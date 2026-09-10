La Città in Tasca, ultimi giorni al Parco degli Scipioni

🌐 La Città in Tasca torna protagonista al Parco degli Scipioni di Roma fino a domenica 13 settembre con spettacoli, laboratori, letture, musica, cinema e attività gratuite per bambine, bambini e famiglie. Tra gli appuntamenti finali spiccano la Recycled Car Race, il concerto del coro Le mani avanti e lo spettacolo conclusivo della Compagnia Mangiafuoco.

C’è ancora tempo per vivere La Città in Tasca, la manifestazione che da oltre trent’anni porta nel cuore di Roma un’idea semplice e ambiziosa: trasformare uno spazio urbano in un luogo dove bambine e bambini possano incontrare l’arte, giocare, sperimentare e diventare protagonisti.

La XXXI edizione prosegue fino a domenica 13 settembre al Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina 10, con un programma costruito intorno a teatro, circo, letteratura, musica, cinema, arti visive, gioco e laboratori creativi. L’ingresso è libero e le attività sono gratuite.

La manifestazione è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ed è realizzata dall’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma ODV.

Un festival dove i bambini sono protagonisti

Dal 1995 La Città in Tasca costruisce un rapporto diretto fra l’infanzia e il mondo delle arti. Un percorso che negli anni ha scelto di non limitarsi alla proposta di spettacoli, ma di coinvolgere direttamente i più piccoli attraverso laboratori, giochi, incontri e attività creative.

La direzione artistica è affidata a Beniamino Marcone e Riccardo Sinibaldi e anche quest’anno il programma mette in dialogo linguaggi differenti: dalla musica al teatro di figura, dalle letture alle arti visive, dal cinema alle nuove tecnologie.

Il Parco degli Scipioni diventa così una sorta di città parallela in miniatura, nella quale imparare facendo. Una scelta particolarmente significativa in un’epoca in cui gli spazi urbani dedicati all’infanzia sono sempre più preziosi e in cui l’accesso alla cultura passa anche dalla possibilità di sperimentare, costruire e inventare.

Grande attenzione è riservata inoltre alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, con laboratori sul riciclo, attività dedicate ai rifiuti, costruzioni con materiali di recupero e iniziative capaci di trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza concreta e divertente.

La Recycled Car Race accende il weekend

Tra gli appuntamenti più curiosi del finale c’è la Recycled Car Race di sabato 12 settembre, una gara speciale nella quale saranno protagoniste le auto riciclate a impatto zero costruite durante i giorni della manifestazione.

Non soltanto una competizione, ma un modo per parlare di creatività, riuso e sostenibilità attraverso il gioco. Le automobili realizzate dai partecipanti diventano infatti il risultato finale di un percorso nel quale materiali destinati a essere scartati vengono trasformati in oggetti capaci di muoversi e raccontare una nuova idea di mobilità.

La giornata di sabato proporrà anche birdwatching urbano, cucina colorata e multiculturale e numerosi laboratori. Alle 18 Imaginaria porterà i partecipanti alla scoperta del mondo dei manga con Disegna i personaggi manga più famosi!, mentre alle 19 Pink Mary presenterà s.VAMP.ita, spettacolo tra acrobazie aeree e ironia.

Alle 21 sarà invece il momento di Cracrà Punk, produzione de Il Laborincolo / Fontemaggiore, che porterà sul palco il teatro di figura.

Musica, magia e spettacoli per il gran finale

Il programma degli ultimi giorni alterna proposte molto diverse, mantenendo quella varietà che rappresenta uno dei tratti distintivi della manifestazione.

Venerdì 11 settembre, dalle 17, spazio a La Città MilleSuoni, allo yoga per bambini e ai Libri-sculture di Informadarte. Alle 18 Laura Garella sarà protagonista di Canzoniere, un viaggio musicale attraverso epoche e generi, mentre Kids&Us proporrà una lettura in lingua inglese.

Alle 19 arriveranno le Sperimentazioni analogiche di fisica di strada del Dottor Stok, prima dell’appuntamento serale con Le mani avanti. Il coro romano proporrà alle 21 un concerto a cappella costruito su un repertorio che attraversa pop, soul e rock.

Anche giovedì 10 settembre il programma offre un percorso fra creatività e spettacolo. Nel pomeriggio tornano i Libri astratti di Informadarte, il laboratorio L’armonia delle mie emozioni e le attività in lingua inglese. Alle 18 la Libreria Eco di FATA propone Un giardino di storie, mentre alle 19 Andrea Antoniella e Lorella Caporossi presentano Il varietà di Mago Lapone.

La serata si chiude con Kitsune – La volpe e il demone, spettacolo di Crème & Brulé che mescola teatro di figura e commedia fisica.

Domenica 13 settembre: la festa di chiusura

L’ultima giornata della XXXI edizione sarà dedicata ancora una volta al rapporto fra gioco, creatività e partecipazione.

Dalle 17 proseguiranno i laboratori e le attività per famiglie, con yoga per bambini e genitori, cucina colorata e multiculturale, Libri astratti, Burattini dal mondo e gli spazi di gioco e animazione.

Alle 18 la Libreria Eco di FATA proporrà la maratona di letture A tutto volume: i nostri must ad alta voce, mentre Kids&Us porterà in programma lo storytime The Worst Witch.

Il momento più atteso arriverà alle 19 con Ecco, arriva Mangiafuoco!, lo spettacolo di chiusura della Compagnia Mangiafuoco, che coinvolgerà anche i bambini protagonisti dei laboratori. Una conclusione coerente con la filosofia della manifestazione: non soltanto assistere a uno spettacolo, ma contribuire a costruirlo.

Alle 20.30, infine, Corti d’autore, rassegna di film d’animazione curata da Arciragazzi Roma, accompagnerà il pubblico verso la conclusione ufficiale del festival.

Dal riciclo ai libri: un’intera città dedicata all’infanzia

Per tutta la durata della manifestazione, gli spazi del Parco degli Scipioni continuano ad accogliere attività dalle 17 alle 19.30. Tra le proposte figurano i giochi e l’animazione di Arciragazzi Lazio, il laboratorio di costruzioni, Cartoni animali, Rifiuti in gioco e il percorso virtuale Waste Travel 360° curato da AMA.

Non mancano inoltre le attività di Kids&Us Roma San Giovanni e i laboratori di Informadarte, Arciragazzi Roma e Compagnia Mangiafuoco, con esperienze dedicate a libri d’artista, pittura, stencil, burattini, musica e riciclo creativo.

È proprio questa capacità di mettere insieme cultura, gioco, educazione e sostenibilità a rendere La Città in Tasca un appuntamento particolare nel calendario romano. Il festival non propone semplicemente un programma per bambini: costruisce uno spazio nel quale l’infanzia può prendere possesso della città e viverla attraverso la curiosità.

Dopo più di trent’anni, la scommessa resta dunque quella di sempre: offrire ai più piccoli un luogo in cui incontrare l’arte senza barriere, imparare attraverso l’esperienza e scoprire che anche un parco può trasformarsi, per qualche giorno, in una vera città delle idee.

E al Parco degli Scipioni, fino a domenica 13 settembre, la città è ancora tutta da giocare.