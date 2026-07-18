Flowers Meravigliosa Natura, la mostra al Chiostro del Bramante

🌐 Flowers Meravigliosa Natura al Chiostro del Bramante di Roma accompagna il pubblico in un viaggio tra arte, scienza ed ecologia fino al 6 settembre 2026. La mostra estiva trasforma il rapporto tra uomo e ambiente in un racconto immersivo fatto di opere antiche, installazioni contemporanee, intelligenza artificiale e nuovi contenuti scientifici, offrendo a famiglie, turisti e appassionati un’esperienza culturale capace di unire bellezza e riflessione sul futuro del pianeta.

A Roma l’estate si colora di natura con Flowers Meravigliosa Natura

Nel cuore di Roma, tra architettura rinascimentale e ricerca artistica contemporanea, il Chiostro del Bramante propone un viaggio dedicato alla forza, alla fragilità e alla meraviglia del mondo naturale.

Fino a domenica 6 settembre 2026, il pubblico può visitare “Flowers. Meravigliosa Natura”, il nuovo capitolo del progetto espositivo dedicato al rapporto tra il fiore, l’ambiente e l’immaginario umano.

Dopo il successo della precedente esposizione “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”, il percorso si amplia e cambia prospettiva: non più soltanto il fiore come simbolo artistico e culturale, ma la natura nella sua complessità, come sistema vivente composto da specie, ecosistemi, equilibri e trasformazioni continue.

La mostra arriva in un momento particolarmente significativo, quello estivo, quando Roma accoglie migliaia di visitatori e molti cittadini scelgono di vivere la città attraverso esperienze culturali capaci di offrire nuovi punti di vista.

Un percorso tra arte, ecologia e scienza

La caratteristica principale di Flowers. Meravigliosa Natura è la capacità di mettere in dialogo epoche e linguaggi differenti.

Le opere antiche incontrano le installazioni contemporanee.

La pittura del passato dialoga con le tecnologie digitali.

La ricerca scientifica incontra la creatività degli artisti.

Il risultato è un percorso che invita il visitatore a osservare la natura non come semplice elemento decorativo, ma come protagonista di una storia complessa nella quale ogni forma vivente è collegata alle altre.

La mostra propone una riflessione sulla biodiversità, sull’equilibrio degli ecosistemi e sulle responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente.

Il visitatore viene accompagnato in un universo fatto di immagini, materiali, suoni e suggestioni che trasformano la visita in un’esperienza immersiva.

Dal fiore simbolico alla natura come organismo vivente

Il progetto nasce come evoluzione del precedente capitolo espositivo dedicato ai fiori.

Se la prima mostra aveva esplorato il valore simbolico del fiore attraverso la storia dell’arte, dalla rappresentazione rinascimentale fino alle nuove tecnologie, Flowers. Meravigliosa Natura allarga lo sguardo.

Il fiore diventa una porta d’ingresso per comprendere un sistema molto più ampio.

Foreste.

Oceani.

Animali.

Specie vegetali.

Microcosmi naturali.

Ogni elemento entra in relazione con gli altri, raccontando una natura dinamica e in continuo cambiamento.

L’idea centrale è quella di un pianeta come organismo vivente, dove ogni trasformazione produce conseguenze e dove la conservazione degli equilibri naturali diventa una questione culturale oltre che scientifica.

Tre sezioni per raccontare il rapporto tra uomo e ambiente

Il percorso della mostra si sviluppa attraverso tre grandi aree tematiche che offrono differenti chiavi di lettura.

Arte ed ecologia

La prima sezione affronta il rapporto tra creatività e ambiente.

Gli artisti invitano il pubblico a interrogarsi sulla fragilità degli ecosistemi e sulle trasformazioni causate dall’attività umana.

Le opere diventano strumenti per osservare fenomeni come la perdita della biodiversità, l’inquinamento e il cambiamento del rapporto tra società e natura.

Arte e scienza

La seconda sezione mette in dialogo il linguaggio artistico con quello scientifico.

Attraverso installazioni, ricostruzioni e materiali divulgativi, la mostra racconta la complessità del mondo naturale e il lavoro degli studiosi impegnati nella sua osservazione.

La presenza di contenuti scientifici permette di superare una visione puramente estetica della natura, mostrando processi, trasformazioni e connessioni spesso invisibili.

Arte e politica

La terza sezione affronta invece il rapporto tra natura e responsabilità collettiva.

Il tema ambientale diventa anche una questione sociale e politica, legata alle scelte delle comunità e al futuro delle prossime generazioni.

L’arte diventa così uno strumento per porre domande e stimolare una maggiore consapevolezza.

Le opere antiche incontrano le installazioni contemporanee

Uno degli aspetti più affascinanti della mostra è il confronto tra opere appartenenti a periodi storici molto diversi.

I visitatori possono ammirare lavori del Seicento e del Settecento accanto a installazioni realizzate con tecnologie contemporanee.

Tra i protagonisti figurano artisti nazionali e internazionali che interpretano la natura attraverso linguaggi differenti.

Tornano alcune opere già apprezzate nel precedente capitolo espositivo, come le installazioni site-specific di Austin Young e Zadok Ben-David, affiancate da nuovi contributi capaci di ampliare la riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

Il percorso comprende inoltre lavori che utilizzano strumenti digitali e intelligenza artificiale, mostrando come anche le tecnologie più avanzate possano diventare strumenti per interrogarsi sulla natura.

Nuovi prestiti e contenuti scientifici arricchiscono il percorso

La nuova edizione della mostra si distingue anche per l’inserimento di importanti prestiti provenienti da collezioni italiane.

Il progetto valorizza il patrimonio custodito da istituzioni pubbliche e musei, creando un dialogo tra memoria storica e ricerca contemporanea.

Tra gli elementi più significativi figurano i contributi del Museo Civico di Zoologia di Roma e della Sovrintendenza Capitolina, con materiali dedicati agli ecosistemi e alla biodiversità.

Particolarmente suggestivi sono i diorami dedicati agli Oceani e alla Foresta Bavarese, capaci di offrire al pubblico uno sguardo ravvicinato su ambienti naturali lontani e spesso difficili da conoscere direttamente.

A questi si aggiungono nuove opere contemporanee, tra cui Enter the Plastocene di Tamiko Thiel and/p e Sunday’s lunch 02 di Eugenio Tibaldi, insieme ai lavori storici di artisti come Margherita Caffi, Filippo Teodoro di Liagno detto Filippo Napoletano e Pietro Neri Scacciati.

Una mostra pensata anche per bambini e famiglie

Uno degli obiettivi principali di Flowers. Meravigliosa Natura è rendere l’esperienza accessibile a pubblici diversi.

Per questo motivo il Chiostro del Bramante ha dedicato particolare attenzione alle famiglie e ai visitatori più piccoli.

All’interno del percorso è presente un itinerario kids, con contenuti pensati per favorire la partecipazione dei bambini e creare un dialogo diretto con gli adulti.

Le didascalie sono state progettate per essere facilmente leggibili anche dai più giovani, trasformando la visita in un momento di scoperta condivisa.

Una sala della mostra è dedicata alla creatività e alla sperimentazione: qui i bambini possono realizzare proprie interpretazioni della natura utilizzando materiali messi a disposizione.

L’obiettivo non è soltanto osservare, ma imparare a guardare il mondo naturale con maggiore curiosità.

Inclusione e nuove modalità di partecipazione

Il progetto dedica attenzione anche all’accessibilità.

Il Dipartimento educativo propone infatti attività rivolte a bambini, famiglie e adulti, oltre a percorsi inclusivi pensati per ampliare la partecipazione.

Tra le proposte figurano visite in LIS e percorsi tattili su prenotazione, con l’obiettivo di rendere la mostra un luogo aperto e partecipativo.

L’arte viene così proposta come esperienza collettiva, capace di coinvolgere persone con esigenze diverse e di creare nuove forme di relazione con le opere.

Un’estate romana tra bellezza e consapevolezza ambientale

La mostra Flowers. Meravigliosa Natura rappresenta una delle proposte culturali più interessanti dell’estate romana perché riesce a unire diversi elementi: la bellezza dell’arte, la curiosità della scienza e la necessità di riflettere sul rapporto con il pianeta.

Il Chiostro del Bramante diventa così uno spazio dove passato e futuro si incontrano.

Le opere raccontano ciò che l’uomo ha rappresentato nei secoli attraverso la natura, mentre le installazioni contemporanee suggeriscono nuove domande sul destino degli ecosistemi.

Fino al 6 settembre 2026, cittadini romani, famiglie e turisti potranno vivere un’esperienza che va oltre la semplice visita museale.

Un percorso in cui la natura non è soltanto osservata, ma ascoltata e interpretata.

Una mostra che invita a riscoprire la meraviglia del mondo naturale e, allo stesso tempo, a riflettere sulla responsabilità collettiva nel proteggerlo.