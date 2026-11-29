🌐 La FDA ha ampliato l’indicazione di Mounjaro agli adulti con diabete tipo 2 ad alto rischio cardiovascolare. La decisione risale ad agosto 2026: lo studio dimostra la non inferiorità rispetto a dulaglutide, non la superiorità.

Il via libera riguarda anche il rischio cardiovascolare

Non soltanto controllo della glicemia: negli Stati Uniti tirzepatide ha ottenuto un’indicazione anche per la riduzione del rischio cardiovascolare. La FDA ha autorizzato Mounjaro, il medicinale di Eli Lilly, per ridurre il rischio di morte cardiovascolare, infarto non fatale e ictus non fatale negli adulti con diabete di tipo 2 ad alto rischio di questi eventi. È questo il perimetro preciso del provvedimento, che non riguarda indistintamente tutte le persone interessate al farmaco.

A chi si rivolge la nuova indicazione

Il cambiamento affianca un obiettivo clinico distinto all’impiego per la glicemia. Mounjaro era già autorizzato negli USA, insieme a dieta ed esercizio fisico, per migliorare il controllo glicemico negli adulti e nei pazienti pediatrici dai dieci anni con diabete tipo 2. L’indicazione cardiovascolare riguarda invece gli adulti: non va estesa ai minori soltanto perché il medicinale è utilizzabile, per un’altra finalità, anche in età pediatrica.

Allo stesso modo, il provvedimento non equivale a un’autorizzazione generale per prevenire infarto e ictus nelle persone senza diabete. La formulazione approvata richiede la presenza del diabete tipo 2 e un rischio elevato di eventi cardiovascolari. Questi requisiti sono parte dell’indicazione: separare il nome del principio attivo dalla popolazione destinataria trasformerebbe una decisione circoscritta in una promessa molto più ampia di quella autorizzata.

Lo studio: un confronto con una terapia già efficace

Alla base dell’approvazione c’è SURPASS-CVOT, uno studio di fase 3 randomizzato e in doppio cieco. Sono stati assegnati ai trattamenti 13.299 partecipanti in 640 centri di 30 Paesi. Il confronto non era con un placebo, ma con dulaglutide, commercializzata come Trulicity, una terapia che disponeva già di evidenze di beneficio cardiovascolare. L’osservazione mediana è stata di circa quattro anni, un elemento essenziale per valutare eventi clinici nel tempo.

I partecipanti avevano diabete tipo 2 e malattia cardiovascolare aterosclerotica già accertata. Ricevevano un’iniezione sottocutanea settimanale di tirzepatide, fino a 15 milligrammi, oppure dulaglutide a 1,5 milligrammi. L’obiettivo principale era confrontare il verificarsi di morte cardiovascolare, infarto o ictus. Il disegno, quindi, metteva alla prova gli esiti cardiovascolari, non soltanto un cambiamento della glicemia o del peso corporeo.

Il punto decisivo: non inferiorità non significa superiorità

Nell’analisi principale della pubblicazione scientifica, dopo le esclusioni previste, l’evento composito si è verificato nel 12,2% dei pazienti trattati con tirzepatide e nel 13,1% di quelli trattati con dulaglutide. Il rapporto di rischio è risultato pari a 0,92, con un intervallo di confidenza al 95,3% compreso tra 0,83 e 1,01. Lo studio ha soddisfatto il criterio statistico di non inferiorità, ma non quello di superiorità.

La distinzione cambia la lettura della notizia. Il risultato numericamente favorevole non permette di affermare che tirzepatide abbia dimostrato di prevenire questi eventi meglio di dulaglutide. Anche il comunicato aziendale precisa che la superiorità non è stata stabilita. L’approvazione cardiovascolare è confermata; presentare il confronto come una vittoria certa sul trattamento di riferimento andrebbe invece oltre quanto dimostrato dall’obiettivo principale della sperimentazione.

Come agisce e quali cautele restano

Tirzepatide è una singola molecola che attiva i recettori di due ormoni, GIP e GLP-1. Le informazioni europee descrivono effetti sulla secrezione di insulina dipendente dal glucosio, sull’appetito e sull’assunzione di cibo. Questa azione aiuta a comprendere il profilo metabolico del trattamento, ma il riconoscimento dell’indicazione cardiovascolare deriva dalla valutazione degli eventi clinici nello studio dedicato, non dalla sola plausibilità del suo meccanismo.

Il nuovo impiego non cancella le precauzioni. Nausea, diarrea e vomito rientrano tra le reazioni gastrointestinali riportate; le avvertenze comprendono pancreatite e rischio di ipoglicemia quando il medicinale viene associato a insulina o sulfoniluree. Nella scheda statunitense resta inoltre la controindicazione in presenza di una storia personale o familiare di carcinoma midollare della tiroide o di neoplasia endocrina multipla di tipo 2.

L’avvertenza sui tumori delle cellule C tiroidee distingue il dato animale dall’incertezza nell’uomo: tirzepatide ha causato questi tumori nei ratti, mentre non è noto se provochi lo stesso effetto nelle persone. Per i pazienti con una storia di retinopatia diabetica è previsto il monitoraggio della possibile progressione. Benefici autorizzati e sorveglianza della sicurezza restano quindi entrambi presenti nelle informazioni del prodotto.

La decisione americana e il contesto europeo

Per il lettore italiano è importante non sovrapporre documenti regolatori diversi. La decisione descritta è della FDA e riguarda l’indicazione statunitense. Nelle informazioni europee di Mounjaro sono riportati anche i risultati cardiovascolari di SURPASS-CVOT: la presenza di quei dati nel documento permette di consultarne gli esiti, ma non va confusa con l’attribuzione automatica, in ogni mercato, della stessa formulazione autorizzativa americana.

La documentazione europea riporta per SURPASS-CVOT 801 partecipanti con almeno un evento cardiovascolare maggiore nel gruppo tirzepatide e 862 nel gruppo dulaglutide, nelle rispettive popolazioni di analisi di 6.586 e 6.579 pazienti.

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