’intero collegamento.

Perché il Sahara Occidentale è al centro della vicenda

L’intitolazione della strada assume un significato che va ben oltre quello infrastrutturale.

Gran parte del tracciato attraversa infatti il Sahara Occidentale, territorio amministrato in larga misura dal Marocco ma il cui status resta contestato sul piano internazionale.

Da decenni la regione è al centro della disputa tra il Marocco e il Fronte Polisario, movimento che rivendica l’indipendenza del territorio e sostiene la nascita di uno Stato sahrawi.

Le Nazioni Unite continuano a considerare il Sahara Occidentale un territorio non autonomo, mentre il processo politico per definirne lo status definitivo non è ancora giunto a una soluzione condivisa.

Il riconoscimento di Trump nel 2020

Il rapporto tra Donald Trump e il Marocco si è consolidato nel dicembre 2020, quando, durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, gli Stati Uniti annunciarono il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara Occidentale.

La decisione rappresentò una svolta nella politica estera americana e segnò una netta discontinuità rispetto alla posizione mantenuta fino a quel momento da Washington.

Quel riconoscimento fu inserito nell’ambito degli Accordi di Abramo, che portarono anche alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra il Marocco e Israele.

Da allora Rabat ha più volte ricordato quel passaggio come uno dei momenti più significativi delle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti.

Un gesto dal forte valore diplomatico

L’intitolazione della superstrada a Donald Trump viene interpretata da molti osservatori come un gesto dal forte significato politico e simbolico.

Le grandi infrastrutture rappresentano spesso strumenti attraverso i quali gli Stati rafforzano relazioni internazionali considerate strategiche, valorizzando figure ritenute determinanti per specifiche scelte diplomatiche.

Nel caso marocchino, il richiamo diretto al presidente americano appare strettamente collegato al riconoscimento della sovranità sul Sahara Occidentale, considerato da Rabat un passaggio fondamentale nella propria politica estera.

Le implicazioni internazionali

La questione del Sahara Occidentale continua a essere uno dei principali dossier geopolitici del Nord Africa.

Negli ultimi anni diversi Paesi hanno espresso posizioni differenti sul futuro del territorio, mentre numerosi Stati sostengono il piano marocchino di autonomia come possibile base di negoziato. Altri continuano invece a ribadire che lo status definitivo debba essere definito attraverso il processo promosso dalle Nazioni Unite.

In questo contesto, ogni iniziativa simbolica che riguarda il Sahara Occidentale viene osservata con particolare attenzione dalla comunità internazionale, poiché può essere interpretata come un segnale politico oltre che diplomatico.

Un’opera che unisce sviluppo e geopolitica

La superstrada che collega Tiznit a Dakhla nasce con l’obiettivo di migliorare la mobilità, favorire gli investimenti e sostenere lo sviluppo economico delle province meridionali del Marocco. Allo stesso tempo, la decisione di dedicarla a Donald Trump conferisce all’infrastruttura un valore che supera quello puramente ingegneristico.

Per Rabat, il gesto rappresenta un riconoscimento nei confronti di un leader che ha sostenuto una posizione ritenuta cruciale dal Regno sul dossier del Sahara Occidentale. Per Trump, che ha definito l’iniziativa un “onore immenso”, l’intitolazione costituisce un ulteriore elemento di visibilità internazionale.

L’opera si inserisce così in un contesto in cui infrastrutture, diplomazia e politica estera si intrecciano, trasformando una grande arteria stradale in un simbolo delle relazioni tra Marocco e Stati Uniti e del delicato equilibrio geopolitico che continua a caratterizzare il Nord Africa.