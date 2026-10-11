Spagna, multa da 750mila euro per il sorteggio del Tesla di TheGrefg

🌐 Spagna, multa da 750mila euro, lotteria online e influencer: una promozione sui social che offriva la possibilità di vincere un’auto di lusso si è conclusa con una pesante sanzione amministrativa. Al centro della vicenda c’è il Tesla di TheGrefg, noto youtuber spagnolo residente ad Andorra. Per partecipare all’estrazione bastava acquistare un’immagine digitale al costo di un euro, ma la società che organizzava il sorteggio non aveva richiesto l’autorizzazione prevista dalla normativa sul gioco. In totale sarebbero state vendute 376.850 partecipazioni. Il ministero spagnolo ha confermato la multa da 750.000 euro dopo aver respinto il ricorso della società.

Il sorteggio del Tesla finisce nel mirino delle autorità spagnole

Un’idea promozionale pensata per attirare l’attenzione dei follower si è trasformata in una vicenda amministrativa da centinaia di migliaia di euro. In Spagna, le autorità hanno sanzionato EBR Management SLU, la società che aveva organizzato il sorteggio di un’automobile di lusso appartenente al noto creator TheGrefg.

La multa ammonta a 750.000 euro ed è stata motivata dall’assenza dell’autorizzazione necessaria per organizzare la rifa, ossia una lotteria con premi regolata dalla legge spagnola sul gioco. L’amministrazione ha classificato la violazione come molto grave.

Il punto centrale non è semplicemente il valore dell’automobile o il numero di persone che hanno aderito all’iniziativa. Secondo la ricostruzione ufficiale, la società ha consentito di acquistare partecipazioni a pagamento senza aver prima ottenuto il titolo autorizzativo richiesto.

La campagna era stata promossa attraverso i canali social dell’influencer e permetteva di partecipare anche dalla Spagna. La decisione rappresenta un caso significativo per il mondo delle promozioni digitali, dove il confine tra vendita di prodotti, iniziative pubblicitarie e attività soggette alla normativa sul gioco può avere conseguenze economiche rilevanti.

È importante precisare che la sanzione è stata comminata alla società organizzatrice. Non va quindi presentata come una multa personale da 750.000 euro inflitta direttamente a TheGrefg.

Un euro per un wallpaper: come funzionava la lotteria online

La formula scelta era semplice e studiata per raggiungere un pubblico molto ampio. Gli utenti potevano acquistare sul sito della società un wallpaper, cioè uno sfondo digitale, al prezzo di un euro. Ogni acquisto dava diritto a una partecipazione all’estrazione del veicolo.

L’iniziativa si è svolta tra il 24 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. Nel periodo indicato dall’amministrazione sono state registrate 376.850 vendite del contenuto digitale, ognuna collegata a una possibilità di vincere l’automobile.

La meccanica commerciale, quindi, non prevedeva la vendita di un biglietto tradizionale: il diritto a partecipare era associato all’acquisto di un prodotto digitale dal prezzo contenuto. Proprio la qualificazione giuridica dell’operazione è diventata decisiva nel procedimento.

La società ha sostenuto che l’iniziativa dovesse essere considerata una combinazione aleatoria a fini pubblicitari o promozionali, anziché una rifa soggetta alla specifica autorizzazione prevista dalla legge. Il ministero ha respinto questa interpretazione e ha mantenuto la sanzione.

Il caso mostra come la forma scelta per una promozione non sia necessariamente sufficiente a determinarne la natura legale. Anche quando la partecipazione viene collegata all’acquisto di un prodotto digitale, l’attività può ricadere nella disciplina del gioco, in base alle sue caratteristiche concrete e alla normativa applicabile.

Il premio era un Tesla di lusso personalizzato come Saetta McQueen

A rendere particolarmente virale l’iniziativa era anche il premio: un Tesla Model S Plaid personalizzato con una livrea ispirata a Saetta McQueen, il celebre protagonista della saga animata Cars.

Il veicolo era di proprietà dello youtuber e, secondo la valutazione riportata dalle autorità, al momento del sorteggio valeva più di 75.000 euro. Il proprietario aveva dichiarato che il costo sostenuto per l’auto era stato di circa 120.000 euro.

Il contrasto tra il valore dell’automobile e il prezzo di un euro per ogni partecipazione contribuiva ad attirare l’interesse del pubblico. Per molti follower, l’iniziativa rappresentava la possibilità di concorrere per un’auto esclusiva con una spesa minima.

Tuttavia, il successo dell’operazione non eliminava l’obbligo di rispettare le regole. Secondo l’autorità spagnola, la società avrebbe dovuto ottenere il permesso necessario prima di mettere in vendita le partecipazioni.

La vicenda dimostra come una campagna possa avere grande visibilità sui social e raggiungere centinaia di migliaia di utenti, ma restare comunque soggetta agli stessi vincoli amministrativi previsti per le attività di gioco regolamentate.

Perché è arrivata la multa da 750.000 euro

Il procedimento è stato avviato dopo le verifiche preliminari dell’autorità competente in materia di regolamentazione del gioco. Gli accertamenti hanno portato a contestare alla società un’infrazione molto grave prevista dalla legge spagnola, in relazione all’organizzazione della rifa senza l’autorizzazione richiesta.

Successivamente, la Direzione generale dei consumi ha disposto la sanzione da 750.000 euro. La società ha presentato ricorso, contestando la qualificazione dell’iniziativa come lotteria non autorizzata e sostenendo che si trattasse invece di una promozione commerciale.

Il ministero ha però respinto il ricorso, confermando che l’operazione doveva essere considerata una rifa priva del necessario titolo abilitativo. È stata inoltre respinta la richiesta di ridurre ulteriormente l’importo della sanzione: secondo l’amministrazione, nel calcolo era già stata applicata una riduzione rispetto alla somma che avrebbe potuto essere inizialmente prevista.

La multa non riguarda dunque una semplice irregolarità formale nella pubblicità. La contestazione ruota intorno all’organizzazione di un’estrazione a pagamento senza il permesso che le autorità ritenevano obbligatorio.

TheGrefg chiarisce: la sanzione riguarda la società

La notizia ha inevitabilmente attirato l’attenzione anche sul ruolo del creator, che aveva promosso l’iniziativa sui propri canali e messo in palio un’automobile di sua proprietà.

Secondo le informazioni diffuse sulla vicenda, TheGrefg ha precisato pubblicamente che la sanzione è stata imposta alla società organizzatrice e non a lui personalmente. La distinzione è importante per comprendere correttamente la portata del provvedimento.

La promozione dell’iniziativa da parte di un influencer e la responsabilità amministrativa della società che la organizza sono questioni distinte. In questo caso, il provvedimento descritto dall’amministrazione identifica EBR Management SLU come destinataria della multa.

Non è quindi corretto trasformare la notizia in un arresto, in una condanna penale o in una sanzione personale a carico dello youtuber. Si tratta di una sanzione amministrativa alla società per aver organizzato una rifa senza l’autorizzazione richiesta.

Il caso riapre il dibattito sulle promozioni degli influencer

Le campagne con premi costosi sono uno strumento molto efficace per generare attenzione sui social. Auto sportive, dispositivi elettronici e altri beni di valore possono trasformare un’iniziativa commerciale in un evento seguito da centinaia di migliaia di utenti.

Ma la diffusione online non rende automaticamente lecita una promozione. Quando un’operazione consente di ottenere una possibilità di vincita attraverso un pagamento, occorre verificare in anticipo quale disciplina si applichi e se siano necessarie autorizzazioni specifiche.

È questo l’aspetto più rilevante della vicenda spagnola: il nome del creator, la natura digitale del prodotto acquistato e il carattere promozionale dell’iniziativa non hanno convinto l’amministrazione a considerare il sorteggio esente dalle regole sulle lotterie.

Per gli influencer e le aziende che collaborano con loro, il caso è un promemoria sulla necessità di valutare gli aspetti normativi prima del lancio di campagne che prevedono estrazioni e premi. Una formula commerciale apparentemente semplice può richiedere verifiche legali ben più complesse di quanto suggerisca il prezzo simbolico di un euro.

La conclusione della vicenda amministrativa, almeno sul piano descritto dal provvedimento, è netta: la società organizzatrice dovrà fare i conti con una sanzione di 750.000 euro per la rifa non autorizzata. E il sorteggio del Tesla di TheGrefg diventa un esempio concreto di quanto possano essere costosi gli errori nella gestione delle promozioni online.