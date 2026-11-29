🌐 Rimuovere il coagulo non garantisce il ritorno del sangue in tutto il tessuto colpito. Una ricerca su ictus e microcoaguli indaga come flussi alterati e infiammazione possano alimentare il no-reflow, senza dimostrare ancora una nuova cura per i pazienti.

Il coagulo rimosso non racconta tutta la storia

L’arteria è stata riaperta, il coagulo che la ostruiva non c’è più. Eppure, in alcune aree del cervello, il sangue può continuare ad arrivare troppo poco. È il paradosso del no-reflow: il successo dell’intervento sul grande vaso non coincide necessariamente con il ripristino della circolazione nei tessuti. Una ricerca internazionale ha individuato un meccanismo che può contribuire a questo blocco, collegando le alterazioni del flusso alla formazione di minuscoli trombi.

Il lavoro, pubblicato online il 22 luglio 2026, coinvolge fra gli altri ricercatori dell’Università del Colorado Boulder e dell’Università di Anversa. Combina osservazioni nei topi, simulazioni al computer e analisi di campioni di pazienti. Non annuncia una terapia già pronta: prova a spiegare perché eliminare l’ostacolo iniziale possa non essere sufficiente a proteggere tutto il tessuto cerebrale ancora vulnerabile.

La differenza tra liberare un vaso e irrorare il cervello

L’ictus ischemico si verifica quando un’arteria viene ostruita e una parte del cervello non riceve adeguatamente sangue e ossigeno. È diverso dall’ictus emorragico, provocato dalla rottura di un vaso. La distinzione è decisiva perché richiede trattamenti differenti: per questo la valutazione ospedaliera comprende esami di imaging, come la TAC, che aiutano a identificare il tipo di evento e l’estensione del danno.

Nei pazienti selezionati con un’occlusione di un grande vaso, la trombectomia consente di rimuovere meccanicamente il trombo. Ma ricanalizzazione e riperfusione non sono sinonimi: la prima riguarda la riapertura dell’arteria, la seconda il ritorno del sangue al tessuto. Il no-reflow descrive proprio la persistenza di una circolazione insufficiente a valle, nonostante un risultato angiografico apparentemente favorevole.

Dove possono nascere i nuovi microcoaguli

Nel modello animale, i ricercatori hanno seguito in tempo reale la circolazione cerebrale dopo l’ischemia. Hanno osservato flussi irregolari, talvolta diretti in senso inverso, e piccoli coaguli nei punti di convergenza dei percorsi del sangue. Il fenomeno riguarda quindi la rete dei vasi minori, che può restare compromessa anche quando l’ostruzione principale è stata eliminata.

Le simulazioni hanno poi indicato un possibile protagonista: il fattore di von Willebrand, una proteina coinvolta nella coagulazione. Le forze generate dal flusso alterato possono distenderla, favorendo l’interazione con le piastrine e la formazione di nuovi trombi. La ricerca collega così un cambiamento fisico della circolazione a una risposta biologica capace di ostacolare nuovamente il passaggio del sangue.

L’infiammazione e il freno che funziona meno

Il secondo passaggio coinvolge l’interleuchina 6, o IL-6, un mediatore dell’infiammazione. Negli esperimenti, questa molecola ostacola il taglio del fattore di von Willebrand da parte dell’enzima ADAMTS13, che ne regola l’attività. Si crea così uno squilibrio favorevole alla trombosi nei piccoli vasi. Nei campioni dei pazienti, l’aumento dell’IL-6 era associato a una maggiore attività della proteina.

La distinzione fra i livelli di prova resta essenziale. Un’associazione osservata nel sangue umano non dimostra che bloccare quel meccanismo migliori il recupero clinico. Le osservazioni sperimentali individuano un bersaglio da approfondire, ma non stabiliscono quale trattamento somministrare, a chi o in quale momento. Gli stessi ricercatori indicano la necessità di capire perché il no-reflow compaia in alcuni pazienti e non in altri.

I dati clinici mostrano perché il problema conta

Un’analisi pubblicata nel giugno 2025 offre un riscontro clinico distinto. Su 456 pazienti valutati, 150 avevano ottenuto una ricanalizzazione completa o quasi completa; in 30 di questi, pari al 20% del sottogruppo, gli esami successivi mostravano no-reflow. L’indipendenza funzionale a 90 giorni risultava raggiunta dal 43,3% dei pazienti con il fenomeno, contro il 67,5% di quelli con ripristino della perfusione.

Sono risultati riferiti a quella popolazione e a specifici criteri di imaging, non una percentuale automaticamente applicabile a ogni persona con ictus. Inoltre, il mancato recupero dopo la riapertura dell’arteria ha molte possibili componenti: danni già irreversibili, condizioni precedenti, edema o complicanze emorragiche. Il no-reflow non spiega da solo ogni disabilità residua e questi dati non annullano il beneficio della trombectomia nei pazienti per i quali è indicata.

La ricerca non cambia l’urgenza dei soccorsi

Per chi assiste alla comparsa di sintomi sospetti, il messaggio operativo non cambia: in Italia bisogna chiamare subito il 112/118. Bocca improvvisamente storta, debolezza di un braccio e difficoltà nel parlare sono segnali d’allarme. Possono comparire anche perdita della vista, problemi di equilibrio o coordinazione. Non occorre aspettare che tutti questi disturbi siano presenti insieme per attivare i soccorsi.

Anche una manifestazione che si risolve rapidamente richiede una valutazione urgente: la scomparsa dei sintomi non consente di escludere un evento cerebrovascolare. Il percorso ospedaliero serve a distinguere le cause e a individuare le cure appropriate. Nel sospetto ictus, gli accertamenti comprendono la visita neurologica e l’imaging cerebrale mediante TAC o risonanza magnetica.

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