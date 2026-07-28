Maxi sequestro di cocaina nell’Atlantico: fermato go-fast

🌐 Maxi sequestro di cocaina nell’Atlantico: un gommone oceanico ultraveloce è stato intercettato al largo di Lisbona con oltre 2,6 tonnellate di droga a bordo. L’operazione internazionale coordinata dalla Guardia di Finanza con Spagna e Portogallo ha portato all’arresto di quattro trafficanti e ha impedito un affare criminale stimato in centinaia di milioni di euro.

Gommone ultraveloce con 2,6 tonnellate di cocaina fermato nell’Atlantico

Un carico di droga destinato al mercato europeo è stato bloccato nel cuore dell’Atlantico grazie a una maxi operazione internazionale contro il traffico di stupefacenti. Un gommone oceanico ultraveloce, appartenente alla categoria dei cosiddetti “go-fast”, è stato intercettato con a bordo oltre 2,6 tonnellate di cocaina.

L’operazione ha coinvolto la Guardia di Finanza italiana, attraverso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia, il Comando operativo aeronavale e lo Scico, insieme alle autorità di Spagna e Portogallo.

Il fermo del natante ha permesso di bloccare un traffico illecito dal valore economico enorme: secondo le stime degli investigatori, la cocaina sequestrata avrebbe avuto un valore di circa 78 milioni di euro sul mercato all’ingrosso.

Dopo le consuete operazioni di trasformazione e distribuzione sul mercato illegale, il carico avrebbe potuto generare un volume d’affari complessivo vicino ai 500 milioni di euro.

Il blitz al largo delle coste di Lisbona

L’intervento decisivo è avvenuto nelle acque dell’Oceano Atlantico, al largo delle coste di Lisbona.

Il fermo del gommone è stato eseguito dalla Policia Maritima portoghese, grazie a un’attività investigativa costruita attraverso una rete di collaborazione internazionale.

L’operazione è stata resa possibile dai canali di cooperazione tra gli organismi di polizia dei diversi Paesi coinvolti, con il supporto del Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics di Lisbona e della Direzione centrale per i servizi antidroga.

Un coordinamento fondamentale per affrontare un fenomeno criminale che, per sua natura, supera i confini nazionali e utilizza rotte marittime sempre più sofisticate.

Quattro arresti a bordo del “go-fast”

Sul gommone sono state arrestate quattro persone accusate di essere coinvolte nel trasporto della partita di cocaina.

Tra gli arrestati figurano:

due cittadini spagnoli ;

; un cittadino di Gibilterra ;

; un cittadino albanese residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo il ruolo dei quattro uomini all’interno della rete criminale e i possibili collegamenti con organizzazioni più ampie impegnate nell’importazione e nella distribuzione dello stupefacente.

Un elemento centrale dell’indagine riguarda proprio la struttura dei traffici internazionali, spesso organizzati attraverso gruppi con funzioni differenti: chi gestisce il trasporto oceanico, chi recupera il carico e chi si occupa della successiva distribuzione.

La tecnologia utilizzata per individuare il carico

Il successo dell’operazione è stato possibile anche grazie all’impiego di strumenti avanzati per la sorveglianza marittima.

Il monitoraggio del bersaglio è stato effettuato attraverso mezzi aerei della Guardia di Finanza dotati di tecnologie di ultima generazione, impiegati in territorio iberico nell’ambito delle attività di controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea.

Questi sistemi consentono di individuare e seguire movimenti sospetti in aree marine molto estese, dove le attività illegali possono contare su grandi distanze e difficoltà operative.

Il controllo delle rotte oceaniche rappresenta infatti una delle sfide principali nella lotta al narcotraffico internazionale.

Le organizzazioni criminali sfruttano spesso imbarcazioni veloci, cambi di rotta improvvisi e trasferimenti in mare aperto per cercare di eludere i controlli.

I “go-fast”, i taxi del mare della criminalità organizzata

L’indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia ha confermato un metodo già noto agli investigatori.

Le organizzazioni criminali utilizzano sempre più spesso imbarcazioni definite go-fast, progettate per raggiungere velocità molto elevate e muoversi rapidamente in mare.

Si tratta di natanti generalmente compresi tra i 10 e i 16 metri di lunghezza, equipaggiati con numerosi motori fuoribordo ad alta potenza.

Alcuni modelli possono superare i 70 nodi di velocità, rendendoli particolarmente difficili da intercettare con mezzi tradizionali.

Queste imbarcazioni vengono utilizzate soprattutto nella tecnica chiamata “drop off”.

Il sistema prevede che le cosiddette “navi madri”, spesso provenienti dalle aree di produzione della cocaina in Sud America, rilascino in mare aperto i carichi illeciti.

Successivamente entrano in azione i go-fast, incaricati di recuperare la droga e trasportarla verso le coste europee.

Una sorta di servizio di collegamento clandestino definito dagli investigatori un vero e proprio “taxi del mare” della criminalità organizzata.

Il traffico internazionale di cocaina verso l’Europa

Il sequestro conferma ancora una volta il ruolo centrale delle rotte marittime nel traffico internazionale di cocaina.

I grandi carichi vengono spesso movimentati attraverso l’Atlantico utilizzando navi commerciali, imbarcazioni private o mezzi appositamente modificati.

Una volta raggiunte aree considerate strategiche, la droga viene trasferita attraverso sistemi più rapidi e difficili da individuare.

L’obiettivo delle organizzazioni criminali è ridurre il rischio di perdere l’intero carico in caso di controllo, distribuendo le fasi del trasporto tra più soggetti e più mezzi.

Questo modello rende necessaria una risposta coordinata tra diversi Paesi, perché un singolo viaggio può coinvolgere più giurisdizioni e territori.

Un colpo da centinaia di milioni di euro alle organizzazioni criminali

Il sequestro della partita di cocaina rappresenta un duro colpo economico per la rete criminale coinvolta.

La stima di 78 milioni di euro di valore all’ingrosso evidenzia la dimensione del traffico bloccato.

Ma è soprattutto il valore potenziale sul mercato dello spaccio a mostrare l’impatto dell’operazione: una volta immessa nella rete di distribuzione illegale, la droga avrebbe potuto generare ricavi stimati in circa 500 milioni di euro.

Risorse economiche enormi che alimentano organizzazioni criminali, finanziano altre attività illecite e rafforzano circuiti di corruzione e violenza.

Il contrasto al narcotraffico non riguarda quindi soltanto il sequestro di una sostanza illegale, ma anche il tentativo di interrompere i flussi finanziari che sostengono le reti criminali.

La cooperazione internazionale resta decisiva

L’operazione nell’Atlantico dimostra come la lotta al traffico di droga richieda una collaborazione costante tra forze dell’ordine di diversi Paesi.

Nessuna autorità nazionale può affrontare da sola fenomeni che si sviluppano lungo rotte oceaniche e coinvolgono gruppi organizzati con basi operative in continenti diversi.

Il lavoro congiunto tra Italia, Spagna e Portogallo ha consentito di individuare il bersaglio, seguirne gli spostamenti e intervenire nel momento decisivo.

La capacità di condividere informazioni investigative e utilizzare strumenti tecnologici avanzati rappresenta oggi uno degli elementi più importanti nella prevenzione e nel contrasto ai traffici internazionali.

Un segnale sulla crescente sofisticazione dei traffici

Il caso del gommone fermato nell’Atlantico evidenzia anche il livello di organizzazione raggiunto dai gruppi criminali.

L’utilizzo di mezzi veloci, tecnologie di comunicazione e strategie di trasferimento in mare dimostra un’evoluzione continua delle modalità operative.

Proprio per questo motivo le autorità considerano fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle rotte marittime e rafforzare la cooperazione tra Paesi.

Il maxi sequestro di oltre 2,6 tonnellate di cocaina rappresenta così non soltanto un importante risultato investigativo, ma anche la conferma della necessità di un contrasto costante a un fenomeno criminale globale.