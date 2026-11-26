🌐 Kramatorsk si svuota sotto la minaccia dei droni e dei bombardamenti, mentre i pochi civili rimasti cercano di sopravvivere senza servizi essenziali. A raccontarlo è Roberto Falletti, volontario italiano dell’associazione La Memoria Viva, impegnato nelle evacuazioni nel Donetsk. Il suo collegamento del 27 ottobre descrive una città dove perfino spostarsi in automobile può diventare estremamente pericoloso. Mezzi blindati, interventi rapidissimi e famiglie costrette a lasciare tutto rappresentano il volto quotidiano di una guerra che continua a colpire chi non combatte.

Kramatorsk, la città dove anche evacuare è diventato pericoloso

Una città che si svuota progressivamente, strade attraversate dalla paura e droni che possono comparire in qualsiasi momento.

È questo lo scenario descritto da Roberto Falletti, referente dell’associazione umanitaria italiana La Memoria Viva, durante un collegamento televisivo da Kramatorsk, nell’Ucraina orientale.

La testimonianza è stata diffusa il 27 ottobre 2026, mentre la guerra continua a devastare il Donetsk e a mettere sotto pressione la popolazione civile.

Falletti parla di un ambiente nel quale la sicurezza è diventata un’eccezione e gli spostamenti richiedono precauzioni estreme.

Durante il collegamento si sentono colpi di artiglieria e il volontario spiega che una persona vicina a lui continua a controllare il cielo.

Il pericolo non è soltanto quello dei bombardamenti a distanza: è la presenza continua di sistemi senza pilota capaci di colpire persone e veicoli.

L’allarme del volontario italiano

Secondo il racconto di Falletti, l’associazione ha consegnato un altro furgone blindato ai vigili del fuoco impegnati nell’evacuazione dei civili.

Il mezzo consente di affrontare spostamenti che sarebbero particolarmente rischiosi con un’automobile ordinaria.

Il volontario descrive la circolazione come estremamente difficile, riferendo di attacchi con droni, munizioni circuitanti e ordigni aerei.

La sua espressione più drammatica è quella di un vero e proprio safari umano, utilizzata per descrivere la vulnerabilità delle persone esposte alla minaccia dei droni.

È una testimonianza diretta, che restituisce la percezione del rischio vissuta dai volontari sul territorio.

Non equivale, da sola, a un accertamento indipendente di ogni singolo attacco denunciato, ma rende evidente la gravità delle condizioni operative delle missioni umanitarie.

Le evacuazioni durano pochi minuti

Le operazioni di soccorso descritte da Falletti devono essere pianificate con estrema rapidità.

I mezzi blindati raggiungono i civili, consentono loro di recuperare pochi effetti personali e ripartono verso zone considerate relativamente più sicure.

L’obiettivo è limitare al massimo il tempo di esposizione.

Il volontario spiega che molte persone vengono trasferite verso Kharkiv, senza avere certezze su dove potranno vivere successivamente.

Chi lascia la propria abitazione può avere perduto il lavoro, i propri beni e la rete di relazioni che rendeva possibile la quotidianità.

L’evacuazione salva vite, ma non cancella automaticamente il trauma dello sradicamento.

Una città svuotata dalla guerra

Falletti riferisce che Kramatorsk contava circa 150mila abitanti prima della guerra e sostiene che ne rimarrebbero soltanto alcune migliaia.

La stima di 2–3mila persone è quella indicata nella sua testimonianza e richiede riscontro demografico indipendente: non deve essere interpretata come un censimento ufficiale aggiornato.

Secondo il volontario, numerosi residenti rimasti vivono inoltre senza elettricità, acqua e riscaldamento.

La privazione dei servizi essenziali aggrava ulteriormente la situazione, soprattutto per anziani, persone con disabilità e cittadini impossibilitati a spostarsi autonomamente.

La guerra non mette a rischio soltanto la vita attraverso le armi. Può rendere impossibile l’accesso all’acqua, alle cure mediche e a un riparo adeguato.

La sfida umanitaria oltre la linea del fronte

L’attività di La Memoria Viva si inserisce nel lavoro di numerose organizzazioni che cercano di garantire assistenza ai civili ucraini.

La consegna di veicoli protetti non risolve la situazione militare, ma può fare la differenza per chi deve essere raggiunto in zone particolarmente esposte.

La testimonianza impone anche una domanda alle istituzioni internazionali: come garantire la protezione dei civili quando le tecnologie di guerra rendono vulnerabili persino i mezzi di soccorso?

Il diritto internazionale umanitario impone la protezione dei civili e vieta gli attacchi deliberati contro persone che non partecipano alle ostilità.

Accertare le responsabilità per singoli episodi richiede indagini, ma il principio resta inequivocabile.

A Kramatorsk, racconta Falletti, anche lasciare casa può diventare un’operazione di sopravvivenza. E nessuna strategia militare può cancellare il diritto delle persone a essere protette dalla violenza.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.