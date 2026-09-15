Amiche per vent’anni, poi il DNA rivela la verità: sono sorelle

🌐 Test del DNA, due adozioni separate e un’amicizia nata da adolescenti: Meena e Minal hanno scoperto dopo decenni di essere sorelle biologiche, confermando con la scienza un legame che avevano sempre sentito senza riuscire a spiegarlo.

Per vent’anni si sono chiamate sorelle senza esserlo, almeno secondo tutto ciò che sapevano della propria storia. Si erano incontrate da adolescenti, avevano scoperto una somiglianza difficile da ignorare, avevano iniziato a scriversi e con il tempo erano diventate amiche inseparabili. Poi la vita le aveva portate lontano l’una dall’altra.

A separarle non erano stati soltanto gli anni. C’erano di mezzo un’adozione, due famiglie diverse, due orfanotrofi e un intero continente attraversato dalla loro infanzia.

Poi, quando entrambe erano ormai adulte, un test del DNA ha trasformato un’intuizione mai completamente dimenticata in una certezza: Meena Geltink e Minal Tijssen sono sorelle biologiche.

La loro storia comincia in India e arriva fino ai Paesi Bassi, passando attraverso ricordi d’infanzia che nessuna delle due possedeva completamente e una coincidenza così improbabile da sembrare quasi scritta per un film.

Due bambine adottate da famiglie diverse nei Paesi Bassi

La vicenda affonda le radici nei primi anni Ottanta a Mumbai.

Meena e Minal vengono adottate quando sono ancora molto piccole e arrivano nei Paesi Bassi attraverso due distinti istituti per l’infanzia. Le loro nuove vite cominciano in famiglie differenti e apparentemente senza alcun punto di contatto.

Crescono però nella stessa parte del mondo e, senza saperlo, anche dentro una storia familiare comune.

Nessuna delle due ha a disposizione gli elementi necessari per ricostruire il legame biologico. Le informazioni sull’origine sono limitate e il fatto che siano state affidate a strutture diverse rende ancora più difficile immaginare che dietro quelle due adozioni possa esserci la stessa famiglia.

Per anni, dunque, Meena e Minal sono semplicemente due bambine indiane adottate da famiglie olandesi diverse.

Finché arriva l’adolescenza.

Il primo incontro e quella somiglianza impossibile da ignorare

Le due si incontrano durante un appuntamento organizzato per mettere in contatto ragazzi adottati provenienti dall’India.

È un incontro come tanti, almeno nelle intenzioni.

Ma quando Meena e Minal si trovano una di fronte all’altra, qualcosa colpisce immediatamente le persone che sono con loro.

Si assomigliano.

Non soltanto vagamente. Gli amici notano caratteristiche del volto simili, la risata, alcuni gesti e persino il modo di muoversi.

È il genere di coincidenza che può essere liquidata come una curiosità, soprattutto quando due persone condividono un’origine geografica.

Ma quella somiglianza rimane impressa.

Meena, anni dopo, ricorderà che qualcuno disse loro di guardarsi allo specchio. Avevano lo stesso naso e una risata molto simile.

Non avevano però alcuna prova.

E così comincia una relazione destinata a durare molto più della semplice curiosità iniziale.

Si chiamavano “sorelle” senza sapere di esserlo

Dopo quell’incontro, Meena e Minal iniziano a scriversi.

Sono adolescenti e si raccontano la scuola, le amicizie, i primi amori, la vita quotidiana. Non hanno bisogno di una spiegazione biologica per sentirsi vicine.

A un certo punto cominciano persino a firmarsi reciprocamente come sorelle.

È una parola affettuosa, una definizione nata quasi per gioco e alimentata dalla somiglianza che tutti avevano notato.

Nessuna delle due, però, può immaginare quanto sia letteralmente corretta.

La loro amicizia continua per anni. Poi arriva una nuova separazione.

Minal si trasferisce in Francia. Meena diventa madre. Cambiano le priorità, le famiglie, le città e le abitudini.

Le lettere si interrompono.

Passano circa quindici anni senza che le due donne si sentano.

La vita sembra averle nuovamente separate.

Ma il legame che avevano costruito da ragazze non era scomparso del tutto.

Il test del DNA che non aveva dato risposte

Nel 2017 Meena decide di partecipare a un incontro dedicato alle persone adottate dall’India.

È anche un’occasione per cercare qualche informazione in più sulle proprie origini.

Si sottopone a un test genetico nella speranza di trovare una corrispondenza che possa aiutarla a ricostruire la propria famiglia biologica.

Non trova ciò che sta cercando.

La risposta non arriva e la vita prosegue.

Passano altri anni. L’applicazione collegata al test finisce persino per essere cancellata dal suo smartphone.

La storia avrebbe potuto fermarsi qui.

Invece, nel maggio del 2026, arriva un messaggio.

“Ti ricordi di me?”: il messaggio che cambia tutto

A scrivere è Minal.

La domanda è apparentemente semplice: «Ti ricordi di me?»

Ma insieme al messaggio c’è uno screenshot.

Minal ha effettuato un nuovo test del DNA durante una visita nei Paesi Bassi ai suoi genitori. Il risultato mostra una corrispondenza genetica che non lascia spazio alla vecchia intuizione rimasta sospesa per decenni.

Meena deve prima recuperare l’applicazione che aveva cancellato e provare a ricordare la password.

L’emozione è tale da complicare persino un’operazione banale.

Poi arriva il risultato.

La compatibilità indica che sono sorelle biologiche complete, con la stessa madre e lo stesso padre.

Quella parola che per anni era stata soltanto un modo affettuoso per descrivere la loro amicizia assume improvvisamente il suo significato più letterale.

Meena piange.

Per lei non si tratta soltanto di una scoperta genetica. È la conferma di qualcosa che, in qualche modo, aveva accompagnato la loro relazione fin dal primo incontro.

La verità arriva dopo una vita già costruita

La particolarità di questa storia è anche nel momento in cui arriva la scoperta.

Meena e Minal non sono più ragazze alla ricerca di una famiglia. Sono donne adulte con mariti, figli, genitori, fratelli e vite ormai consolidate.

Meena, oggi 43 anni, è cresciuta nei Paesi Bassi in una famiglia adottiva che descrive come amorevole. Suo padre è morto alcuni anni fa, mentre la madre vive ancora nel villaggio dove è cresciuta.

Minal, 44 anni, vive invece in Francia con il compagno e i loro due figli.

La scoperta non cancella le famiglie che le hanno cresciute.

Aggiunge una nuova parte alla loro storia.

È una distinzione fondamentale perché scoprire la propria famiglia biologica dopo decenni non significa necessariamente sostituire quella adottiva. In questo caso, significa aprire una porta che per entrambe era rimasta chiusa.

Ad agosto il primo incontro dopo la scoperta

La conferma genetica è arrivata a maggio.

Ad agosto le due donne si incontrano nuovamente, questa volta sapendo esattamente chi sono.

È il loro primo incontro da sorelle consapevoli di esserlo.

Non è più necessario interrogarsi sulla somiglianza, cercare una spiegazione o scherzare sul fatto che sembrino parenti.

La risposta è arrivata dal DNA.

Eppure, raccontando quei momenti, entrambe sembrano attribuire alla scoperta un significato che va oltre la genetica.

Perché prima di essere sorelle, erano già amiche.

Hanno iniziato a sentirsi con grande frequenza e a presentarsi reciprocamente le rispettive famiglie. Parlano dei figli, dei genitori, dei fratelli, dei compagni e delle esperienze vissute in due vite che erano state parallele senza mai incontrarsi davvero.

Chi le osserva continua a notare particolari sorprendenti: finiscono le frasi l’una dell’altra, muovono la testa nello stesso modo e hanno gesti molto simili.

Ora, però, quelle somiglianze non sono più soltanto curiose.

Il viaggio che potrebbe chiudere il cerchio

C’è un luogo che entrambe vogliono vedere insieme: Mumbai.

È lì che la loro storia ha avuto origine. È lì che sono nate e da lì sono partite, separatamente, verso l’Europa.

Meena aveva già cercato risposte in India nel 2003, quando a 19 anni era tornata a Mumbai con i genitori adottivi e il fratello, anche lui adottato, ma attraverso un altro istituto.

Aveva trascorso circa due settimane cercando nei registri dell’orfanotrofio informazioni sui propri genitori biologici.

Non aveva trovato le risposte che sperava.

Oggi, però, la prospettiva è diversa.

Meena e Minal vorrebbero tornare insieme nei luoghi da cui tutto è cominciato.

Non più separatamente, non più come due ragazze adottate alla ricerca di una parte sconosciuta della propria identità, ma come due sorelle che hanno finalmente scoperto di aver attraversato la vita una accanto all’altra senza sapere quanto fosse profondo il loro legame.

Il rimpianto per gli anni che non possono tornare

La felicità della scoperta porta con sé anche una nota inevitabile di malinconia.

Le due donne hanno già attraversato momenti importanti senza poterli condividere come sorelle.

Ci sono stati lutti, innamoramenti, delusioni, maternità e cambiamenti familiari.

Quindici anni di silenzio hanno rappresentato una parte significativa delle loro vite.

Meena racconta il rammarico di non aver avuto Minal accanto nei momenti difficili, ma anche la consapevolezza di quanto avrebbero potuto condividere nei periodi felici.

È forse il lato più umano di questa vicenda.

Il DNA può spiegare una parentela, ma non può restituire il tempo.

Può dire che due persone sono sorelle. Non può recuperare le telefonate mai fatte, i compleanni non festeggiati insieme, le fotografie che non esistono e i ricordi che ciascuna ha costruito senza l’altra.

Quello che può fare, però, è aprire un futuro.

La coincidenza più incredibile era davanti ai loro occhi

La parte più sorprendente della storia di Meena e Minal non è soltanto il risultato del test genetico.

È che, per anni, le due donne avevano già trovato l’una nell’altra qualcosa che non riuscivano a spiegare.

Si erano incontrate da adolescenti, avevano riconosciuto una somiglianza, avevano costruito un’amicizia e avevano persino scelto spontaneamente di chiamarsi sorelle.

La verità biologica è arrivata molto tempo dopo.

E forse è proprio questo il dettaglio che rende la loro storia così potente: il DNA non ha creato il legame tra Meena e Minal. Lo ha soltanto nominato.

Ora resta da recuperare ciò che gli anni avevano lasciato indietro.

Due famiglie da conoscere meglio, ricordi da confrontare, fotografie da mettere una accanto all’altra e soprattutto un viaggio a Mumbai da fare insieme.

Perché dopo una vita trascorsa senza sapere di essere sorelle, il futuro è finalmente una storia che possono scrivere in due.