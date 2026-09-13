13 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Santo del Giorno: San Giovanni Crisostomo

Il Santo del Giorno del 13 settembre è San Giovanni Crisostomo, vescovo e Dottore della Chiesa, uno dei più importanti Padri della Chiesa d’Oriente. Il nome Crisostomo significa “bocca d’oro”, soprannome legato alla straordinaria efficacia della sua predicazione.

Nato ad Antiochia intorno al 347, Giovanni ricevette una solida formazione nella retorica e nella letteratura greca. Dopo un periodo di vita ascetica, fu ordinato sacerdote e si affermò come uno dei più apprezzati predicatori del suo tempo.

Nel 398 divenne patriarca di Costantinopoli. La sua predicazione, diretta anche contro la corruzione e le ingiustizie dei potenti, gli procurò però numerosi avversari. Fu deposto ed esiliato, morendo nel 407 durante il viaggio verso una nuova destinazione.

La sua memoria rappresenta eloquenza, coraggio e fedeltà alla propria coscienza, valori che spiegano la sua enorme influenza sulla tradizione cristiana.

Accadde Oggi: la firma degli Accordi di Oslo

Il 13 settembre 1993 rappresenta una delle date più importanti del processo di pace in Medio Oriente. Alla Casa Bianca, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il rappresentante dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina Mahmoud Abbas firmarono la Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, conosciuta come Accordo di Oslo.

Alla cerimonia parteciparono anche il presidente statunitense Bill Clinton, Yasser Arafat e il ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres. L’accordo prevedeva il riconoscimento dell’OLP come rappresentante del popolo palestinese e il riconoscimento da parte dell’OLP del diritto di Israele a esistere in pace e sicurezza.

Il piano prevedeva inoltre la creazione di un’Autorità palestinese con responsabilità di governo in parti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, mentre le questioni definitive — tra cui confini, rifugiati e Gerusalemme — sarebbero state affrontate in una fase successiva.

La storica stretta di mano tra Rabin e Arafat davanti alla Casa Bianca divenne il simbolo di una possibile nuova stagione di dialogo, anche se il processo di pace avrebbe incontrato negli anni successivi enormi difficoltà.

Nati in questo giorno: Roald Dahl

Tra i protagonisti nati il 13 settembre spicca Roald Dahl, nato nel 1916 a Llandaff, nel Galles, da genitori norvegesi.

Scrittore, sceneggiatore e autore di racconti, Dahl costruì un universo letterario popolato da bambini ribelli, adulti bizzarri, invenzioni impossibili e sorprendenti rovesciamenti della realtà.

Tra le sue opere più celebri figurano James e la pesca gigante, La fabbrica di cioccolato, Matilde, Il GGG, Le streghe e Fantastic Mr. Fox. I suoi libri hanno conquistato generazioni di lettori e sono stati frequentemente trasformati in film e spettacoli.

Prima di diventare scrittore, Dahl lavorò per la Shell in Africa orientale e durante la Seconda guerra mondiale servì nella Royal Air Force, esperienza che segnò profondamente la sua vita e parte della sua produzione narrativa.

Nel 2026 ricorre il 110° anniversario della sua nascita: una ricorrenza che riporta sotto i riflettori uno degli autori più fantasiosi e popolari della letteratura contemporanea per ragazzi.

Eventi e curiosità del 13 settembre

Il 13 settembre 2026 è domenica ed è il 256° giorno dell’anno: ne restano 109 prima della fine del 2026.

La Luna, appena uscita dal novilunio dell’11 settembre, è una sottile falce crescente con circa il 6,7% della superficie illuminata. A Roma sorge intorno alle 9:17 e tramonta alle 20:10, rendendosi visibile soprattutto nel cielo del tardo pomeriggio e della sera.

Secondo le effemeridi astrologiche, il 13 settembre la Luna si trova in Bilancia, mentre Sole e Mercurio sono in Vergine.

È una fase particolare del mese: la Luna sta appena iniziando a recuperare luminosità e si avvia verso il primo quarto del 18 settembre.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Bilancia

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 13 settembre 2026 è la Bilancia.

La scelta è legata soprattutto alla Luna crescente in Bilancia, accompagnata dalla presenza di Mercurio nello stesso segno secondo le effemeridi del giorno.

Nella simbologia astrologica, questa combinazione richiama diplomazia, equilibrio, comunicazione e capacità di creare armonia. La Luna crescente aggiunge inoltre l’idea di sviluppo graduale: ciò che nasce ora può essere coltivato e fatto crescere con pazienza.

Per la Bilancia può quindi essere una giornata favorevole per dialogare, recuperare un’intesa, presentare un’idea o costruire nuove collaborazioni.

Una domenica che, simbolicamente, invita a scegliere la via del confronto e dell’equilibrio, proprio come la data che ricorda uno dei più importanti tentativi diplomatici della storia recente.