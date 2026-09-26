Via Veneto District, Roma riscopre la sua vocazione culturale

🌐 Via Veneto District nasce dentro una trasformazione più ampia di Roma, dove cinema, cultura, ospitalità, eventi e commercio tornano a dialogare nello stesso spazio urbano. Dall’ex Cinema Fiamma a Fuori Sala, passando per il Nobu Hotel e i nuovi appuntamenti del distretto, l’obiettivo non è semplicemente riportare in vita la memoria della Dolce Vita, ma costruire una nuova identità culturale capace di attraversare le giornate e le serate della Capitale.

Via Veneto sta provando a cambiare passo. Non attraverso un singolo grande evento, né affidandosi soltanto alla memoria di Fellini, dei paparazzi e delle automobili che un tempo ne percorrevano lentamente il tratto più celebre. La direzione che sembra prendere oggi questa parte di Roma è più articolata: fare rete tra luoghi, attività, alberghi, cinema, ristorazione, istituzioni e iniziative culturali, così da trasformare una strada simbolo in un distretto vivo.

È questo il contesto nel quale si inserisce Via Veneto District, l’iniziativa presentata a Roma e costruita attorno ai rioni Pinciano, Ludovisi e Sallustiano. Più che un nuovo contenitore, il progetto prova a dare una forma comune a una serie di energie che già si stanno muovendo lungo questo quadrante della città.

Non soltanto la Dolce Vita: l’idea di un distretto

Il rischio, quando si parla di Via Veneto, è quello di rimanere prigionieri della sua stessa leggenda. La strada continua a essere associata alla Dolce Vita, al cinema italiano, agli hotel storici e a un’immagine internazionale di Roma costruita nel secondo dopoguerra.

Ma il progetto che si sta delineando guarda soprattutto al presente.

Il principio è relativamente semplice: una strada non torna a essere centrale soltanto perché viene riqualificata fisicamente. Per essere realmente vissuta ha bisogno di programmazione, luoghi aperti, appuntamenti ricorrenti e motivi diversi per essere frequentata.

Da qui l’idea di mettere insieme realtà che appartengono a mondi differenti. Gli hotel diventano spazi per incontri e iniziative; i ristoranti possono entrare nella programmazione culturale; le sale cinematografiche tornano a essere punti di aggregazione; negozi e attività commerciali possono partecipare a eventi comuni.

È una logica che supera la tradizionale distinzione tra centro commerciale all’aperto, strada turistica e quartiere culturale. Via Veneto prova invece a diventare una destinazione urbana, nella quale l’esperienza non coincide con una singola attrazione ma con la possibilità di attraversare più luoghi e più linguaggi nella stessa serata.

Il cinema torna a essere una parte della strada

È probabilmente il cinema il filo più evidente di questa nuova fase.

Non soltanto perché Via Veneto è uno dei luoghi simbolici della storia cinematografica italiana, ma perché intorno alla zona si stanno concentrando iniziative che hanno l’ambizione di riportare film, professionisti, pubblico e industria audiovisiva dentro la città.

A ottobre, per esempio, il ritorno di Fuori Sala insieme alla dodicesima edizione del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo allargherà la geografia degli appuntamenti cinematografici fino a Via Veneto e piazza Barberini. Hotel, terrazze, bar e altri spazi del centro saranno coinvolti in incontri, masterclass, proiezioni e appuntamenti dedicati al settore.

La novità più interessante, però, è proprio la dimensione diffusa.

Il cinema non resta confinato nella sala. Esce dai suoi confini e occupa gli spazi della città, incontrando l’ospitalità, la ristorazione e le attività commerciali. È un modello che può diventare particolarmente significativo per Via Veneto perché permette di collegare la sua memoria cinematografica a una programmazione contemporanea.

E in questa prospettiva anche il nuovo Cinema Fiamma assume un peso particolare.

L’ex Cinema Fiamma può diventare il nuovo punto di riferimento

A pochi passi da Via Veneto, in via Bissolati, è in corso il progetto per riportare alla vita lo storico Cinema Fiamma, chiuso dal 2017.

Non si tratta semplicemente della riapertura di una sala. Il progetto prevede un hub culturale di circa 2.850 metri quadrati, nel quale gli spazi del Fiamma saranno integrati con quelli dell’ex Opengate e del Fiammetta. I lavori sono partiti nel 2026 e la conclusione è prevista entro circa un anno e mezzo.

La storia del luogo rende evidente il legame con Via Veneto. Il Fiamma ospitò la prima edizione dei David di Donatello e fu legato alle proiezioni di film che appartengono all’immaginario della Dolce Vita. Ma il progetto di recupero guarda soprattutto a una funzione contemporanea: cinema, formazione, produzione, eventi, spazi di socialità e nuove attività culturali.

È qui che il concetto di distretto del cinema diventa più concreto.

Il Fiamma può rappresentare un luogo stabile, mentre le iniziative di Via Veneto e di Fuori Sala possono portare il cinema temporaneamente negli hotel, nelle piazze e negli altri spazi del quartiere. Non due progetti separati, dunque, ma tasselli di una stessa geografia culturale che si sta formando nel quadrante Ludovisi.

Fuori Sala porta il cinema fuori dal cinema

La logica di Fuori Sala è particolarmente interessante proprio per questo motivo.

L’idea è creare un rapporto di andata e ritorno tra pubblico e città: si parte dal cinema, ma si porta il pubblico negli spazi urbani; allo stesso tempo, si utilizzano gli eventi cittadini per avvicinare nuove persone alle sale.

Nel 2026 il perimetro dell’iniziativa arriva fino a Via Veneto e piazza Barberini, inserendosi nella più ampia trasformazione del centro storico in un distretto dedicato all’audiovisivo. Anche Alice nella Città sta ampliando la propria presenza nel quadrante, con il Cinema-Teatro Sistina tra le nuove sedi e un Fuori Sala che si estende fino a Via Veneto.

Questo significa che la strada potrebbe progressivamente diventare un luogo nel quale il cinema non viene soltanto proiettato, ma raccontato, discusso, prodotto e vissuto.

È una differenza importante. Una città culturale non si costruisce soltanto sommando spettacoli: si costruisce creando una comunità temporanea intorno agli eventi.

Anche gli hotel diventano luoghi culturali

In questo scenario l’hôtellerie non è un elemento accessorio.

Gli alberghi di Via Veneto hanno una caratteristica particolare: sono già luoghi internazionali, frequentati da visitatori, professionisti e personalità provenienti da Paesi diversi. Inserirli dentro una programmazione culturale significa trasformare le loro sale, i ristoranti, i bar e le terrazze in nuovi palcoscenici urbani.

Il caso del Nobu Hotel Roma è emblematico.

La struttura, affacciata su Via Veneto, è entrata rapidamente nella nuova vita serale della strada con appuntamenti e format rivolti anche al pubblico romano. Tra questi, nel 2026, il The Drop Project, pensato come appuntamento settimanale dedicato alla romanità contemporanea, rappresenta un esempio di come un hotel possa diventare anche un luogo di incontro e produzione di eventi.

Il Nobu, inoltre, è già coinvolto nella programmazione collegata a Fuori Sala e alle attività dell’industria audiovisiva. In questo modo l’hotel entra in una rete che comprende cinema, eventi e ospitalità internazionale.

È proprio questa contaminazione a rendere interessante il progetto: non serve inventare una nuova identità da zero, ma mettere in comunicazione ciò che già esiste.

I First Friday e l’idea di una Via Veneto da vivere tutto l’anno

A partire dall’autunno, il nuovo District punta inoltre sui First Friday, appuntamenti previsti ogni primo venerdì del mese.

L’idea è trasformare progressivamente Via Veneto e le strade del quadrante in un circuito culturale ricorrente, con mostre, musica dal vivo, degustazioni, proiezioni cinematografiche, eventi dedicati alle auto storiche e iniziative nei locali e negli hotel.

La formula può sembrare semplice, ma introduce un elemento fondamentale: la continuità.

Un grande evento porta persone in una strada per una sera. Un calendario ricorrente può invece contribuire a creare abitudine.

Ed è forse questa la vera scommessa di Via Veneto District: fare in modo che la strada non venga riscoperta soltanto durante la Festa del Cinema, durante un festival o in occasione di un appuntamento internazionale, ma che possa avere una propria agenda riconoscibile durante tutto l’anno.

Dalla riqualificazione urbana alla nuova vita del quartiere

A questa dimensione culturale si aggiunge quella più propriamente urbana.

Roma Capitale ha programmato un investimento di 4,5 milioni di euro per la riqualificazione di Via Veneto, con interventi che riguardano marciapiedi, pavimentazioni, arredi urbani e accessibilità.

La componente fisica e quella culturale, quindi, procedono lungo due binari che possono incontrarsi.

Una strada più curata, accessibile e riconoscibile ha bisogno di attività che la rendano viva. Allo stesso tempo, una programmazione culturale stabile ha bisogno di uno spazio urbano adeguato per funzionare.

Il punto non è soltanto rendere più bella Via Veneto, ma restituirle una funzione.

Una nuova Dolce Vita, senza vivere di nostalgia

Il passaggio più interessante potrebbe essere proprio questo: non cercare di ricostruire la Via Veneto degli anni Sessanta.

Quella stagione appartiene alla storia di Roma e rimane un patrimonio identitario potentissimo. Ma una città che prova a rilanciarsi soltanto attraverso la nostalgia rischia di trasformare il proprio passato in una scenografia.

La nuova Via Veneto sembra invece muoversi in un’altra direzione: utilizzare quella memoria come infrastruttura culturale, per costruire qualcosa di contemporaneo.

Il cinema è una parte di questa storia. Gli hotel ne rappresentano un’altra. La gastronomia, la musica, il design, le mostre, gli eventi e il commercio possono aggiungere ulteriori livelli.

E Via Veneto District può funzionare come una sorta di cerniera, mettendo in relazione queste esperienze.

È una trasformazione che, più che nella singola iniziativa, si misura quindi nella capacità di creare connessioni. La sfida sarà mantenere questa rete attiva anche quando non ci saranno festival, grandi ospiti o appuntamenti internazionali.

Perché la vera rinascita di Via Veneto non coinciderà con una serata particolarmente affollata. Arriverà quando tornare qui per un film, una mostra, una cena, un concerto, un incontro o semplicemente per trascorrere una serata sarà di nuovo una scelta naturale anche per i romani.

A quel punto la Dolce Vita non sarà più soltanto un ricordo da fotografare. Potrà diventare il punto di partenza di una nuova stagione culturale.