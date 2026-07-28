Aggredita mentre corre al Parco delle Cave: arrestato un 26enne

🌐 Una donna è stata aggredita e palpeggiata mentre faceva jogging al Parco delle Cave di Milano. La sua pronta reazione, la chiamata di un testimone al 112 e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso alla polizia di identificare e arrestare un 26enne con l’accusa di violenza sessuale.

Aggressione al Parco delle Cave: donna molestata durante una corsa

Una mattinata dedicata allo sport si è trasformata in pochi istanti in un incubo. Una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave, uno dei principali polmoni verdi della zona ovest di Milano, è stata aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto che, dopo averla avvicinata con un pretesto, l’ha spinta a terra e ha tentato di abusare di lei.

L’episodio, avvenuto lo scorso 4 luglio, si è concluso grazie alla determinazione della vittima, che ha reagito con prontezza riuscendo a mettere in fuga l’aggressore, e al tempestivo intervento di un passante che ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato il 112.

Dopo un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Milano, l’uomo ritenuto responsabile è stato identificato e arrestato. Si tratta di un 26enne, regolarmente presente in Italia, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari con l’accusa di violenza sessuale.

L’aggressione durante il jogging

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna stava percorrendo uno dei sentieri del parco quando è stata avvicinata da un giovane.

In un primo momento l’uomo avrebbe cercato di rivolgerle alcune parole, simulando un approccio apparentemente innocuo. La situazione, però, è degenerata nel giro di pochi secondi.

L’aggressore avrebbe improvvisamente spinto la donna a terra, immobilizzandola e iniziando a palpeggiarla nelle parti intime contro la sua volontà.

Si è trattato di un attacco rapido e violento, che ha colto di sorpresa la vittima ma che non le ha impedito di reagire.

La reazione della vittima mette in fuga l’aggressore

Nel momento più critico dell’aggressione, la donna è riuscita a mantenere lucidità.

Per sottrarsi all’uomo lo ha morso a una mano, provocandogli una reazione immediata e costringendolo ad allontanarsi.

Il gesto ha interrotto l’aggressione, consentendo alla vittima di liberarsi e di chiedere aiuto.

Gli investigatori sottolineano come la reazione della donna abbia impedito che la violenza proseguisse, anche se ogni situazione di aggressione è diversa e non esiste un comportamento valido in assoluto: la priorità resta sempre quella di mettere in salvo la propria incolumità.

Fondamentale l’intervento di un testimone

Decisivo per l’avvio delle indagini è stato anche il comportamento di un passante che ha assistito alla scena.

Accortosi dell’aggressione, il testimone ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112, consentendo alle pattuglie della Polizia di Stato di raggiungere rapidamente il parco.

L’intervento tempestivo ha permesso di raccogliere le prime testimonianze quando i fatti erano ancora molto recenti, facilitando il lavoro investigativo.

La collaborazione dei cittadini rappresenta spesso un elemento essenziale nelle indagini su reati di questo tipo, soprattutto quando l’autore riesce inizialmente ad allontanarsi dal luogo dell’aggressione.

Le indagini della Squadra Mobile

Subito dopo l’intervento delle Volanti, il fascicolo è stato affidato agli investigatori della sezione specializzata della Squadra Mobile di Milano, che hanno ricostruito nel dettaglio i movimenti dell’aggressore.

Il primo passo è stato raccogliere il racconto della vittima, ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, gli orari e il percorso effettuato nel parco.

Parallelamente sono iniziate le verifiche sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area.

Le telecamere hanno documentato la fuga di un uomo che si allontanava rapidamente dal Parco delle Cave, cercando di coprirsi il volto con la maglietta per evitare di essere riconosciuto.

Le telecamere decisive per l’identificazione

L’espediente utilizzato dall’uomo non è bastato a sfuggire alle indagini.

Gli investigatori hanno infatti ampliato la ricerca alle telecamere installate nelle vie circostanti, seguendo il tragitto percorso dopo la fuga.

Proprio grazie a queste immagini è stato possibile individuare lo stesso soggetto a volto scoperto, elemento che ha consentito agli investigatori di procedere all’identificazione.

L’incrocio tra i diversi sistemi di videosorveglianza e gli altri elementi raccolti nel corso dell’indagine ha permesso di attribuire un’identità al presunto responsabile.

Arrestato un 26enne: l’accusa è violenza sessuale

Completata la raccolta degli elementi investigativi, la Procura ha richiesto una misura cautelare.

Il 21 luglio gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip di Milano, arrestando il giovane, un 26enne straniero regolarmente soggiornante in Italia.

L’uomo è accusato di violenza sessuale.

Come previsto dall’ordinamento italiano, l’arresto e la misura cautelare non equivalgono a una condanna definitiva: la responsabilità penale potrà essere accertata solo al termine del procedimento giudiziario e con una sentenza irrevocabile.

Il ruolo della videosorveglianza nelle indagini

Negli ultimi anni gli impianti di videosorveglianza hanno assunto un’importanza crescente nelle attività investigative.

Nei casi di aggressioni avvenute in luoghi pubblici, le immagini consentono spesso di ricostruire gli spostamenti dei sospettati, verificare la dinamica dei fatti e individuare eventuali testimoni.

In questa vicenda il contributo delle telecamere è stato determinante. Sebbene il presunto aggressore abbia cercato di nascondere il volto subito dopo l’episodio, il monitoraggio delle aree limitrofe ha consentito agli investigatori di seguirne il percorso e ottenere immagini utili per il riconoscimento.

L’integrazione tra testimonianze, rilievi sul posto e registrazioni video rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci nelle indagini sui reati contro la persona.

Sicurezza nei parchi cittadini: un tema sempre più centrale

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree verdi urbane, frequentate ogni giorno da migliaia di persone che praticano sport, passeggiano o trascorrono il tempo libero.

Parchi e giardini pubblici rappresentano luoghi fondamentali per la vita delle città, ma richiedono un costante equilibrio tra fruibilità, illuminazione, videosorveglianza e presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle fasce orarie meno frequentate.

Negli ultimi anni numerose amministrazioni locali hanno incrementato i sistemi di controllo e le pattuglie nelle aree considerate più sensibili, affiancando alle attività di prevenzione anche campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Un’indagine risolta grazie alla collaborazione tra vittima, testimoni e investigatori

L’inchiesta sull’aggressione avvenuta al Parco delle Cave evidenzia come la combinazione tra la lucidità della vittima, l’immediata segnalazione di un testimone e il lavoro investigativo della Polizia di Stato abbia consentito di individuare rapidamente il presunto responsabile.

L’arresto del 26enne rappresenta un passaggio importante dell’indagine, che ora proseguirà nelle sedi giudiziarie per accertare ogni aspetto della vicenda nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Il caso richiama ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e conferma il ruolo sempre più decisivo delle tecnologie di videosorveglianza nella ricostruzione dei fatti e nell’identificazione degli autori di reati commessi in luoghi pubblici.