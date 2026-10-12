Figure di Lichtenberg: i misteriosi segni lasciati dai fulmini

🌐 Figure di Lichtenberg, fulmini, segni sulla pelle e folgorazione: quelle strane ramificazioni rosse che sembrano disegnare una felce sul corpo dopo un fulmine non sono vere cicatrici e, soprattutto, non sono una normale ustione. Sono uno dei fenomeni più singolari associati alle scariche atmosferiche e possono comparire sulla pelle anche quando non sono presenti evidenti lesioni esterne.

Il loro aspetto è talmente particolare da sembrare quasi artificiale: linee sottili che si dividono in rami sempre più piccoli, seguendo una geometria irregolare ma sorprendentemente ordinata. Per questo vengono spesso paragonate ai rami di una felce, alle nervature di una foglia o a un disegno frattale.

La loro comparsa può rappresentare un indizio prezioso per riconoscere una folgorazione, ma contiene anche un paradosso: proprio il segno che appare più spettacolare è spesso una delle manifestazioni cutanee meno distruttive del fulmine.

Che cosa sono le Figure di Lichtenberg

Le Figure di Lichtenberg sono disegni cutanei transitori che possono comparire dopo un’esposizione a un fulmine. In genere hanno una colorazione rossastra o rosa, non sono dolorosi e assumono una caratteristica forma ramificata.

Il nome deriva dal fisico tedesco Georg Christoph Lichtenberg, che nel Settecento studiò le configurazioni prodotte dall’elettricità statica su superfici isolanti. Il fenomeno osservato sulla pelle dopo una scarica atmosferica presenta una geometria che richiama proprio quelle configurazioni elettriche.

La cosa più sorprendente è che, nonostante l’aspetto possa ricordare una bruciatura, la Figura di Lichtenberg non è normalmente un’ustione.

Le linee possono comparire rapidamente dopo la folgorazione e tendono a scomparire spontaneamente nel giro di poche ore o, in alcuni casi, entro uno o due giorni. La letteratura medica descrive proprio questa natura transitoria come una delle caratteristiche distintive del fenomeno.

Perché sulla pelle compare un disegno a forma di felce

È proprio questo il punto che rende le Figure di Lichtenberg ancora affascinanti per la medicina.

Il meccanismo preciso con cui si formano non è stato chiarito completamente. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi, comprese quelle legate alla propagazione della scarica sulla superficie corporea, ai fenomeni elettrici nei tessuti e a modificazioni transitorie dei piccoli vasi sanguigni della pelle.

Il fulmine non si comporta infatti come una corrente elettrica che attraversa necessariamente il corpo seguendo una singola linea.

Una parte della scarica può propagarsi sulla superficie del corpo, soprattutto quando la pelle è bagnata o umida. L’acqua e il sudore modificano le condizioni di conduzione e possono favorire il cosiddetto effetto di “flashover”, nel quale una parte importante della corrente passa sulla superficie invece di attraversare in profondità i tessuti.

È proprio la complessità della distribuzione del campo elettrico a contribuire alla formazione di configurazioni ramificate.

La ricerca istologica ha inoltre messo in discussione una spiegazione intuitiva ma semplicistica: non si tratta semplicemente di sangue che segue i normali vasi sanguigni della pelle. Le Figure di Lichtenberg non riproducono infatti il normale disegno anatomico delle arterie o delle vene.

Non sono cicatrici: il segno può sparire completamente

Uno degli equivoci più comuni riguarda la parola “cicatrice”.

La Figura di Lichtenberg può sembrare una cicatrice perché presenta un disegno molto evidente sulla pelle. In realtà, nei casi tipici non è una cicatrice permanente.

Le linee possono diventare progressivamente meno visibili fino a scomparire. Le indicazioni mediche descrivono generalmente una comparsa entro un periodo relativamente breve dalla scarica e una risoluzione nell’arco delle ore successive; alcuni casi documentati hanno mostrato la completa scomparsa dopo circa 48 ore.

Questo comportamento è molto diverso da quello delle ustioni provocate dal calore.

Una vera ustione può danneggiare l’epidermide e gli strati sottostanti, provocando dolore, vescicole, necrosi o cicatrici. La Figura di Lichtenberg, invece, può lasciare la pelle apparentemente intatta sotto il caratteristico disegno ramificato.

Proprio questa differenza rende il fenomeno così interessante dal punto di vista clinico.

Il fulmine può lasciare sulla pelle un segno senza bruciarla

Il paradosso è soltanto apparente.

Una scarica atmosferica è un evento estremamente energetico, ma le modalità con cui l’energia interagisce con il corpo possono essere differenti.

In alcuni casi possono verificarsi ustioni vere e proprie, lesioni elettriche, traumi provocati dalla caduta o dall’onda d’urto e danni neurologici o cardiaci. In altri, la corrente può propagarsi prevalentemente sulla superficie del corpo, limitando alcune delle conseguenze cutanee più profonde.

Le Figure di Lichtenberg appartengono a questa particolare categoria di manifestazioni.

Questo spiega perché una persona possa presentare sulla pelle un disegno apparentemente drammatico senza avere necessariamente una grande ustione nel punto corrispondente.

Ma sarebbe un errore altrettanto grave concludere che, in presenza di una Figura di Lichtenberg, il fulmine sia stato “innocuo”.

Il segno cutaneo non misura la gravità complessiva della folgorazione.

La parte più importante è ciò che non si vede

La caratteristica più affascinante delle Figure di Lichtenberg può diventare anche la più ingannevole.

Una persona colpita da un fulmine potrebbe presentare un segno superficiale molto evidente e, contemporaneamente, avere conseguenze che richiedono una valutazione urgente.

Tra le possibili complicazioni di una folgorazione ci sono alterazioni del ritmo cardiaco, perdita di coscienza, problemi neurologici, traumi, ustioni e danni muscolari.

Per questo le linee ramificate sulla pelle non devono essere considerate una lesione da trattare isolatamente. Le linee guida mediche sottolineano che la loro presenza richiede di valutare anche gli altri possibili effetti della scarica atmosferica.

La Figura di Lichtenberg può quindi essere vista come una sorta di firma esterna dell’evento, non come una fotografia della sua gravità.

Perché il segno può aiutare a riconoscere una folgorazione

In alcune circostanze una persona colpita da un fulmine può non essere in grado di raccontare con precisione ciò che è successo.

Può esserci stata una perdita di coscienza, confusione, amnesia temporanea oppure nessun testimone diretto.

In questi casi l’osservazione della pelle può diventare particolarmente importante.

La presenza del caratteristico disegno ramificato, rossastro e transitorio può fornire un elemento utile per orientare la valutazione clinica verso una folgorazione. La letteratura medica ha descritto proprio casi nei quali il segno cutaneo ha contribuito a riconoscere l’esposizione al fulmine.

La stessa caratteristica transitorietà, però, rappresenta un problema: il disegno può attenuarsi rapidamente.

Per questo, quando è presente dopo un evento sospetto, documentarlo tempestivamente con una fotografia può avere valore clinico.

Il disegno non segue nervi e vene

A prima vista la somiglianza con i vasi sanguigni è impressionante.

Le ramificazioni si dividono in strutture sempre più sottili, proprio come accade osservando una rete vascolare. Ma le Figure di Lichtenberg non rappresentano semplicemente la mappa dei vasi sanguigni.

Gli studi morfologici hanno rilevato che il disegno non corrisponde ai principali percorsi vascolari o nervosi. Analisi microscopiche hanno inoltre mostrato che, nelle aree interessate, non è necessariamente presente il tipo di danno tissutale che ci si aspetterebbe da una vera ustione.

Questa osservazione ha alimentato una delle domande ancora aperte: quale precisa combinazione di fenomeni elettrici e vascolari produce quella geometria?

Un fenomeno che appartiene alla famiglia dei frattali

Il fascino delle Figure di Lichtenberg non è soltanto medico.

La loro struttura richiama i frattali, configurazioni nelle quali una forma generale si ripete a scale differenti. Non sono frattali perfetti costruiti secondo una formula matematica, ma mostrano una caratteristica organizzazione ramificata che ricorda numerosi fenomeni naturali.

Fulmini, radici, nervature delle foglie e sistemi vascolari condividono, in modi differenti, la tendenza a sviluppare strutture ramificate.

Nel caso delle Figure di Lichtenberg, questa geometria nasce invece da un evento elettrico estremamente rapido.

È uno dei motivi per cui le immagini di questi segni hanno avuto una grande diffusione anche al di fuori della medicina: sembrano tatuaggi naturali impressi sul corpo dalla scarica atmosferica.

Non tutte le macchie dopo un fulmine sono Figure di Lichtenberg

È importante non confondere fenomeni differenti.

Un fulmine può produrre ustioni lineari, lesioni puntiformi, ustioni più profonde oppure segni associati al contatto con oggetti metallici. Queste manifestazioni non sono equivalenti alle Figure di Lichtenberg.

La Figura tipica è superficiale, ramificata, generalmente indolore e transitoria.

Le ustioni, al contrario, possono presentare dolore, alterazioni della superficie cutanea, vescicole o danni più profondi. Le linee guida sulla medicina delle aree impervie distinguono esplicitamente le Figure di Lichtenberg dalle ustioni provocate dalla scarica.

Questa distinzione è importante anche per evitare una falsa rassicurazione: l’assenza della caratteristica figura non esclude una folgorazione, così come la sua presenza non significa che non possano esserci altre lesioni.

Che cosa fare davanti a un possibile colpo di fulmine

Davanti a una persona che potrebbe essere stata colpita da un fulmine, la priorità non è osservare il disegno sulla pelle, ma valutare immediatamente la sicurezza della scena e attivare i soccorsi.

Una persona colpita da un fulmine non rimane “carica” elettricamente e può essere soccorsa senza il rischio di ricevere una scarica residua. In presenza di condizioni di sicurezza, è necessario seguire le indicazioni dei servizi di emergenza e procedere alle manovre di primo soccorso appropriate.

Se compaiono le Figure di Lichtenberg, queste possono essere fotografate per documentare il segno, ma la loro presenza non sostituisce in alcun modo una valutazione medica.

Il motivo è semplice: la pelle può raccontare soltanto una parte della storia.

Il mistero che il fulmine lascia sulla pelle

Le Figure di Lichtenberg rimangono uno dei fenomeni più singolari prodotti da una scarica atmosferica.

Sono visibili, spettacolari e riconoscibili, ma allo stesso tempo transitorie e relativamente superficiali. Possono scomparire proprio quando l’evento che le ha provocate continua a richiedere attenzione medica.

La loro geometria ricorda una felce, ma dietro quel disegno non c’è una semplice “bruciatura a forma di fulmine”. C’è l’interazione complessa tra elettricità, superficie cutanea, umidità, microcircolazione e propagazione della scarica.

Ed è proprio questo il dettaglio più sorprendente: il fulmine può lasciare sul corpo una delle sue tracce più riconoscibili senza necessariamente lasciare una vera cicatrice.

Un disegno che sembra permanente, ma può svanire in poche ore. Un segno che appare sulla pelle, ma racconta un evento che può aver coinvolto l’intero organismo.

È questa combinazione di bellezza geometrica e pericolo invisibile a rendere le Figure di Lichtenberg una delle manifestazioni più misteriose della medicina legata ai fulmini.