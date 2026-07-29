Medjugorje, incendio e profanazione al santuario

🌐 Medjugorje sotto choc dopo un grave episodio di vandalismo che ha colpito il santuario della Regina della Pace. Due statue della Madonna sono state imbrattate con vernice nera, un altare esterno è stato incendiato e uno striscione con scritte contro i veggenti è stato esposto nella notte. La polizia della Bosnia-Erzegovina ha arrestato un cittadino polacco, ritenuto il presunto autore degli atti, mentre proseguono le indagini sul movente.

Medjugorje colpita da un grave atto vandalico: danneggiate le statue della Madonna e incendiato l’altare

Il santuario di Medjugorje, uno dei luoghi di pellegrinaggio cattolico più conosciuti al mondo, è stato teatro di un grave episodio di vandalismo che ha scosso fedeli e residenti. Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, ignoti hanno preso di mira alcuni dei simboli più rappresentativi del santuario, provocando danni materiali e suscitando forte indignazione.

L’episodio ha interessato l’area della parrocchia di San Giacomo, cuore della vita religiosa di Medjugorje, dove è stato appiccato un incendio all’altare esterno situato dietro la chiesa. Contemporaneamente sono state imbrattate con vernice nera due statue della Madonna, collocate in punti particolarmente significativi per i pellegrini: il Podbrdo, conosciuto come la Collina delle Apparizioni, e la Croce Blu, luogo di intensa preghiera

L’incendio all’altare esterno

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità locali, il responsabile avrebbe raggiunto la parrocchia durante le ore notturne.

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza mostrerebbero un uomo mentre si introduce nell’area del santuario e appicca il fuoco all’altare esterno posto sul retro della chiesa di San Giacomo.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha impedito che le fiamme raggiungessero l’edificio religioso. L’incendio è stato infatti circoscritto rapidamente, evitando conseguenze ben più gravi.

Nonostante ciò, l’altare, recentemente ristrutturato, ha riportato danni materiali che richiederanno lavori di ripristino.

Le statue della Madonna imbrattate con vernice nera

Oltre all’incendio, l’autore del gesto ha preso di mira due dei luoghi simbolo di Medjugorje.

La statua della Madonna sul Podbrdo, meta quotidiana di migliaia di pellegrini che percorrono la salita della Collina delle Apparizioni, è stata deturpata con vernice nera.

Analoga sorte è toccata alla statua situata presso la Croce Blu, altro luogo di raccoglimento molto frequentato dai fedeli.

Il gesto ha colpito profondamente la comunità locale, non soltanto per il danno materiale ma soprattutto per il valore religioso e simbolico dei monumenti vandalizzati.

Lo striscione contro i veggenti

Durante l’azione è stato inoltre affisso uno striscione contenente i nomi dei veggenti di Medjugorje, accompagnati da un messaggio scritto in lingua polacca.

La frase riportava un’accusa diretta nei loro confronti, definendoli “impostori” e sostenendo l’esistenza di presunte prove a sostegno di tale affermazione.

Le autorità stanno verificando se il contenuto dello striscione possa fornire elementi utili per comprendere il movente dell’azione.

L’arresto del presunto responsabile

Le indagini hanno portato in poche ore al fermo di un uomo.

Secondo quanto riferito dalla polizia della Bosnia-Erzegovina, il presunto autore degli atti vandalici sarebbe un cittadino polacco, rintracciato nel Cantone dell’Erzegovina occidentale, nei pressi della località di Cerno, vicino a Ljubuški.

Dopo i fatti, il sospettato avrebbe tentato di dirigersi verso il confine con la Croazia portando con sé uno zaino.

Alla sua individuazione hanno contribuito:

forze di polizia ;

; vigili del fuoco ;

; operatori del servizio di soccorso alpino (GSS) ;

; alcuni cittadini che avrebbero collaborato alle ricerche.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione degli investigatori.

Al momento le autorità non hanno comunicato ulteriori dettagli sulle accuse contestate né sulle eventuali motivazioni che avrebbero spinto il sospettato ad agire.

Le indagini sul movente

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’analisi delle immagini delle telecamere, i rilievi effettuati nell’area del santuario e gli elementi raccolti durante il fermo del sospettato serviranno a chiarire se l’azione sia stata pianificata da tempo oppure realizzata in modo estemporaneo.

Particolare attenzione viene riservata proprio allo striscione esposto nel santuario, ritenuto un possibile indizio utile per comprendere il contesto dell’episodio.

Al momento, tuttavia, non sono state rese note conclusioni ufficiali sul movente, che resta oggetto delle indagini.

Il santuario resta aperto ai pellegrini

Nonostante quanto accaduto, il santuario ha deciso di mantenere regolarmente tutte le attività religiose.

In una comunicazione ufficiale è stato precisato che il programma di preghiera prosegue senza modifiche e che le aree interessate sono state immediatamente messe in sicurezza e sottoposte a interventi di pulizia.

L’obiettivo è consentire ai pellegrini di continuare a vivere normalmente l’esperienza spirituale a Medjugorje, limitando il più possibile le conseguenze dell’episodio.

Medjugorje, meta di milioni di fedeli

Situata in Bosnia-Erzegovina, Medjugorje è uno dei principali luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo.

Dal 1981, anno in cui sei giovani dichiararono di aver avuto le prime apparizioni della Madonna, il piccolo centro richiama ogni anno milioni di fedeli provenienti da decine di Paesi.

Pur con il dibattito ecclesiale sulle presunte apparizioni, il santuario è divenuto nel tempo un punto di riferimento internazionale per la preghiera, la confessione e il pellegrinaggio religioso.

L’episodio avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 luglio rappresenta quindi un fatto di particolare rilievo non solo per la comunità locale, ma anche per i numerosi pellegrini che ogni anno raggiungono Medjugorje. Le indagini della polizia bosniaca proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre il santuario continua ad accogliere i fedeli e a garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose.