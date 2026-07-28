Berlino, ucciso il presunto attentatore in un blitz della polizia

🌐 Berlino: il presunto attentatore ricercato dalle autorità tedesche è stato ucciso durante un’operazione di polizia nel quartiere di Spandau. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, l’uomo avrebbe assalito gli agenti con un’arma da taglio, costringendoli ad aprire il fuoco. L’episodio è avvenuto all’interno di un complesso di orti urbani nella parte occidentale della capitale.

Blitz della polizia nella periferia occidentale di Berlino

Si è conclusa con la morte del sospettato la vasta operazione condotta dalla polizia tedesca a Spandau, quartiere nella zona occidentale di Berlino, dove le forze dell’ordine erano impegnate nella ricerca del presunto autore di un attentato.

L’intervento è scattato all’interno di un complesso di orti urbani, un’area caratterizzata da piccoli appezzamenti utilizzati dai residenti per attività ricreative e coltivazioni, spesso presenti nelle grandi città tedesche.

Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti avevano individuato il sospettato e stavano tentando di fermarlo quando la situazione è improvvisamente degenerata.

La ricostruzione: “Ha attaccato gli agenti con un’arma da taglio”

La prima ricostruzione diffusa dagli investigatori indica che l’uomo avrebbe reagito al tentativo di arresto correndo verso i poliziotti armato di un coltello o di un’altra arma da taglio.

Di fronte a quella che è stata ritenuta una minaccia imminente, gli agenti hanno aperto il fuoco.

Il sospettato è stato colpito durante l’intervento ed è morto sul posto o poco dopo, nonostante i soccorsi.

Le autorità tedesche hanno avviato le procedure previste in questi casi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare tutte le fasi dell’operazione.

L’operazione nell’area degli orti urbani

L’intervento si è svolto in un’area di orti urbani di Spandau, una tipologia di spazi molto diffusa in Germania, dove i cittadini possono affittare piccoli terreni da destinare alla coltivazione o al tempo libero.

Proprio la conformazione del luogo avrebbe richiesto un dispositivo di sicurezza particolarmente articolato, con la presenza di numerosi agenti impegnati a delimitare la zona e impedire l’accesso ai civili.

L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi della polizia scientifica e la raccolta degli elementi utili alle indagini.

Indagini ancora in corso

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda, a partire dalla ricostruzione esatta dei movimenti del sospettato e delle circostanze che hanno portato all’uso delle armi da parte degli agenti.

Come avviene abitualmente in Germania nei casi in cui le forze dell’ordine fanno uso delle armi da fuoco con esiti mortali, sarà aperta un’indagine finalizzata ad accertare la correttezza dell’intervento e la proporzionalità della risposta.

Attesa per ulteriori dettagli

Nelle prossime ore le autorità potrebbero fornire maggiori informazioni sull’identità del sospettato, sul contesto investigativo che aveva portato al blitz e sull’eventuale movente dell’attentato per il quale era ricercato.

Al momento, la versione ufficiale riferisce che l’uomo è stato ucciso dopo aver tentato di aggredire gli agenti con un’arma da taglio, circostanza che avrebbe reso necessario l’intervento armato della polizia.

L’inchiesta proseguirà per definire con precisione tutti gli elementi dell’operazione e ricostruire integralmente quanto accaduto nel complesso di orti urbani di Spandau.