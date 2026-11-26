Nel 1904, a Velletri, nasceva una piccola banca con un’idea semplice: stare vicino alle persone. Oltre centoventi anni dopo, in un mondo di app, algoritmi e giganti finanziari sempre più grandi, quell’idea è ancora la sua forza. Oggi la Banca Popolare del Lazio guida un gruppo che comprende Blu Banca e società specializzate in cessione del quinto e brokeraggio assicurativo. E al timone c’è un nuovo Direttore Generale: Damiano Capolupo.

Lo abbiamo incontrato per capire come si fa a restare vicini alla gente in un’epoca in cui tutto sembra spostarsi online.

Una nuova fase, la stessa identità

Capolupo è stato negli ultimi due anni Vicedirettore Generale presso la medesima Banca, parla del nuovo incarico come di una grande responsabilità verso soci, clienti e comunità. Dentro la Banca ha trovato una realtà solida e dinamica, con una forte cultura aziendale e persone legate ai valori che la rendono un riferimento per il territorio.

Il suo obiettivo non è stravolgere, ma costruire su ciò che c’è già. Il Gruppo continuerà a crescere puntando su tre parole chiave: sostenibilità, trasparenza e prudenza.

Più di una banca: un pezzo di comunità

«Essere una banca del territorio significa conoscere da vicino le persone», spiega il Direttore. Dietro ogni mutuo c’è una famiglia che mette radici. Dietro ogni finanziamento c’è un’impresa che investe, assume, cresce. E ogni iniziativa sociale, culturale o sportiva sostenuta dalla Banca è un tassello in più nello sviluppo dei luoghi in cui viviamo.

Non è solo una questione di prodotti e servizi. È la convinzione che i soldi, quando sono ben usati, creano opportunità reali per chi vive sul territorio.

Perché scegliere il Gruppo Banca Popolare del Lazio

In un mercato dominato da fusioni e grandi gruppi, che vantaggio ha una banca locale? Per Capolupo la risposta è la vicinanza. Quando conosci davvero le persone e le realtà con cui lavori, puoi decidere in fretta e con cognizione di causa, guardando non solo i numeri ma anche il contesto e le prospettive di chi hai davanti.

Una valutazione standardizzata ti dice cosa c’è scritto in un foglio. La conoscenza diretta ti racconta una storia. Ed è proprio questo che apprezzano le piccole e medie imprese, l’ossatura dell’economia italiana: poter parlare con qualcuno che capisce il mercato locale e le sue particolarità.

Non a caso il payoff della nostra Banca è la banca che ti è più vicina

Crescere sì, ma con prudenza

Sviluppo e prudenza, per il Direttore, devono camminare insieme. Significa tenere sotto controllo la qualità del credito e la sostenibilità finanziaria dei clienti, ma anche investire in sicurezza informatica, controlli interni e processi più efficienti.

C’è poi un tema che vale più di ogni altro: la fiducia. «È il bene più prezioso per una banca», sottolinea Capolupo, e si costruisce con il rispetto delle regole, comportamenti coerenti, trasparenti e responsabili, ogni giorno.

I soci: il cuore popolare della banca

Una banca popolare ha una caratteristica unica: i suoi soci. Sono parte della storia dell’istituto e tengono vivo il legame con il territorio. Non si limitano a votare in assemblea: portano un confronto costante che aiuta la Banca a capire meglio i bisogni delle comunità. Mantenere vivo questo dialogo, dice il Direttore, significa custodire uno dei valori più importanti della sua storia.

L’intelligenza artificiale non sostituisce la relazione ma la rafforza

E la tecnologia? Capolupo è netto: l’innovazione è una grande opportunità e la Banca continuerà a investirci per offrire servizi sempre più efficienti e accessibili. Ma il rapporto umano non è in discussione, soprattutto quando si tratta di scelte economiche importanti, come comprare casa o avviare un’attività.

Ascolto, consulenza e capacità di capire i bisogni specifici sono qualità che nessuna tecnologia può sostituire del tutto. Per questo, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, il vero vantaggio competitivo resta il capitale umano.

Guardare avanti, senza perdere le radici

Il messaggio finale di Capolupo è per clienti, soci e comunità: i tempi cambiano, ma i valori della Banca restano gli stessi. Vicinanza, affidabilità, responsabilità e attenzione alle persone hanno accompagnato oltre 122 anni di storia e continueranno a guidare il futuro.

Il successo di una banca territoriale, sostiene il Direttore, non si misura solo con i risultati economici, ma anche con quanto riesce a contribuire alla crescita delle comunità che serve. L’impegno è restare un punto di riferimento per famiglie, imprese e territori, con competenza, prudenza e uno sguardo di lungo periodo.

Perché il futuro della finanza, forse, non sta solo negli algoritmi. Sta anche nelle persone che sanno ancora chiamarti per nome.