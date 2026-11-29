🌐 Il microbioma dei bambini è al centro del progetto di Nora Cavani. Gli studi sul B. infantis aprono prospettive importanti, ma il dato del 90% va circoscritto e i test commerciali non equivalgono a diagnosi.

Il batterio assente non è una diagnosi

Un batterio poco presente nell’intestino dei lattanti può diventare la chiave per capire meglio lo sviluppo delle difese immunitarie. Ma tra questa possibilità e la promessa di prevenire allergie o dermatite c’è una distanza che la ricerca deve ancora colmare. È qui che si colloca il progetto di Nora Cavani, imprenditrice italiana alla guida di Alba Health, e il dibattito sul microbioma dei bambini: un settore nel quale risultati scientifici e servizi commerciali richiedono letture distinte.

Il protagonista è il Bifidobacterium longum sottospecie infantis, abbreviato in B. infantis. Alcuni studi ne documentano la scarsa diffusione nei campioni analizzati negli Stati Uniti. Il numero più immediato, quello del 90% dei bambini che ne sarebbero privi, non descrive però indistintamente tutti i piccoli dei Paesi industrializzati. Ha una provenienza precisa: una ricerca su lattanti statunitensi nei primi sei mesi di vita.

Dall’esperienza personale alla società di Stoccolma

Eleonora Cavani, conosciuta come Nora, ha un percorso di studi tra biotecnologie e ingegneria farmaceutica e un passato nella consulenza. Nel suo racconto pubblico, la spinta ad approfondire il microbioma nasce dall’esperienza con una dermatite importante: riferisce un miglioramento dopo cambiamenti dell’alimentazione. È una testimonianza personale, che spiega la motivazione imprenditoriale, non una dimostrazione che una dieta o un test possano curare la stessa malattia in altri pazienti.

Alba Health ha sede a Stoccolma ed è stata fondata nel 2022. Il servizio rivolto alle famiglie parte da un kit domestico: i genitori raccolgono un campione fecale del bambino e lo spediscono per l’analisi. Ricevono poi un rapporto sulla composizione microbica, accompagnato da indicazioni alimentari e da un colloquio con un professionista certificato. Il modello unisce quindi una misurazione di laboratorio e un percorso di orientamento nutrizionale.

Tra i protagonisti scientifici del progetto figura il microbiologo Willem M. de Vos. La presenza di competenze specialistiche è pertinente alla qualità della ricerca, ma non sostituisce la verifica dei risultati clinici: identificare i microrganismi presenti in un campione e dimostrare che un intervento migliori la salute sono obiettivi diversi. È proprio questa distinzione a occupare il centro delle raccomandazioni internazionali sui test.

Da dove arriva davvero il dato del 90%

La ricerca pubblicata il 21 gennaio 2021 ha esaminato 227 campioni, uno per ciascun lattante, raccolti attraverso sette centri in cinque Stati americani. Con l’analisi metagenomica, i ricercatori hanno individuato B. infantis in 23 campioni, circa il 10% del totale. Una verifica con una diversa tecnica molecolare ha prodotto un risultato vicino, rilevandolo nell’11% dei campioni.

Il risultato sostiene dunque la rarità del batterio in quella popolazione e secondo quei metodi. Non misura direttamente la situazione italiana, non riguarda tutte le età pediatriche e non permette di assegnare automaticamente una malattia ai bambini nei quali il microrganismo non viene rilevato. Anche la parola “manca” richiede cautela: descrive un esito analitico, non identifica da sola un bisogno terapeutico.

Il legame con il latte e la maturazione immunitaria

L’interesse per B. infantis dipende dalla sua capacità di utilizzare gli oligosaccaridi del latte umano, spesso indicati con la sigla HMO. Questi zuccheri alimentano specifici microrganismi intestinali. La loro trasformazione contribuisce alla produzione di sostanze coinvolte nell’ambiente intestinale e nei rapporti tra microbi e organismo: il punto non è soltanto quali batteri siano presenti, ma quali funzioni riescano a svolgere.

Una ricerca sperimentale del 2021 ha approfondito il rapporto tra bifidobatteri e sviluppo immunitario, osservando associazioni con diversi segnali infiammatori e studiando anche una supplementazione con uno specifico ceppo di B. infantis. Sono risultati che aiutano a ricostruire i meccanismi biologici. Un cambiamento dei marcatori immunitari, tuttavia, non coincide automaticamente con la prevenzione dimostrata di allergie o eczema nella popolazione generale.

Un secondo numero citato nel dibattito, il 76%, arriva da uno studio pubblicato il 24 giugno 2025 su 412 lattanti statunitensi. In quel lavoro, la percentuale riguarda gruppi di comunità microbiche nei quali l’utilizzo degli HMO risultava funzionalmente limitato. Non è quindi intercambiabile con il 90% riferito a B. infantis: cambiano campione, classificazione e caratteristica osservata.

Per le famiglie la distinzione è sostanziale. Un’associazione tra composizione intestinale e salute può suggerire nuove domande di ricerca, ma non stabilisce da sola chi svilupperà una patologia. Analogamente, osservare una funzione microbica ridotta non dimostra che correggerla con un prodotto commerciale produca un beneficio clinico. Servono studi dedicati agli interventi e agli esiti che contano per i pazienti.

Che cosa possono dire oggi i test

Il consenso internazionale pubblicato nel 2025 segnala che le prove disponibili non bastano per raccomandare diffusamente l’uso routinario dei test del microbioma nella pratica clinica. La capacità tecnica di descrivere un campione non equivale all’utilità medica del risultato. Il documento scoraggia inoltre la richiesta autonoma senza raccomandazione clinica e affida ai professionisti curanti le eventuali modifiche nella gestione del paziente.

La stessa Alba Health, nella descrizione della propria applicazione aggiornata il 2 novembre 2026, precisa che il servizio è un prodotto per il benessere, non diagnostica né tratta malattie e non sostituisce il consiglio medico. Nella medesima scheda l’azienda presenta PREVENT, uno studio che segue bambini dalla nascita, indicando collaborazioni con l’Università di Uppsala, l’Università di Anversa e il centro di ricerca COPSAC.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.