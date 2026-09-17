17 settembre 2026 – MetroZibaldone

Gaza, Fed, Ucraina: le notizie del 16 settembre 2026

🌐 Gaza, Federal Reserve, Ucraina e Italia: il MetroZibaldone del 16 settembre 2026 raccoglie le principali notizie internazionali, italiane e sportive, con gli ultimi aggiornamenti disponibili nella notte del 17 settembre.

Gaza, crolla un edificio colpito durante la guerra: almeno 21 morti

La giornata internazionale si chiude con un nuovo drammatico bilancio dalla Striscia di Gaza. A Gaza City un edificio residenziale già gravemente danneggiato durante un precedente attacco è crollato nella notte, provocando almeno 21 morti, tra cui 11 bambini, e 14 feriti. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Il collasso ha coinvolto diverse famiglie che vivevano nello stabile, in un contesto nel quale numerosi edifici risultano ancora strutturalmente compromessi dopo mesi di guerra.

Gaza, la ricerca dei dispersi continua tra le macerie

Il crollo ha riportato al centro dell’attenzione anche il problema della sicurezza degli edifici danneggiati. La ricostruzione su larga scala non è ancora partita e molte strutture rimangono vulnerabili a ulteriori cedimenti.

Nella stessa giornata il quadro regionale è rimasto estremamente teso. In Arabia Saudita è stato intercettato un drone nei pressi della Mecca; l’attacco è stato attribuito alle forze Houthi, che hanno respinto l’accusa. Il governo saudita ha inoltre intensificato i contatti con diversi Paesi per rafforzare le proprie capacità di difesa missilistica. Nel frattempo, il traffico delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz ha mostrato segnali di graduale ripresa, mentre persistono rischi legati alla sicurezza delle rotte energetiche.

Federal Reserve, negli Stati Uniti salgono ancora i tassi

La Federal Reserve ha aumentato il tasso di riferimento portandolo nell’intervallo 3,75%-4%, nella prima stretta monetaria dal 2023. La decisione è arrivata il 16 settembre dopo una fase nella quale l’inflazione ha continuato a rappresentare una delle principali preoccupazioni per la banca centrale statunitense.

Il rialzo ha assunto anche una forte rilevanza istituzionale perché si è verificato nonostante le pressioni pubbliche del presidente Donald Trump, che da tempo chiede tassi sensibilmente più bassi. La decisione della Fed conferma quindi la separazione fra le valutazioni della banca centrale sulla politica monetaria e le richieste provenienti dalla Casa Bianca.

Tassi Usa, cosa cambia per mercati e famiglie

L’aumento del costo del denaro può tradursi in maggiori oneri per prestiti, mutui e finanziamenti, mentre per i mercati il tema centrale resta l’equilibrio tra inflazione e crescita.

A rendere più complesso lo scenario contribuiscono anche i prezzi dell’energia. Le tensioni internazionali stanno mantenendo elevata l’attenzione sul costo del petrolio e sulle possibili ripercussioni sull’inflazione, complicando il quadro nel quale la banca centrale deve definire le prossime mosse.

Ucraina, droni russi colpiscono bus e treno: cinque morti

La guerra in Ucraina ha registrato una nuova giornata di attacchi contro infrastrutture e trasporti. Nel sud-est del Paese un drone russo ha colpito un autobus nei pressi di Nikopol, causando la morte di cinque persone, secondo le autorità ucraine. Un altro attacco ha interessato un treno nella regione di Mykolaiv: le 168 persone presenti a bordo sono state evacuate senza vittime.

Il trasporto ferroviario continua ad avere un ruolo essenziale in Ucraina, anche perché la rete aerea civile rimane sostanzialmente inutilizzabile dall’inizio dell’invasione russa. Secondo i dati riferiti dalle autorità ucraine, nel 2026 sono state colpite circa 1.700 strutture ferroviarie, comprese centinaia di locomotive e numerosi vagoni passeggeri.

Nuove sanzioni contro Russia e Iran negli Stati Uniti

Sul fronte diplomatico ed economico, la Camera dei rappresentanti statunitense si prepara a votare un nuovo pacchetto di sanzioni rivolto principalmente alla Russia e, in parte, all’Iran. Il provvedimento prevede misure contro i settori energetico e della difesa russi e punta anche a colpire la cosiddetta flotta ombra utilizzata per il trasporto del petrolio.

Italia, perquisizioni in nove città nell’inchiesta sui certificati medici

Una delle principali notizie di cronaca italiana del 16 settembre riguarda un’inchiesta partita da Ravenna sui presunti certificati medici falsi utilizzati per impedire l’invio di cittadini stranieri irregolari nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

La polizia ha eseguito diversi decreti di perquisizione, personali, locali e informatici, nei confronti di oltre venti professionisti. Gli accertamenti hanno interessato medici presenti in nove città: Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Le persone coinvolte, con una sola eccezione, non risultavano formalmente iscritte nel registro degli indagati.

L’indagine partita da Ravenna

L’inchiesta punta a ricostruire la formazione e il rilascio di documentazione sanitaria che avrebbe attestato condizioni incompatibili con il trasferimento nei Cpr. Gli investigatori stanno acquisendo materiale informatico e documentazione utile a verificare l’origine delle certificazioni e le eventuali responsabilità individuali.

L’attività giudiziaria è ancora nella fase delle indagini preliminari: gli accertamenti dovranno stabilire quali certificazioni siano state effettivamente falsificate e con quali modalità.

Serie A, Bologna cambia ancora: esonerato Tedesco, arriva Palladino

La principale notizia sportiva italiana del 16 settembre arriva dalla Serie A. Il Bologna ha ufficializzato l’esonero di Domenico Tedesco dopo appena quattro giornate di campionato e ha affidato la panchina a Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Il cambio arriva dopo un avvio con un solo punto conquistato: un pareggio e tre sconfitte, con due gol segnati. La squadra rossoblù si trova al sedicesimo posto e sabato affronterà il Torino nella quinta giornata. Palladino ha diretto già nel pomeriggio il primo allenamento a Casteldebole.

Palladino riparte dal Bologna

Per Palladino si tratta di una nuova esperienza in Serie A dopo le precedenti panchine di Monza, Fiorentina e Atalanta. Il nuovo allenatore avrà immediatamente una partita di campionato da preparare: Bologna-Torino è in programma sabato 19 settembre alle 15.

Tedesco ha lasciato il centro tecnico nella mattinata del 16 settembre. La sua esperienza sulla panchina rossoblù si è conclusa dopo sole quattro partite ufficiali di campionato.

Europa League, il Milan perde 2-0 contro il Benfica

La serata europea del Milan si chiude con una sconfitta interna. A San Siro il Benfica ha battuto i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato di Europa League 2026-27. La gara era iniziata alle 21 e rappresentava l’esordio europeo stagionale del Milan.

Il risultato consegna al Benfica i primi tre punti della nuova fase a girone unico, mentre il Milan resta a quota zero. Nella stessa serata l’Olympiacos ha superato 2-1 lo Jagiellonia, il Bayer Leverkusen ha battuto 2-0 il Celje, il Lione ha vinto 2-1 ad Anderlecht e il Sunderland ha superato 1-0 l’AZ Alkmaar.

Juventus, esordio europeo il 17 settembre

Il calendario europeo porta subito in campo anche la Juventus. I bianconeri affronteranno il N.E.C. giovedì 17 settembre, con calcio d’inizio alle 21. La partita sarà quindi uno degli appuntamenti principali della giornata successiva e non rientra ancora nel bilancio sportivo del 16 settembre.

Italia, Meloni conferma l’obiettivo di arrivare a fine legislatura

Sul fronte istituzionale, il 16 settembre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di voler restare alla guida del governo fino alla conclusione naturale della legislatura, respingendo le ipotesi di elezioni anticipate. La dichiarazione è arrivata dopo una riunione del Consiglio dei ministri.

La giornata politica italiana è stata inoltre caratterizzata dal dibattito sulla riforma elettorale approvata al Senato il giorno precedente. Il provvedimento dovrà tornare alla Camera dopo le modifiche introdotte nel passaggio parlamentare.

Economia, dagli Stati Uniti alla crisi energetica

La decisione della Federal Reserve rappresenta uno degli eventi economici più rilevanti della giornata anche per l’Europa. Un costo del denaro più elevato negli Stati Uniti può influenzare il valore del dollaro, i rendimenti obbligazionari e le condizioni finanziarie internazionali.

Per l’Italia rimane centrale anche il tema dell’energia. Il governo ha recentemente adottato misure per accelerare alcuni progetti nazionali di produzione di petrolio e gas, mentre la dipendenza dalle importazioni continua a rendere l’economia esposta alle oscillazioni dei prezzi internazionali. L’Italia produce circa 29 milioni di barili di greggio e circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, quantitativi che coprono soltanto una parte del fabbisogno nazionale.

Intelligenza artificiale, l’Onu chiede più controlli

L’intelligenza artificiale è entrata anche il 16 settembre nell’agenda internazionale ai massimi livelli. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato un nuovo appello per una maggiore supervisione dello sviluppo dell’IA, sostenendo la necessità di meccanismi condivisi tra governi e di regole capaci di accompagnare la crescita della tecnologia.

Il tema è destinato ad avere un ruolo importante nei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il confronto riguarda in particolare la velocità con cui vengono sviluppati i sistemi avanzati, la sicurezza, la responsabilità degli operatori e la possibilità di evitare una corsa internazionale senza adeguati strumenti di controllo.

Musei e intelligenza artificiale, cresce l’uso ma la governance resta indietro

Un’indagine globale presentata dall’UNESCO e dal Consiglio internazionale dei musei ha analizzato il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore museale. I risultati mostrano un’accelerazione nell’adozione di strumenti di IA, ma anche un divario tra la diffusione delle applicazioni e la disponibilità di competenze, regole e sistemi di governance adeguati.

Il tema riguarda attività molto diverse: dalla catalogazione delle collezioni alla ricerca, dalla comunicazione con il pubblico agli strumenti digitali per rendere accessibili contenuti e patrimoni culturali.

Europa League, la nuova fase parte con 36 squadre

Il 16 settembre è iniziata ufficialmente la fase campionato dell’Europa League 2026-27. Il nuovo formato coinvolge 36 squadre, ciascuna impegnata in otto partite contro avversari differenti. La prima giornata è distribuita tra il 16 e il 17 settembre e terminerà con le gare di giovedì sera, tra cui Juventus-N.E.C.

Per il calcio italiano il bilancio della prima serata è quindi già definito: il Milan ha esordito con una sconfitta per 2-0 contro il Benfica, mentre la Juventus deve ancora scendere in campo.

L’ultima notizia significativa: gli Stati Uniti versano 725 milioni di dollari all’Onu

Gli Stati Uniti hanno effettuato un versamento di 725 milioni di dollari alle Nazioni Unite, riducendo una parte significativa degli arretrati e mantenendo i propri diritti di voto all’Assemblea generale. Il pagamento comprende 725 milioni destinati al bilancio ordinario e ulteriori 102 milioni per le operazioni di peacekeeping.

Dopo il versamento, gli Stati Uniti mantengono comunque un debito di circa 1,312 miliardi di dollari nei confronti del bilancio ordinario dell’organizzazione. Il pagamento consente però di evitare le conseguenze previste dall’articolo 19 della Carta delle Nazioni Unite per gli Stati con arretrati particolarmente elevati.