🌐 L’interrogatorio di Tony Boy risale al 25 agosto 2026, non a oggi. La gip dispose i domiciliari per la pistola, senza applicare una misura cautelare per spaccio.

Il controllo a Milano e la perquisizione

Tony Boy, all’anagrafe Antonio Hueber, era stato arrestato dalla polizia il 22 agosto 2026. La vicenda era cominciata con un controllo in piazza Ferravilla, nel quartiere milanese di Città Studi, seguito dalla perquisizione dell’abitazione. Le contestazioni iniziali riguardavano la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il possesso di una pistola con matricola abrasa. Durante le operazioni il cantante aveva trasmesso immagini in diretta sui social.

Secondo la ricostruzione degli accertamenti, furono trovati cocaina, hashish e marijuana, insieme a un bilancino di precisione. Nell’abitazione gli agenti rinvennero anche una Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa e munizioni. La pistola, secondo quanto riportato negli atti richiamati nella richiesta della Procura, era nascosta sopra un armadio nella camera da letto. Il rinvenimento dell’arma divenne il punto centrale della successiva valutazione cautelare.

Perché la Procura aveva chiesto il carcere

La pm Sara Ombra aveva chiesto che il rapper rimanesse in carcere, sostenendo il rischio di nuovi reati anche attraverso l’impiego di armi o violenza personale. La valutazione di elevata pericolosità era collegata soprattutto alla disponibilità della pistola clandestina e delle cartucce. Si trattava della posizione dell’accusa nella fase immediatamente successiva all’arresto, sottoposta al vaglio della giudice, non dell’esito di un processo.

Sul fronte degli stupefacenti, la richiesta richiamava anche il bilancino trovato in camera da letto. Per la Procura, quel particolare contribuiva al quadro indiziario dell’ipotizzato spaccio. La difesa avrebbe invece fornito una spiegazione diversa sulla destinazione delle sostanze. I due aspetti, arma e droga, furono quindi discussi nell’udienza di convalida, ma non produssero la stessa decisione sul piano delle misure cautelari.

La versione del rapper davanti alla giudice

Assistito dall’avvocato Niccolò Vecchioni, Tony Boy rispose alle domande e, secondo quanto riferito dal difensore, ammise la detenzione della pistola. Spiegò di essersela procurata per autodifesa dopo un furto subito nell’abitazione. La motivazione resta una dichiarazione difensiva: non trasforma il possesso dell’arma in una condotta lecita e non sostituisce gli accertamenti sulla vicenda. Il legale precisò che l’arma non era detenuta legalmente.

Diversa la risposta all’accusa di spaccio, respinta dal cantante. La difesa sostenne che gli stupefacenti fossero destinati al consumo personale e richiamò una condizione di dipendenza documentata. Anche sul bilancino il rapper fornì una spiegazione personale, sostenendo di utilizzarlo per controllare le dosi assunte. L’avvocato chiese di non applicare alcuna misura cautelare oppure, in subordine, di concedere gli arresti domiciliari al posto della custodia in carcere.

I domiciliari e la distinzione sull’accusa di spaccio

Il 25 agosto la gip convalidò l’arresto, ma non accolse la richiesta di mantenere Tony Boy a San Vittore. Dispose i domiciliari nella casa dei genitori a Padova per la contestazione legata all’arma. Non applicò invece una misura cautelare per spaccio, ritenendo le quantità rinvenute compatibili con il consumo personale. Una distinzione essenziale rispetto al quadro delle accuse che aveva accompagnato le prime notizie sull’arresto.

Quel provvedimento non va confuso né con una sentenza di condanna né con un’assoluzione definitiva. La notizia verificata riguarda la decisione sulle esigenze cautelari dopo l’interrogatorio. Per la pistola la giudice ravvisò ragioni per una misura restrittiva, scegliendo però il contesto familiare al posto del carcere. Sullo spaccio, invece, gli elementi disponibili non determinarono l’applicazione della misura richiesta dall’accusa.

Il provvedimento di agosto ebbe conseguenze anche sugli impegni dal vivo. Nell’immediato, al cantante non fu consentito partecipare ai concerti già organizzati per il tour estivo. Le eventuali autorizzazioni lavorative avrebbero dovuto essere esaminate dalla giudice sulla base di richieste specifiche della difesa, senza che il calendario degli spettacoli comportasse automaticamente la possibilità di lasciare il domicilio.

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