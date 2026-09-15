15 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 15 settembre unisce una delle principali ricorrenze mariane, la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, a una delle giornate simbolo della Seconda guerra mondiale: il Battle of Britain Day del 1940. Tra i protagonisti nati in questa data spicca Agatha Christie, regina del giallo e creatrice di Hercule Poirot e Miss Marple. Nel cielo, la Luna crescente attraversa lo Scorpione, aggiungendo alla giornata una nota astrologica di intensità e trasformazione.

Santo del Giorno: Beata Vergine Maria Addolorata

Il Santo del Giorno del 15 settembre è la Beata Vergine Maria Addolorata, memoria liturgica dedicata alla partecipazione di Maria alla passione e alla sofferenza di Cristo. Nella stessa giornata il calendario della Chiesa ricorda anche San Nicomede, martire sulla via Nomentana, e Santa Caterina da Genova.

La devozione all’Addolorata si concentra tradizionalmente sui sette dolori di Maria, dalla profezia di Simeone fino alla deposizione di Gesù dalla croce. L’immagine della Madonna con il cuore trafitto dalle spade è diventata nei secoli una delle rappresentazioni più riconoscibili della pietà cristiana.

La liturgia dell’11 settembre 2026 presenta il tema dell’Addolorata attraverso la scena evangelica della Madre ai piedi della Croce, sottolineando la dimensione di dolore, fedeltà e partecipazione alla sofferenza.

La ricorrenza rappresenta così compassione, forza interiore e speranza, trasformando il dolore in una testimonianza di amore e perseveranza.

Accadde Oggi: il “Battle of Britain Day”

Il 15 settembre 1940 la Luftwaffe lanciò una delle più grandi offensive diurne contro la Gran Bretagna nel corso della Battaglia d’Inghilterra. Gli aerei tedeschi puntarono soprattutto su Londra, cercando di costringere la RAF a una battaglia decisiva e di ottenere la superiorità aerea necessaria per una possibile invasione.

La Royal Air Force riuscì a respingere l’attacco infliggendo pesanti perdite alle forze tedesche. L’operazione non pose fine immediatamente alla Battaglia d’Inghilterra, che sarebbe proseguita fino a ottobre, ma dimostrò che la RAF conservava una capacità di combattimento molto maggiore di quanto la Germania avesse previsto.

Per questo il 15 settembre è ricordato nel Regno Unito come Battle of Britain Day, una giornata simbolo della resistenza britannica nel 1940.

La battaglia ebbe un’importanza strategica enorme: la Germania non riuscì a ottenere la superiorità aerea indispensabile per rendere praticabile l’Operazione Sea Lion, il progetto di invasione della Gran Bretagna.

Nati in questo giorno: Agatha Christie

Tra i protagonisti nati il 15 settembre spicca Agatha Christie, nata nel 1890 a Torquay, nel Devon, in Inghilterra.

Scrittrice e drammaturga, Christie è diventata la regina indiscussa del romanzo giallo, creando personaggi destinati a entrare nell’immaginario mondiale: il detective belga Hercule Poirot e l’investigatrice dilettante Miss Marple.

Il suo primo romanzo, The Mysterious Affair at Styles, pubblicato nel 1920, introdusse proprio Poirot, destinato a diventare protagonista di numerosi romanzi e racconti. Durante la Prima guerra mondiale Christie aveva inoltre lavorato in una farmacia, esperienza che le permise di acquisire conoscenze sui veleni, spesso utilizzate nelle sue trame investigative.

Nel corso della sua carriera vendette centinaia di milioni di copie e le sue opere sono state adattate innumerevoli volte per cinema, televisione e teatro.

Nel 2026 ricorrono 136 anni dalla sua nascita: una data ideale per ricordare una scrittrice che trasformò l’enigma criminale in una delle forme narrative più popolari del Novecento.

Eventi e curiosità del 15 settembre

Il 15 settembre 2026 è martedì ed è il 258° giorno dell’anno: ne restano 107 prima della conclusione dell’anno.

La Luna è ormai crescente, quattro giorni dopo il novilunio dell’11 settembre. A Roma il 15 settembre raggiunge circa il 20,7% di illuminazione, sorge alle 11:33 e tramonta alle 21:03.

Il dato astronomico più curioso è che la Luna si trova in Scorpione, mentre il Sole resta in Vergine. Le effemeridi del giorno collocano inoltre Mercurio e Venere in Bilancia, Marte in Cancro e Giove in Leone.

Un’altra curiosità storica riguarda proprio il 1959: il 15 settembre Nikita Chruščëv arrivò negli Stati Uniti, dando inizio alla sua storica visita ufficiale, la prima di un leader sovietico negli USA. Il viaggio, durato fino al 27 settembre, portò il premier sovietico a Washington, New York, California, Iowa e Pennsylvania.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Scorpione

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 15 settembre 2026 è lo Scorpione.

La scelta è legata soprattutto alla Luna crescente in Scorpione, posizione confermata dalle effemeridi astronomico-astrologiche del giorno. La Luna attraversa il segno per l’intera giornata, mentre il Sole si trova in Vergine e Venere e Mercurio in Bilancia.

Nella simbologia astrologica, questa configurazione richiama intuizione, intensità, determinazione e capacità di trasformazione. La Luna crescente aggiunge invece l’idea di qualcosa che sta lentamente prendendo forma.

Per lo Scorpione può essere quindi una giornata simbolicamente favorevole per affrontare una questione lasciata in sospeso, approfondire un rapporto o trasformare un’intuizione in una decisione concreta.

Il 15 settembre porta così un filo comune tra cielo, storia e tradizione: resistere nelle difficoltà, attraversare il dolore e trovare la forza per trasformarlo in una nuova direzione.