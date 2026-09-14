Tombe etrusche di Tarquinia, il rituale era un’esperienza sensoriale

🌐 Tombe etrusche di Tarquinia: un nuovo studio usa acustica, immagini e intelligenza artificiale per ricostruire come architettura, pitture, oscurità e suoni potessero trasformare l’esperienza dei rituali funerari.

Per secoli le tombe etrusche di Tarquinia sono state osservate soprattutto come straordinari contenitori di immagini: banchetti, danzatori, musicisti, animali, processioni e figure legate al mondo dei morti. Ma cosa accadeva davvero quando un antico visitatore attraversava l’ingresso di una di queste camere sotterranee?

La domanda cambia radicalmente il modo di guardare alla necropoli di Monterozzi. Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Archaeological Method and Theory propone infatti di considerare alcune tombe non come semplici spazi destinati alla sepoltura, ma come ambienti sensoriali nei quali architettura, immagini, movimento e acustica potevano concorrere alla costruzione di un’esperienza rituale.

Non si tratta, precisano gli stessi ricercatori, di ricostruire con certezza ciò che ogni Etrusco provava durante una cerimonia. L’obiettivo è più prudente e allo stesso tempo sorprendente: utilizzare dati misurabili e simulazioni per capire come lo spazio avrebbe potuto orientare attenzione, movimento e percezione.

La necropoli di Monterozzi e le sue 200 tombe dipinte

Tarquinia conserva una delle testimonianze più importanti della civiltà etrusca. La necropoli di Monterozzi comprende circa 6.000 tombe scavate nella roccia, mentre circa 200 sepolture sono note per la presenza di decorazioni pittoriche. Le più antiche tombe dipinte risalgono al VII secolo a.C. e rappresentano una delle principali testimonianze dell’arte pre-romana nel Mediterraneo.

La ricchezza delle pitture ha naturalmente indirizzato per molto tempo l’attenzione degli archeologi verso il loro significato iconografico. Una scena di banchetto poteva essere interpretata come rappresentazione del defunto, una danza come riferimento a un rituale, un animale come simbolo o elemento mitologico.

Il nuovo approccio parte però da una domanda diversa: che effetto producevano quelle immagini sul corpo di chi entrava nella tomba?

Perché una parete fosse decorata con musicisti non significava necessariamente soltanto che la musica avesse un ruolo simbolico. Se durante la cerimonia qualcuno suonava davvero strumenti, cantava o produceva rumori, quelle immagini potevano inserirsi in un ambiente nel quale vista e udito si sovrapponevano.

E anche il percorso aveva un significato.

Entrare in una tomba significava cambiare ambiente

Il passaggio verso la camera funeraria non era immediato. Il visitatore doveva percorrere il dromos, il corridoio di accesso scavato nella roccia, spesso in discesa e con pareti che guidavano fisicamente il movimento.

Secondo l’interpretazione proposta nello studio, questo percorso poteva funzionare come una vera e propria soglia tra il mondo quotidiano e quello funerario.

Il corpo scendeva, la luce diminuiva, lo spazio cambiava e la percezione del suono diventava diversa. All’interno, le pareti dipinte circondavano il visitatore invece di essere osservate come quadri isolati.

Anche la luce delle torce o delle lampade avrebbe potuto modificare continuamente ciò che veniva percepito. Una fiamma tremolante non illumina una superficie in maniera uniforme: crea ombre, fa emergere alcune figure e ne lascia altre nell’oscurità.

In un simile contesto, la pittura non era necessariamente statica dal punto di vista dell’esperienza.

La luce poteva far sembrare in movimento un danzatore dipinto, mentre musica, voci, passi e rumori rituali avrebbero aggiunto una dimensione sonora a quella visiva. Gli autori ricordano inoltre il possibile ruolo di incensi e libagioni, che avrebbero introdotto anche una componente olfattiva.

La Tomba del Gallo: uno spazio piccolo che guidava lo sguardo

Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno analizzato in particolare due tombe del V secolo a.C.: la Tomba del Gallo e la Tomba dei Demoni Azzurri.

La prima presenta dimensioni relativamente contenute. Il corridoio d’ingresso è lungo circa 6,75 metri e conduce a una camera funeraria di circa 3,31 metri per 2,50. Il suo spazio ristretto e la particolare conformazione architettonica producono caratteristiche acustiche differenti rispetto alla seconda tomba.

L’analisi suggerisce che nella Tomba del Gallo il percorso potesse essere caratterizzato soprattutto da continuità visiva e controllo dell’attenzione.

Le pitture accompagnavano il movimento del visitatore e potevano contribuire a costruire una sequenza narrativa. L’architettura, dunque, non sarebbe stata un semplice involucro destinato a proteggere la sepoltura, ma avrebbe partecipato alla costruzione dell’esperienza.

È una distinzione importante: non significa che gli Etruschi avessero elaborato una teoria moderna dell’immersività, ma che le caratteristiche fisiche della tomba potevano produrre effetti percettivi indipendentemente dal modo in cui noi oggi li descriviamo.

La Tomba dei Demoni Azzurri e il potere del suono

Ancora più interessante è il caso della Tomba dei Demoni Azzurri.

Qui lo studio individua un ambiente acustico molto più intenso. Le misurazioni hanno rilevato tempi di riverberazione particolarmente lunghi, soprattutto alle basse frequenze. A una frequenza di 125 Hz e inferiori, nella parte posteriore della camera è stato registrato un tempo di riverberazione di circa 7,52 secondi.

In termini semplici, significa che un suono poteva persistere nello spazio molto più a lungo rispetto a quanto ci si aspetterebbe in un ambiente ordinario.

In una cerimonia questo avrebbe potuto avere conseguenze rilevanti. Un battito, una percussione, il suono di un sonaglio o una voce non sarebbero stati percepiti come eventi brevi e nettamente localizzabili. La riverberazione avrebbe potuto rendere più difficile stabilire con precisione da dove provenisse un suono.

Il risultato ipotizzato dagli studiosi è una particolare forma di disorientamento acustico.

Non significa che ogni visitatore entrasse automaticamente in uno stato alterato o di trance. È proprio qui che è necessario distinguere tra dato sperimentale e interpretazione. L’acustica può essere misurata; l’esperienza psicologica di una persona vissuta più di duemila anni fa non può essere osservata direttamente.

Lo studio utilizza quindi simulazioni per esplorare scenari possibili, non per affermare che siano certamente accaduti.

Il “demone blu” poteva diventare una trappola visiva

La particolarità della Tomba dei Demoni Azzurri non riguarda soltanto il suono.

Una delle figure più impressionanti è proprio il demone blu, collocato sulla parete destra della camera. Il suo colore e la sua posizione la rendono particolarmente evidente rispetto ad altri elementi dell’ambiente.

Secondo la simulazione proposta dai ricercatori, il visitatore avrebbe potuto attraversare una sorta di sequenza percettiva: prima l’osservazione delle scene lungo il percorso, poi l’impatto con la figura fortemente contrastante del demone e infine l’arrivo nella zona posteriore della camera, dove la risposta acustica risultava particolarmente intensa.

Da qui nasce una delle ipotesi più affascinanti dello studio: la tomba potrebbe aver guidato il visitatore attraverso differenti stati di attenzione e di coinvolgimento sensoriale.

È importante, però, non trasformare questa ipotesi in una certezza. Gli stessi autori sottolineano che l’intelligenza artificiale non può “leggere” la mente degli Etruschi né ricostruire in maniera fedele una cerimonia antica. Può invece combinare dati spaziali, visivi e acustici per valutare quali esperienze fossero fisicamente plausibili.

L’intelligenza artificiale entra nell’archeologia sensoriale

È proprio questa la novità metodologica più significativa.

I ricercatori hanno combinato rilievi acustici, modelli tridimensionali, analisi computer vision delle immagini, simulazioni dei percorsi e modelli di attenzione visiva.

L’intelligenza artificiale viene quindi utilizzata non per inventare una ricostruzione spettacolare del passato, ma come strumento per interrogare i dati.

I modelli possono simulare, per esempio, come un individuo che attraversa lo spazio possa essere esposto a differenti stimoli visivi e acustici. Possono inoltre individuare zone nelle quali determinate caratteristiche architettoniche aumentano o riducono la visibilità, il riverbero o la percezione di determinati elementi.

Il risultato è una nuova forma di archeologia sensoriale, nella quale il monumento non viene studiato soltanto per ciò che rappresenta, ma anche per ciò che avrebbe potuto far percepire.

Non tutte le tombe erano progettate nello stesso modo

Un altro risultato importante è che le tombe non sembrano rispondere necessariamente a un unico modello.

La Tomba del Gallo e la Tomba dei Demoni Azzurri appartengono allo stesso paesaggio funerario e allo stesso periodo generale, ma presentano strategie spaziali e acustiche differenti.

La prima sembra privilegiare la successione visiva, il movimento controllato e una maggiore continuità dell’esperienza.

La seconda presenta invece caratteristiche capaci di generare maggiore riverberazione e una più marcata alterazione della percezione sonora.

Questo porta a una conclusione più ampia: l’architettura funeraria etrusca potrebbe essere stata personalizzata anche in funzione dell’esperienza rituale, oltre che della rappresentazione sociale e religiosa.

Dalla tomba come contenitore alla tomba come esperienza

La vera portata della ricerca sta forse proprio nel cambio di prospettiva.

Per molto tempo una tomba dipinta è stata considerata principalmente come un luogo che conserva un’immagine del mondo etrusco. Il nuovo approccio suggerisce di considerarla anche come un luogo nel quale quell’immagine veniva vissuta fisicamente.

Il banchetto dipinto sulla parete non era necessariamente destinato soltanto a essere contemplato. I musicisti raffigurati potevano dialogare idealmente con la musica realmente prodotta durante un rito. La discesa nel corridoio poteva accompagnare il passaggio verso il mondo funerario. L’oscurità poteva modificare la percezione delle immagini. Il riverbero poteva trasformare la voce.

In questa prospettiva, la tomba diventava una sorta di dispositivo rituale.

Non una macchina nel senso moderno del termine, naturalmente, ma uno spazio costruito attraverso una precisa combinazione di geometria, immagini e condizioni ambientali.

Una nuova chiave per capire gli Etruschi

La ricerca non dimostra che ogni elemento delle tombe di Tarquinia fosse stato progettato consapevolmente per provocare paura, trance o alterazioni della coscienza. Una simile conclusione andrebbe oltre le evidenze disponibili.

Dimostra però qualcosa di più concreto: le caratteristiche fisiche di questi ambienti erano abbastanza particolari da poter influenzare il modo in cui suoni, immagini e movimento venivano percepiti.

E questo basta per cambiare la prospettiva.

La necropoli di Monterozzi non appare più soltanto come una straordinaria galleria sotterranea di pitture antiche. Le sue tombe possono essere lette come spazi nei quali il confine tra vita e morte veniva costruito attraverso il corpo, attraverso la discesa, il buio, la luce tremolante, le immagini che circondavano il visitatore e i suoni che rimbalzavano sulle pareti.

È un’idea particolarmente potente perché restituisce agli Etruschi qualcosa che spesso l’archeologia rischia di perdere: l’esperienza umana.

Dietro ogni affresco non c’era soltanto un’immagine da interpretare. C’era una persona che entrava, camminava, guardava, ascoltava e respirava in uno spazio progettato dagli uomini del suo tempo.

E forse è proprio questo il dato più sorprendente emerso dalle tombe di Tarquinia: il loro significato potrebbe non essere stato soltanto dipinto sulle pareti, ma costruito nell’interazione tra quelle immagini e i sensi di chi le osservava.