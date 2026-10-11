Troppo alto, ex cestista arrestato con 43 dosi di cocaina

🌐 Costa Smeralda, droga, cocaina e arresti: la sua altezza, circa due metri, avrebbe contribuito a renderlo riconoscibile durante i controlli sul territorio. Un ex cestista è finito al centro di un’indagine in Gallura dopo essere stato osservato a lungo nei suoi spostamenti. Il controllo ha portato al ritrovamento di 43 dosi di cocaina e circa 6.000 euro in contanti. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento per droga. Una vicenda che riaccende l’attenzione sui controlli antidroga nelle località più frequentate della Costa Smeralda.

Troppo alto per passare inosservato: il controllo che ha cambiato tutto

A volte una caratteristica fisica può trasformarsi in un elemento che attira l’attenzione. In questo caso, secondo la ricostruzione della vicenda, sarebbero stati proprio i circa due metri di altezza a rendere particolarmente riconoscibile un ex cestista finito sotto osservazione in Costa Smeralda.

L’uomo sarebbe stato seguito per un periodo prolungato nei suoi spostamenti, fino a quando le forze dell’ordine hanno deciso di procedere a un controllo. Da quell’intervento è emerso un quadro che ha portato all’adozione di una misura cautelare: 43 dosi di cocaina e 6.000 euro in contanti.

Il caso si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Gallura, un territorio che durante la stagione turistica registra un’intensa circolazione di residenti, lavoratori e visitatori.

La particolarità della vicenda sta nel contrasto tra l’apparente normalità degli spostamenti dell’uomo e l’esito del controllo. La sua statura, che in passato poteva rappresentare un vantaggio sul campo da basket, avrebbe contribuito a renderlo facilmente identificabile durante l’attività di osservazione.

È importante, tuttavia, distinguere gli elementi accertati dalle ipotesi investigative: il ritrovamento delle sostanze e del denaro costituisce il dato centrale della notizia, mentre le finalità del possesso e l’eventuale coinvolgimento in una rete di spaccio devono essere valutati nell’ambito del procedimento giudiziario.

Le 43 dosi di cocaina e i seimila euro: che cosa è emerso dal controllo

Il dettaglio più rilevante riguarda il materiale che sarebbe stato trovato durante l’intervento. Gli investigatori avrebbero sequestrato 43 dosi di cocaina, già suddivise, insieme a una somma di circa 6.000 euro in contanti.

La presenza di sostanza suddivisa in dosi e di denaro contante può rappresentare un elemento investigativo importante nelle indagini sul traffico di stupefacenti. La sua interpretazione, tuttavia, dipende dall’insieme delle circostanze, dagli accertamenti eseguiti e dagli eventuali ulteriori elementi raccolti dagli inquirenti.

Non è possibile stabilire soltanto sulla base di questi due dati quale fosse l’origine del denaro, a chi fossero destinate le dosi o se l’uomo operasse insieme ad altre persone. Sono aspetti che richiedono riscontri specifici e che non possono essere presentati come fatti accertati in assenza di conferme.

Il sequestro ha comunque costituito un elemento centrale nell’intervento che ha portato alla misura degli arresti domiciliari.

La vicenda richiama una dinamica frequente nelle operazioni antidroga: un controllo inizialmente mirato a verificare una situazione sospetta può condurre a ulteriori accertamenti quando vengono rinvenuti sostanze o oggetti rilevanti ai fini investigativi.

Il punto decisivo, in questa vicenda, non è soltanto la quantità di droga sequestrata, ma il complesso degli elementi che ha portato gli investigatori a intervenire.