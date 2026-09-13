14 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 14 settembre è una data dominata dal simbolo della Croce, celebrata dalla liturgia cristiana con una festa di particolare rilievo. La storia ricorda invece l’ingresso di Napoleone a Mosca nel 1812, episodio destinato a trasformarsi in uno dei momenti più drammatici della campagna di Russia. Tra i protagonisti nati in questo giorno spicca Alexander von Humboldt, esploratore e naturalista che contribuì a cambiare il modo di studiare la natura e il pianeta.

Santo del Giorno: Esaltazione della Santa Croce

Il 14 settembre la Chiesa celebra la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, una ricorrenza antichissima dedicata alla Croce di Cristo. Il calendario liturgico collega la festa alla dedicazione della basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, avvenuta nel 335, e alla solenne ostensione della Croce celebrata il giorno successivo.

Secondo la tradizione, l’imperatrice Elena, madre dell’imperatore Costantino, avrebbe ritrovato la Croce a Gerusalemme nel IV secolo. La reliquia fu successivamente sottratta dai Persiani nel 614 e riportata a Gerusalemme dall’imperatore bizantino Eraclio dopo la vittoria contro Cosroe II.

La celebrazione non intende esaltare la sofferenza in sé, ma il significato cristiano della Croce come simbolo di amore, sacrificio e redenzione. Una festa che, nel cuore di settembre, invita simbolicamente a guardare oltre le difficoltà e a trasformare la memoria del dolore in speranza.

Accadde Oggi: Napoleone entra a Mosca

Il 14 settembre 1812 Napoleone Bonaparte entrò a Mosca alla testa della Grande Armée, dopo la sanguinosa battaglia di Borodino combattuta pochi giorni prima. Ma la conquista che avrebbe dovuto costringere lo zar Alessandro I alla pace si trasformò rapidamente in una delle più grandi trappole strategiche della sua carriera.

La città era stata praticamente evacuata dalla popolazione e anche l’esercito russo si era ritirato. Napoleone trovò quindi una Mosca quasi deserta, senza le autorità che si aspettava di incontrare e senza un’offerta di pace. Poco dopo il suo ingresso cominciarono gli incendi, che nei giorni successivi devastarono gran parte della città.

Le cause degli incendi restano oggetto di discussione storica: esistono testimonianze che attribuiscono un ruolo alle autorità russe, ma anche elementi che suggeriscono una combinazione di distruzioni deliberate, caos e incendi accidentali.

Napoleone rimase a Mosca per settimane aspettando inutilmente una proposta di pace. Il 19 ottobre fu costretto a ritirarsi: iniziava la disastrosa marcia verso ovest che avrebbe distrutto gran parte della Grande Armée.

Il 14 settembre rappresenta così uno dei grandi paradossi della storia: la conquista di Mosca fu presentata come una vittoria, ma segnò l’inizio della rovina della campagna napoleonica in Russia.

Nati in questo giorno: Alexander von Humboldt

Tra i protagonisti nati il 14 settembre spicca Alexander von Humboldt, nato a Berlino nel 1769. Naturalista, geografo, esploratore e poliedrico studioso prussiano, fu una delle grandi personalità scientifiche dell’età moderna.

Tra il 1799 e il 1804 viaggiò attraverso l’America centrale e meridionale insieme al botanico francese Aimé Bonpland. Durante la spedizione studiò montagne, fiumi, piante, animali, clima e fenomeni geologici, raccogliendo una quantità straordinaria di dati.

Humboldt non si limitò a catalogare ciò che osservava: cercò di comprendere le connessioni tra i fenomeni naturali, anticipando una visione sistemica dell’ambiente che avrebbe avuto enorme influenza sulla geografia e sulle scienze della Terra.

Fu inoltre un critico della schiavitù e del colonialismo e sostenne una concezione della natura nella quale gli esseri umani sono parte di un sistema più ampio. La sua eredità scientifica è ancora oggi presente nella geografia, nella climatologia e nella biogeografia.

Nel 2026 ricorrono 257 anni dalla sua nascita, una buona occasione per ricordare uno scienziato che trasformò il viaggio di esplorazione in un vero laboratorio scientifico.

Eventi e curiosità del 14 settembre

Il 14 settembre 2026 è lunedì ed è il 257° giorno dell’anno, con 108 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno.

La principale curiosità astronomica è legata alla Luna crescente, che segue il novilunio dell’11 settembre. Il 14 settembre circa il 12% del disco lunare è illuminato. La Luna si trova inizialmente in Bilancia e passa poi nello Scorpione durante la giornata.

C’è anche una curiosità storica legata al calendario: nel 1752, proprio il 14 settembre, la Gran Bretagna e le sue colonie adottarono il calendario gregoriano. Il giorno precedente era stato il 2 settembre: furono quindi saltati undici giorni, dal 3 al 13 settembre, per riallineare il calendario con quello già utilizzato in gran parte dell’Europa.

Una data che, dunque, sembra quasi contenere due calendari: quello della memoria religiosa, con l’Esaltazione della Croce, e quello della storia civile, segnato da guerre, riforme e trasformazioni del modo di misurare il tempo.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Scorpione

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 14 settembre 2026 è lo Scorpione.

La scelta è legata soprattutto al passaggio della Luna dalla Bilancia allo Scorpione durante la giornata. Le effemeridi indicano inoltre Mercurio e Venere in Bilancia, il Sole in Vergine, Marte in Cancro e Giove in Leone.

Nella simbologia astrologica, la Luna in Scorpione richiama intensità, intuizione, determinazione e capacità di trasformazione. È un’energia che invita a non fermarsi alla superficie delle situazioni, ma a cercare ciò che si nasconde dietro le apparenze.

Per lo Scorpione può quindi essere una giornata favorevole per prendere una decisione importante, affrontare una questione rimasta in sospeso o trasformare una difficoltà in un’occasione di cambiamento.

Il 14 settembre porta così un messaggio simbolico preciso: ciò che sembra una fine può diventare l’inizio di una trasformazione, proprio come accadde a Napoleone davanti a una Mosca apparentemente conquistata ma già destinata a cambiare il corso della sua storia.